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Ciner Yayın Holding Medyadaki Hisselerini Sattı: Habertürk ve Show TV El Değiştirdi!

Ciner Yayın Holding Medyadaki Hisselerini Sattı: Habertürk ve Show TV El Değiştirdi!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
23.12.2024 - 17:51

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme tamamlandı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 'Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.' ifadesine yer verildi. Buna göre, Ciner Holding, yayın sektöründen çekilmiş oldu.

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Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredildi.

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredildi.

Konuyla ilgili hem Ciner Grubu'ndan hem de Park Grubu'ndan açıklama yapıldı. Ciner'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Konuyla ilgili hem Ciner Grubu'ndan hem de Park Grubu'ndan açıklama yapıldı. Ciner'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

'Ülkemizin önde gelen saygın iş gruplarından Park Grubu ile Park Grubu'nun sahip olduğu Ciner Yayın Holding'in hisse senetlerinin tamamının devralınmasına ilişkin sözleşme imzalamış bulunmaktayız.

Park Grubu'na nezaketleri ve saygın yaklaşımları için teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Devir işlemlerinin tamamlanmasından sonra Medya sektöründeki yatırımlarımızı Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sn Mehmet Kenan TEKDAĞ tam ve tek yetkili olarak yönetecektir.

Kamuoyunun bilgisine saygıyla sunuyoruz.'

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

Park Grubu'ndan yapılan açıklamada ise şu ifadelere yer verildi:

'Park Grubu ana sektörü olarak maden endüstrisi alanında global liderlik hedefine odaklanma doğrultusunda medya yatırımlarını sonlandırmaya karar vermiştir.

Bu karar çerçevesinde Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır. Devir, Rekabet Kurulu'nun onayından sonra yürürlüğe girecektir.

Bu devrin medyaya ve medya çalışanlarımıza yeni bir soluk ve güç getireceği inancıyla kamuoyuna saygıyla duyururuz.'

Buna göre Show TV ve Habertürk kanalları artık tamamen Can Grubu'na devredildi.

Buna göre Show TV ve Habertürk kanalları artık tamamen Can Grubu'na devredildi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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