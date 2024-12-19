onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
TÜRK-İŞ'in 29 Bin 583 TL Asgari Ücret Talebi Sosyal Medyada Nasıl Yankı Buldu?

TÜRK-İŞ'in 29 Bin 583 TL Asgari Ücret Talebi Sosyal Medyada Nasıl Yankı Buldu?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 17:29

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ asgari ücret 2025 talebini bir basın toplantısıyla açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu ve 'Bu rakamın altında olursa imza atmayız' dedi. Sosyal medyada ise vatandaşlar bu talebe karşı düşüncelerini paylaştı. İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine gelen yorumlar.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam gelmeyince toplantı sonrası işçi temsilcisi TÜRK-İŞ talep ettiği rakamı açıkladı.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam gelmeyince toplantı sonrası işçi temsilcisi TÜRK-İŞ talep ettiği rakamı açıkladı.

TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yorumlarını sosyal medyada paylaştı. İşte 29 bin 583 TL'lik talebe gelen yorumlar👇🏻

TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yorumlarını sosyal medyada paylaştı. İşte 29 bin 583 TL'lik talebe gelen yorumlar👇🏻

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın