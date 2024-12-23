Survivor 2025’te Şaşırtan Ayrılık! Gönüllüler Takımında Büyük Kriz Çıktı!
Survivor 2025’te Şaşırtan Ayrılık! Gönüllüler Takımında Büyük Kriz Çıktı!
Survivor 2025 All Star-Gönüllüler sezonu başlamadan tansiyon yükseldi. Tanıtımda yer alan bir yarışmacının kadrodan çıkarılması gündeme bomba gibi düştü. Sosyal medya bu beklenmedik ayrılıkla çalkalanıyor. “Zor bir meslekten geliyorum” açıklaması yapan Mevlüt afişte olmasına rağmen yeni tanıtımdan silindi. Peki bu ani değişikliğin sebebi ne?
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Ekranların fenomen yarışması Survivor 2025 All Star-Gönüllüler formatıyla sezona damga vurmak için gün sayıyor. Acun Ilıcalı’nın geçtiğimiz günlerde açıkladığı kadro Survivor tutkunlarını heyecanlandırmıştı.
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Ancak daha yarışma başlamadan yaşanan bir gelişme dikkatleri Survivor adasına çevirdi. Gönüllüler takımı kadrosunda yer alan Mevlüt isimli yarışmacı hem tanıtım afişlerinde hem de ilk fragmanda boy göstermişti.
Ne var ki yeni yayınlanan tanıtımda Mevlüt’ün görüntülerine yer verilmedi. Afişten de tamamen çıkarılan yarışmacının afişten neden silindiği ve kadrodan çıkarılıp çıkarılmadığı merak konusu oldu.
Survivor tutkunları Mevlüt’ün “Zor bir meslekten geliyorum” diyerek iddialı bir şekilde giriş yaptığı tanıtımdan nasıl bu kadar hızlı çıkarıldığını merak ederken yarışmacı ise sessizliğini koruyor.
Acun Ilıcalı veya yapım ekibinden ise henüz bir açıklama gelmedi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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