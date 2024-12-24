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Beşiktaş Seçimleriyle İlgili İlginç İddia Ortaya Atıldı: Serdal Adalı'ya Kumpas Önlendi

Beşiktaş Seçimleriyle İlgili İlginç İddia Ortaya Atıldı: Serdal Adalı'ya Kumpas Önlendi

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
24.12.2024 - 12:41

Beşiktaş'ta hafta sonu kongre heyecanı yaşanacak. Serdal Adalı ve Hüseyin Yücel'in yarışacağı kongre için Fanatik gazetesinde ilginç bir iddiaya yer verildi. Serdal Adalı'ya yapılacağı iddia edilen bir kumpas haberin ana konusuydu. Pazar gününe kadar yoğun geçeceği görülen Beşiktaş kulisleri için bu iddia çok konulacak cinsten. İşte o iddialar... 

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Beşiktaş kongresinde Hüseyin Yücel ile yarışan Serdal Adalı'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Adalı'ya seçim öncesi kumpas kurulduğu iddia edildi.

Beşiktaş kongresinde Hüseyin Yücel ile yarışan Serdal Adalı'yla ilgili önemli bir iddia ortaya atıldı. Adalı'ya seçim öncesi kumpas kurulduğu iddia edildi.

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım'ın haberine göre kumpasın içindeki isim Hasan Arat olacaktı. Arat'ın kilit rol oynayacağı kumpas önlendi. Peki ne yapılacaktı?

Fanatik yazarı Orhan Yıldırım'ın haberine göre kumpasın içindeki isim Hasan Arat olacaktı. Arat'ın kilit rol oynayacağı kumpas önlendi. Peki ne yapılacaktı?

Yıldırım'ın iddiası şu şekilde: "Hasan Arat, canlı yayına çıkıp, Serdal Adalı’ya tam destek açıklaması yapacak. Böylece tepki oyları, Hüseyin Yücel’e gidecek ve Arat’ın uzaktan kumanda ettiği Yücel yönetimi kazanacak."

Yıldırım'ın iddiası şu şekilde: "Hasan Arat, canlı yayına çıkıp, Serdal Adalı’ya tam destek açıklaması yapacak. Böylece tepki oyları, Hüseyin Yücel’e gidecek ve Arat’ın uzaktan kumanda ettiği Yücel yönetimi kazanacak."

Serdal Adalı aldığı duyumlar nedeniyle bunu önledi ve bilindiği üzere Arat'ın katılacağı canlı yayında ertelendi.

Serdal Adalı aldığı duyumlar nedeniyle bunu önledi ve bilindiği üzere Arat'ın katılacağı canlı yayında ertelendi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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