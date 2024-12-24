Fenerbahçe'de Ali Koç Avrupa'yı Sallayacak Bir Transferin Peşine Düştü: Kevin de Bruyne
Fenerbahçe'de Ali Koç Avrupa'yı Sallayacak Bir Transferin Peşine Düştü: Kevin de Bruyne
Ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Hem camianın moralini yükseltmek hem de takıma takviyeler yapmak için kollarını sıvayan yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var. Talisca meselesi imzaya kalmışken Ali Koç tüm Avrupa'nın konuşacağı bir planın peşine düştü. Sportif Direktör Branco'nun peşinde olduğu yıldız isim için tüm şartlar zorlanıyor. Fenerbahçe, City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.
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Ara transfer döneminde Talisca ile anlaşmak üzere olan Fenerbahçe, bir dünya yıldızı için daha şartları zorluyor.
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Sportif Direktör Mario Branco, Ali Koç tarafından görevlendirildi ve Premier Lig yıldızını getirmek için Fenerbahçe tüm şartları zorlamaya hazır.
Fanatik'ten Ömer Necati Albayrak'ın haberine göre Ali Koç'un hedefindeki isim Kevin de Bruyne!
Belçikalı yıldızın sözleşmesi Mayıs ayında bitiyor ve kulübünde mutsuz olduğu için yenilemeyeceği düşünülüyor.
Fenerbahçe ise City'ye Ocak ayında ciddi bir teklif yaparak ara transferde yıldız oyuncuyu İstanbul'a getirmek istiyor.
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Albayrak'ın haberine göre anchester City’de senelik 12 milyon Pound kazanan De Bruyne için Avrupa’dan şimdilik bir talip yok. Ancak Suudi takımları, dünyaca ünlü oyuncunun durumunu yakından takip ediyor.
Kevin de Bruyne'nin Avrupa futbolunda kalmak istemesi ise Fenerbahçe'nin elini biraz daha kolaylaştırıyor.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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