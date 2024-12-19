Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Kez Toplandı: İlk Kez Rakam Konuşuldu!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Kez Toplandı: İlk Kez Rakam Konuşuldu!
Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi. Toplantı 1 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı kritik önem taşıyor. İlk iki toplantıda teklif çıkmazken üçüncü toplantıda ilk kez rakam konuşuldu. İşçi ve işveren kesimleri asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sundu.
Asgari ücret maratonunun önümüzdeki hafta sona ereceği öngörülüyor. Öte yandan komisyon toplantısı öncesi konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 'Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı belirleyeceğiz' dedi.
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı bugün saat 11.30'da başladı. 10 Aralık ve 16 Aralık’ta toplanan Komisyon’da bugün rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama işveren ve işçi temsilcilerinden teklif beklediklerini dile getirmişti.
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Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İşçi ve işveren temsilcileri ilk kez rakam konuştu.
TÜRK-İŞ: “Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız.”
Olası zam senaryoları şöyle:
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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