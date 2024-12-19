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Asgari Ücret İçin İlk Rakam Açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 Asgari Ücret Talebi 29 Bin 583 TL Oldu

Asgari Ücret İçin İlk Rakam Açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 Asgari Ücret Talebi 29 Bin 583 TL Oldu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 16:10

2025 asgari ücretin belirlenmesinde sona gelindi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısında da rakam konuşulmamasına tepki yağdı. 

Tepkilerin ardından asgari ücret için ilk teklif işçi temsilcisi TÜRK-İŞ'ten geldi. TÜRK-İŞ'in asgari ücret talebi 29 bin 583 oldu. TÜRK-İŞ'in talep ettiği zam oranı böylece yüzde 74 oldu.

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TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ’in talebi 29 bin 583 oldu. Genel Başkan Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ 2025 asgari ücret talebini açıkladı. TÜRK-İŞ’in talebi 29 bin 583 oldu. Genel Başkan Ergün Atalay, "Yüzde 45 zam, üzerine de yüzde 20 refah payı istiyoruz" dedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısında şunları dedi:

“Üç toplantıya kadar bir rakam bekledik. Hükümeti 5 temsilcisi, işverenin 5 temsilcisi, bizim 5 temsilcimiz var. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 hepimiz için zor bir yıl oldu.  Asgari ücreti konuşacağız ama bütün işçiler asgari ücret seviyesinde ücret alıyor. 

Asgari ücret şu anda ülkemizde geçim ücreti oldu. Geçim şartları ortada. Asgari ücret 11 bin TL seviyesine düştü. Bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk. Rakam vermesi gerekenler bugün rakam vermedi.'

“Bu rakamın altında olursa imza atmayız.”

“Bu rakamın altında olursa imza atmayız.”

Atalay, hükümet açıklamalarına tepki gösterdi. Hükümetten rakam beklediklerini ancak gelmediğini söyleyen Atalay, “Sayın Mehmet Şimşek diyor ya 'Büyüyoruz' diye. Büyüyorsak ver o zaman.”

Öte yandan Atalay, “Bu rakamı vermezlerse imza atmayız, dördüncü toplantı masasında olmayız” dedi.

Atalay, “Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı. Onlar açıklamadı biz açıklamak zorunda kaldık. Talebimiz bu. Bunu getirirlerse orada oluruz. Bir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey demediler” diye konuştu.

Atalay, “Görüşünü açıklaması gerekenler açıklamadı. Onlar açıklamadı biz açıklamak zorunda kaldık. Talebimiz bu. Bunu getirirlerse orada oluruz. Bir açıklama yapmadılar. Hiçbir şey demediler” diye konuştu.

Bundan sonra ne olacak?

Bundan sonra ne olacak?

İşçi temsilcisinin talebini açıklamasının ardından gözler işveren ve hükümet temsilcilerine çevrildi. İşveren ve hükümet de asgari ücret talebini açıklayacak. Ancak tahminler işveren ve hükümet temsilcilerinin TÜRK-İŞ’ten daha az bir oran vereceğini gösteriyor.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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