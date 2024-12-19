Asgari Ücret İçin İlk Rakam Açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 Asgari Ücret Talebi 29 Bin 583 TL Oldu
Asgari Ücret İçin İlk Rakam Açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 Asgari Ücret Talebi 29 Bin 583 TL Oldu
2025 asgari ücretin belirlenmesinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da rakam konuşulmamasına tepki yağdı.
Tepkilerin ardından asgari ücret için ilk teklif işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten geldi. TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi 29 bin 583 oldu. TÜRK-İŞ'in talep ettiği zam oranı böylece yüzde 74 oldu.
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TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ’in talebi 29 bin 583 oldu. Genel Başkan Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.
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“Bu rakamın altında olursa imza atmayız.”
Atalay, “Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı. Onlar açıklamadı biz açıklamak zorunda kaldık. Talebimiz bu. Bunu getirirlerse orada oluruz. Bir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey demediler” diye konuştu.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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