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Siz Bari Yapmayın: Kim Milyoner Olmak İster'de Simge Sağın Sorusuna Wanda Nara Şıkkı Yazıldı!

Siz Bari Yapmayın: Kim Milyoner Olmak İster'de Simge Sağın Sorusuna Wanda Nara Şıkkı Yazıldı!

Kim Milyoner Olmak İster
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
24.12.2024 - 00:08

Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de görenleri hem şaşırtan hem güldüren bir an yaşandı. Yarışmacıya Simge Sağın'a ait bir şarkı soruldu. Ancak Icardi ile sık sık aynı cümlede yer alan Simge Sağın'ın bu sorusunda cevap şıklarında hiç de beklenmedik bir isim vardı: Wanda Nara! Bu şıkkı beklemeyen izleyiciler de kahkahaya boğuldu.

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Kim Milyoner Olmak İster ekranların en sevilen bilgi yarışması olmaya devam ediyor.

Kim Milyoner Olmak İster ekranların en sevilen bilgi yarışması olmaya devam ediyor.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde yine heyecan hakimdi. 1 milyonluk sorunun açılmasıyla hepimiz epey heyecanlandık.

Yarışmanın dün akşamki bölümünde yine heyecan hakimdi. 1 milyonluk sorunun açılmasıyla hepimiz epey heyecanlandık.

Ancak yarışmacı soruya yanıt vermeyerek çekilmeyi tercih etti.

Ancak programa damga vuran başka bir an daha yaşandı. O da Simge Sağın'ın şarkısının sorulmasının ardından şıklarda Wanda Nara'nın isminin yer almasıydı.

Ancak programa damga vuran başka bir an daha yaşandı. O da Simge Sağın'ın şarkısının sorulmasının ardından şıklarda Wanda Nara'nın isminin yer almasıydı.

Çünkü biliyorsunuz Icardi'ye atfedilen "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge Sağın, Icardi konusunda epey "şansını denemişti".

Çünkü biliyorsunuz Icardi'ye atfedilen "Aşkın Olayım" şarkısının sahibi Simge Sağın, Icardi konusunda epey "şansını denemişti".

Şıklarda da Icardi'nin belalı müstakbel eski eşi Wanda Nara'nın yer alması izleyiciye kahkaha attırdı.

Şıklarda da Icardi'nin belalı müstakbel eski eşi Wanda Nara'nın yer alması izleyiciye kahkaha attırdı.
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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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