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Ezhel "Alpi" Şarkısının Hikayesini Anlattı: İlham Kaynağı Alperen Şengün!

Ezhel "Alpi" Şarkısının Hikayesini Anlattı: İlham Kaynağı Alperen Şengün!

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
24.12.2024 - 17:08

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Türk rap müziğinin sevilen ismi Ezhel, son albümü “Derdo”da yer alan “Alpi” şarkısının hikayesini anlattı. Şarkının, NBA’de başarılı performansıyla dikkat çeken millî basketbolcumuz Alperen Şengün’e adandığı ortaya çıktı. Video @genius.turkey hesabında paylaşıldı. Buyrun, detaylara birlikte bakalım!

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Rapçi Ezhel, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, Alperen’in sık sık kendisine olan sevgisini dile getirdiğini belirtti.

Rapçi Ezhel, katıldığı bir radyo programında yaptığı açıklamada, Alperen’in sık sık kendisine olan sevgisini dile getirdiğini belirtti.

Bu sevgiye kayıtsız kalamayan Ezhel, Alperen’in ismine ithafen “Alpi” şarkısını yazdığını söyledi. Alperen Şengün’ün sıkça Ezhel’in şarkılarını dinleyerek motive olduğu da ifade edildi.

Bu sevgiye kayıtsız kalamayan Ezhel, Alperen’in ismine ithafen “Alpi” şarkısını yazdığını söyledi. Alperen Şengün’ün sıkça Ezhel’in şarkılarını dinleyerek motive olduğu da ifade edildi.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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