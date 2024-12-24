Benfica Liderliği Aldı Sahanın Yıldızı Kerem Yine Ayakta Alkışlandı

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansını Benfica'da katlayarak devam ediyor. Sezon başından bu yana Benfica'yı adeta sırtlayan milli yıldızla taraftar arasında da güçlü bir bağ oluştu. Kerem'e Benfica taraftarı her hafta büyük sevgi gösterisinde bulunmayı sürdürüyor. Benfica'nın liderliğe yükseldiği maçta da gündem Kerem'di. Kerem'i Benfica taraftarı ayakta alkışladı.