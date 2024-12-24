Benfica Liderliği Aldı Sahanın Yıldızı Kerem Yine Ayakta Alkışlandı
Benfica Liderliği Aldı Sahanın Yıldızı Kerem Yine Ayakta Alkışlandı
Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray'daki performansını Benfica'da katlayarak devam ediyor. Sezon başından bu yana Benfica'yı adeta sırtlayan milli yıldızla taraftar arasında da güçlü bir bağ oluştu. Kerem'e Benfica taraftarı her hafta büyük sevgi gösterisinde bulunmayı sürdürüyor. Benfica'nın liderliğe yükseldiği maçta da gündem Kerem'di. Kerem'i Benfica taraftarı ayakta alkışladı.
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Benfica'nın milli yıldızı Kerem Aktürkoğlu, yine Benfica taraftarının gönlünü fethetmeyi başardı.
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Benfica, Estoril'i 3-0 yendiği maçla birlikte liderliğe yükseldi. Önümüzdeki hafta Sporting ile kritik bir maça çıkacak olan Benfica'da Kerem rüzgarı esiyor.
Maçta attığı şutlarla etkili olan Kerem, 84. dakikasında yerini Rollheiser'a bıraktı. Kerem'in oyundan çıkmasıyla Benfica tribünü de adeta ayaklandı.
Kerem'in ayakta alkışlandığı anlar:
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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