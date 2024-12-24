Fenerbahçe'de Ali Koç Avrupa'yı Sallayacak Bir Transferin Peşine Düştü: Kevin de Bruyne

Ligde lider Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe, transfer çalışmalarına başladı. Hem camianın moralini yükseltmek hem de takıma takviyeler yapmak için kollarını sıvayan yönetimin hedefinde sürpriz bir isim var. Talisca meselesi imzaya kalmışken Ali Koç tüm Avrupa'nın konuşacağı bir planın peşine düştü. Sportif Direktör Branco'nun peşinde olduğu yıldız isim için tüm şartlar zorlanıyor. Fenerbahçe, City'nin kapısını çalmaya hazırlanıyor.

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