Beşiktaş Seçimleriyle İlgili İlginç İddia Ortaya Atıldı: Serdal Adalı'ya Kumpas Önlendi

Beşiktaş'ta hafta sonu kongre heyecanı yaşanacak. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yarışacağı kongre için Fanatik gazetesinde ilginç bir iddiaya yer verildi. Serdal Adalı'ya yapılacağı iddia edilen bir kumpas haberin ana konusuydu. Pazar gününe kadar yoğun geçeceği görülen Beşiktaş kulisleri için bu iddia çok konulacak cinsten. İşte o iddialar...

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