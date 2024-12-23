Yılbaşındaki 12 Üzüm Ritüelini Fazla Ciddiye Alan Kişiler
Yılbaşındaki 12 Üzüm Ritüelini Fazla Ciddiye Alan Kişiler
Sosyal medyada 12 üzüm ritüeline denk geldiniz mi hiç? Yeni yıldan dileklerinizin kabul olması için bir masanın altına girip 12 tane üzüm yemeniz gerektiğini söyleniyor. Yeni yılın her bir ayı için bir tane üzüm yiyor, güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Yalnız bu üzümleri masanın altında yemeniz önemli!
Her alanda olduğu gibi 12 üzüm ritüelini de bi' tık abartanlar vardı.
Gelin, goygoyseverlerin 12 üzüm ritüellerinden çıkardıklarına bir bakalım. 👇🏻
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Sakın ola 12 tane üzüm yemeden yeni yıla girmeyin!
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Tabii sosyal medyada üzümün dozunu fazla kaçıranlar var!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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