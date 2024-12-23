Siz Bari Yapmayın: Kim Milyoner Olmak İster'de Simge Sağın Sorusuna Wanda Nara Şıkkı Yazıldı!

Kim Milyoner Olmak İster pazartesi ve cuma akşamları izleyiciyi ekrana kilitlemeye devam ediyor. Dün akşam yayınlanan bölümde de görenleri hem şaşırtan hem güldüren bir an yaşandı. Yarışmacıya Simge Sağın'a ait bir şarkı soruldu. Ancak Icardi ile sık sık aynı cümlede yer alan Simge Sağın'ın bu sorusunda cevap şıklarında hiç de beklenmedik bir isim vardı: Wanda Nara! Bu şıkkı beklemeyen izleyiciler de kahkahaya boğuldu.