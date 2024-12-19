Asgari Ücrette Kritik Gün! Komisyon Üçünü Kez Toplanıyor: İşçi ve İşverenden Zam Teklifi Bekleniyor

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceki senelerde dört kez bir araya geldi. Ancak ikinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ, bu sene zammın üçüncü toplantıda belli olabileceğini dile getirmişti.

Dördüncü toplantının olup olmayacağı Bakan Işıkhan'a soruldu. Işıkhan bu soruyu 'Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz' sözleriyle yanıtladı.