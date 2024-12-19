TÜRK-İŞ'in 29 Bin 583 TL Asgari Ücret Talebi Sosyal Medyada Nasıl Yankı Buldu?
TÜRK-İŞ'in 29 Bin 583 TL Asgari Ücret Talebi Sosyal Medyada Nasıl Yankı Buldu?
İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ asgari ücret 2025 talebini bir basın toplantısıyla açıkladı. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay taleplerinin 29 bin 583 TL olduğunu duyurdu ve 'Bu rakamın altında olursa imza atmayız' dedi. Sosyal medyada ise vatandaşlar bu talebe karşı düşüncelerini paylaştı. İşte TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebine gelen yorumlar.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda işveren ve hükümet temsilcilerinden rakam gelmeyince toplantı sonrası işçi temsilcisi TÜRK-İŞ talep ettiği rakamı açıkladı.
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TÜRK-İŞ'in 2025 asgari ücret talebi 29 bin 583 TL oldu. TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi. Bu açıklamanın ardından vatandaşlar yorumlarını sosyal medyada paylaştı. İşte 29 bin 583 TL'lik talebe gelen yorumlar👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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