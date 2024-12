Ciner Yayın Holding Medyadaki Hisselerini Sattı: Habertürk ve Show TV El Değiştirdi!

Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamı, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi önemli kurumları da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme tamamlandı. Park ve Can gruplarından konu ile ilgili açıklama yapıldı. Açıklamada 'Park Grubu'nun Ciner Yayın Holding'deki hisselerinin tamamının, Bilgi Üniversitesi ve Doğa Kolejleri gibi ülkemizin önemli eğitim/kültür kurumlarını da bünyesinde bulunduran Can Grubu'na devredilmesine dair sözleşme imzalanmıştır.' ifadesine yer verildi. Buna göre, Ciner Holding, yayın sektöründen çekilmiş oldu.