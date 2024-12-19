TÜRK-İŞ'in 29 Bin 583 TL Asgari Ücret Talebi Sosyal Medyada Nasıl Yankı Buldu?

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ asgari ücret 2025 talebini bir basın toplantısıyla açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu ve 'Bu rakamın altında olursa imza atmayız' dedi. Sosyal medyada ise vatandaşlar bu talebe karşı düşüncelerini paylaştı. İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine gelen yorumlar.