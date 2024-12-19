Asgari Ücret İçin İlk Rakam Açıklandı: TÜRK-İŞ’in 2025 Asgari Ücret Talebi 29 Bin 583 TL Oldu

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, basın toplantısında şunları dedi:

“Üç toplantıya kadar bir rakam bekledik. Hükümeti 5 temsilcisi, işverenin 5 temsilcisi, bizim 5 temsilcimiz var. Biz öyle bir noktadayız ki 2024 hepimiz için zor bir yıl oldu. Asgari ücreti konuşacağız ama bütün işçiler asgari ücret seviyesinde ücret alıyor.

Asgari ücret şu anda ülkemizde geçim ücreti oldu. Geçim şartları ortada. Asgari ücret 11 bin TL seviyesine düştü. Bugün bu meselenin biteceğini umut ediyorduk. Rakam vermesi gerekenler bugün rakam vermedi.'