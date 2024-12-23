Yapay Zeka Siyasetçileri Sokak Satıcısına Çevirdi: Sosyal Medya Kullanıcılarından Tam Not Aldı

Yıllardır süregelen en büyük korkulardan birisi de yapay zekanın dünyayı ve insanlığı ele geçirmesiyle ilgili oldu. Yapay zeka insanlığı ele geçirir mi bilmiyorum ama Türkiye’de eğlence araçlarından biri oldu.
Yapay zekaya hayalini çizdiren mi dersin, “Beş sene sonra nerede olacağım?” diye sorup hikaye yazdıran mı… Ne ararsanız mevcut, çeşit çeşit…
Siyasetçilerin yapay zekayla bambaşka hale çevrildiğini, kullanıcıların siyasetçileri istediği şekle sokup istediği yerde canlandırdığına şahit olduk. Bunun son örneği ise siyasetçilerin sokak satıcısına çevrilmesi oldu.
Instagram’da ‘@kewomen88’ isimli kullanıcı Türkiye’nin önde gelen tanınmış siyasetçilerini yapay zeka ile sokak satıcısına çevirdi.
Instagram’da ‘@kewomen88’ isimli kullanıcı siyasetçileri yapay zeka ile sokak satıcısına çevirdi. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yapay zeka ile tesbih satıcısı olurken CHP lideri Özgür Özel ayakkabı boyacısına çevrildi.
Görüntülerde eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ yan yana yer aldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yapay zeka haline ise yorum yağdı.
İşte Türkiye’nin önde gelen siyasetçilerinin yapay zeka ile sokak satıcısına çevrildiği o video👇🏻
Video sosyal medya kullanıcılarından tam not aldı. İşte gelen o yorumlar:
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