Yapay Zeka Siyasetçileri Sokak Satıcısına Çevirdi: Sosyal Medya Kullanıcılarından Tam Not Aldı

Yıllardır süregelen en büyük korkulardan birisi de yapay zekanın dünyayı ve insanlığı ele geçirmesiyle ilgili oldu. Yapay zeka insanlığı ele geçirir mi bilmiyorum ama Türkiye’de eğlence araçlarından biri oldu.

Yapay zekaya hayalini çizdiren mi dersin, “Beş sene sonra nerede olacağım?” diye sorup hikaye yazdıran mı… Ne ararsanız mevcut, çeşit çeşit…

Siyasetçilerin yapay zekayla bambaşka hale çevrildiğini, kullanıcıların siyasetçileri istediği şekle sokup istediği yerde canlandırdığına şahit olduk. Bunun son örneği ise siyasetçilerin sokak satıcısına çevrilmesi oldu.

Instagram’da ‘@kewomen88’ isimli kullanıcı Türkiye’nin önde gelen tanınmış siyasetçilerini yapay zeka ile sokak satıcısına çevirdi.

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