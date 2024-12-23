Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in Çıkardığı Yangın Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetmiş!

Ekranların en sevilen ve en kaoslu dizisi Kızılcık Şerbeti, kaos kotasını arşa çıkaracak bir bölümle karşımıza geliyor. Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziye veda edeceğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. Ancak diziden gelen fragman ortalığı epey karıştırdı. Gitmeden önce ortalığı ateşe veren (burası doğru maalesef) Görkem, sadece kendini değil herkesi yakmış (bu da doğru maalesef)! Fragmana göre Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi ölmüş, 4 kişi ağır yaralanmış ve 9 da yaralı varmış!