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Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Kez Toplandı: İlk Kez Rakam Konuşuldu!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Üçüncü Kez Toplandı: İlk Kez Rakam Konuşuldu!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 11:47

Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya geldi. Toplantı 1 saat sürdü. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantı kritik önem taşıyor. İlk iki toplantıda teklif çıkmazken üçüncü toplantıda ilk kez rakam konuşuldu. İşçi ve işveren kesimleri asgari ücrete ilişkin tekliflerini komisyona sundu.

Asgari ücret maratonunun önümüzdeki hafta sona ereceği öngörülüyor. Öte yandan komisyon toplantısı öncesi konuşan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, 'Her şeyimiz hazır. Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı belirleyeceğiz' dedi.

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Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı bugün saat 11.30'da başladı. 10 Aralık ve 16 Aralık’ta toplanan Komisyon’da bugün rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama işveren ve işçi temsilcilerinden teklif beklediklerini dile getirmişti.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun üçüncü toplantısı bugün saat 11.30'da başladı. 10 Aralık ve 16 Aralık’ta toplanan Komisyon’da bugün rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, dün yaptığı açıklama işveren ve işçi temsilcilerinden teklif beklediklerini dile getirmişti.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İşçi ve işveren temsilcileri ilk kez rakam konuştu.

Toplantı yaklaşık 1 saat sürdü. İşçi ve işveren temsilcileri ilk kez rakam konuştu.

TÜRK-İŞ: “Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız.”

TÜRK-İŞ: “Karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız.”

Komisyon toplantısı öncesi TÜRK-İŞ heyeti ayrı bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantının ardından konuşan TÜRK-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar,  şunları söyledi:

”Biz, karşı tarafın tavrına göre tavrımızı alacağız. Görüşmemizi yaptık, asgari ücret için her şeyimiz baştan beri hazır, bir an önce süreci sonuçlandırmak istiyoruz.

Rakam gelecek mi, gelmeyecek mi bilmiyoruz. Geçim şartları, insanların yaşam şartları belli, kamuoyu inanmamasına rağmen açıklanan enflasyonlar belli. Biz üzerimize düşen görevi yapacağız.”

Olası zam senaryoları şöyle:

Olası zam senaryoları şöyle:

Yüzde 20 / 20 bin 402 TL

Yüzde 25 / 21 bin 252 TL

Yüzde 30 / 22 bin 102 TL

Yüzde 35 / 22 bin 952 TL

Yüzde 40 / 23 bin 802 TL

Yüzde 45 / 24 bin 652 TL

Yüzde 50 / 25 bin 503 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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