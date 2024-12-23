Yılbaşındaki 12 Üzüm Ritüelini Fazla Ciddiye Alan Kişiler

Sosyal medyada 12 üzüm ritüeline denk geldiniz mi hiç? Yeni yıldan dileklerinizin kabul olması için bir masanın altına girip 12 tane üzüm yemeniz gerektiğini söyleniyor. Yeni yılın her bir ayı için bir tane üzüm yiyor, güzel dileklerde bulunuyorsunuz. Yalnız bu üzümleri masanın altında yemeniz önemli!

Her alanda olduğu gibi 12 üzüm ritüelini de bi' tık abartanlar vardı.

Gelin, goygoyseverlerin 12 üzüm ritüellerinden çıkardıklarına bir bakalım. 👇🏻