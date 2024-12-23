Şakir Paşa'nın Rozali'si Meryem Uzerli Fragmanda Göründü: Yüzü Sosyal Medyada Tartışıldı!
Şakir Paşa'nın Rozali'si Meryem Uzerli Fragmanda Göründü: Yüzü Sosyal Medyada Tartışıldı!
Meryem Uzerli ekranlara muhteşem bir dönüş yaptı! Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin yeni fragmanı yayınlandı ve Uzerli'nin canlandırdığı Rozali karakteri ortaya çıktı. 3. bölümden itibaren diziye dahil olan ünlü oyuncu son olarak dijital platformda yayınlanan RU dizisiyle karşımıza çıkmıştı. Öte yandan sosyal medyada oyuncunun yüzündeki değişiklikler gündem oldu. Dizi kulislerinde ise Uzerli’nin sahne süreleriyle ilgili kriz yaşandığı konuşuluyor.
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Meryem Uzerli, uzun bir aranın ardından ekranlara dönüş yaptı ve Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinin 3. bölüm fragmanında boy gösterdi.
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Rozali karakteriyle izleyicinin karşısına çıkan Uzerli hem olumlu hem de tartışmalı yorumların odağı oldu. Fragmanda görünmesiyle sosyal medyada “Kraliçe döndü” yorumları yapılırken yüzündeki belirgin değişim bazı hayranlarını şaşırttı.
Kullanıcılar shopun abartıldığını düşünerek ''Meryem Uzerli'ye şöyle bir şey olmuş'' gibi esprili yorumlar yaparken, bazıları ise güzel oyuncunun yüzüne bir şey yaptırdığını söyleyerek estetik iddialarını gündeme taşıdı.
Öte yandan kulislerde ünlü oyuncunun dizinin yapım ekibiyle sahne süreleri konusunda kriz yaşadığı iddia ediliyor. Söylentilere göre Uzerli sahnelerinin yetersiz olduğundan yakınarak yapımcılara sahne süresinin artırılması şartını koşmuş.
Hatta Vahide Perçem ile eşit sahne süreleri verilmezse diziden ayrılabileceğini dile getirdiği iddia edilen oyuncu diziye eşitlik şartıyla devam etmek istediğini belirtmiş.
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Tüm bu tartışmalara rağmen Meryem Uzerli’nin Rozali karakteri şimdiden dizinin en dikkat çekici figürlerinden biri haline geldi.
Fragmandaki sahneleriyle izleyiciye kısa ama etkili bir gösteri sunan Uzerli’nin yeni bölümlerde hikayeye nasıl bir ivme kazandıracağı merak konusu.
İşte sosyal medyadan gelen bazı yorumlar:
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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