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Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in Çıkardığı Yangın Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetmiş!

Kızılcık Şerbeti'nde Görkem'in Çıkardığı Yangın Sonucu 4 Kişi Hayatını Kaybetmiş!

Kızılcık Şerbeti
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2024 - 21:59

Ekranların en sevilen ve en kaoslu dizisi Kızılcık Şerbeti, kaos kotasını arşa çıkaracak bir bölümle karşımıza geliyor. Görkem'i canlandıran Özge Özacar'ın diziye veda edeceğini geçtiğimiz hafta öğrenmiştik. Ancak diziden gelen fragman ortalığı epey karıştırdı. Gitmeden önce ortalığı ateşe veren (burası doğru maalesef) Görkem, sadece kendini değil herkesi yakmış (bu da doğru maalesef)! Fragmana göre Görkem'in çıkardığı yangında 4 kişi ölmüş, 4 kişi ağır yaralanmış ve 9 da yaralı varmış!

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Doğa ve Fatih'le başlayan Kızılcık Şerbeti kaosu, ikilinin yeniden bir araya gelmesiyle tekrar alevlendi.

Doğa ve Fatih'le başlayan Kızılcık Şerbeti kaosu, ikilinin yeniden bir araya gelmesiyle tekrar alevlendi.

Ancak bu kez bela Görkem! Ve biliyorsunuz ki kendisi pek hafife alınacak biri değil.

Ancak bu kez bela Görkem! Ve biliyorsunuz ki kendisi pek hafife alınacak biri değil.

Hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla çılgına dönen Görkem, Doğa ve Fatih'in bir araya gelişini de kaldıramadı.

Hakkındaki gerçeklerin ortaya çıkmasıyla çılgına dönen Görkem, Doğa ve Fatih'in bir araya gelişini de kaldıramadı.

İkilinin ailelerinin bir araya geldiği etkinliğe adını altın harflerle yazdıran Görkem, etkinlik alanını ateşe verince olanlar oldu.

İkilinin ailelerinin bir araya geldiği etkinliğe adını altın harflerle yazdıran Görkem, etkinlik alanını ateşe verince olanlar oldu.

Görkem'in bu olayda öleceğini biliyorduk... Ancak fragmana göre ölü sayısı 4! Bakalım diziye hangi isimler veda edecek?

Görkem'in bu olayda öleceğini biliyorduk... Ancak fragmana göre ölü sayısı 4! Bakalım diziye hangi isimler veda edecek?
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Fragmanı buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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