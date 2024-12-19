Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Kez Toplandı: İlk Kez Rakam Konuşuldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi. Toplantı 1 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı kritik önem taşıyor. İlk iki toplantıda teklif çıkmazken üçüncü toplantıda ilk kez rakam konuşuldu. İşçi ve işveren kesimleri asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sundu.

Asgari ücret maratonunun önümüzdeki hafta sona ereceği öngörülüyor. Öte yandan komisyon toplantısı öncesi konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 'Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı belirleyeceğiz' dedi.