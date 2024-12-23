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Goygoy
Yılbaşındaki 12 Üzüm Ritüelini Fazla Ciddiye Alan Kişiler

Yılbaşındaki 12 Üzüm Ritüelini Fazla Ciddiye Alan Kişiler

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.12.2024 - 22:26

Sosyal medyada 12 üzüm ritüeline denk geldiniz mi hiç? Yeni yıldan dileklerinizin kabul olması için bir masanın altına girip 12 tane üzüm yemeniz gerektiğini söyleniyor. Yeni yılın her bir ayı için bir tane üzüm yiyor, güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Yalnız bu üzümleri masanın altında yemeniz önemli! 

Her alanda olduğu gibi 12 üzüm ritüelini de bi' tık abartanlar vardı.

Gelin, goygoyseverlerin 12 üzüm ritüellerinden çıkardıklarına bir bakalım. 👇🏻

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Sakın ola 12 tane üzüm yemeden yeni yıla girmeyin!

Sakın ola 12 tane üzüm yemeden yeni yıla girmeyin!

Eski bir İspanyol geleneğine göre, yeni yıldaki hayallerinizin gerçekleşmesi için 12 adet üzüm yemeniz gerekiyor. Yeni yılın her bir ayı için bir niyet tutup, bir dilek dileyip üzümleri tek tek yemeniz gerekiyor. 

Böylece yeni yılda tuttuğunuz o dilekler bir bir gerçekleşiyor. :)

Sizlere burada her detayıyla anlatmıştık;

Tabii sosyal medyada üzümün dozunu fazla kaçıranlar var!

Tabii sosyal medyada üzümün dozunu fazla kaçıranlar var!
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Annelerimiz yılbaşı sofrası kurarken haklıymış!

Annelerimiz yılbaşı sofrası kurarken haklıymış!
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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