Asgari Ücrette Kritik Gün! Komisyon Üçünü Kez Toplanıyor: İşçi ve İşverenden Zam Teklifi Bekleniyor
Asgari Ücrette Kritik Gün! Komisyon Üçünü Kez Toplanıyor: İşçi ve İşverenden Zam Teklifi Bekleniyor
2025 asgari ücret zammı için kritik gün! Bugün saat 11.30'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya gelecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun bugün gerçekleştireceği üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Hükümet, işveren tarafı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi tarafı TÜRK-İŞ'in zam teklifi sunmasını bekliyor. Dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.
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Asgari ücrette bugün kritik gün! Üçüncü kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bugün 2025 asgari ücret zammı için ilk rakamın telaffuz edilmesi bekleniyor.
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Toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 11.30’da gerçekleştirilecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip TÜRK-İŞ temsil ediyor.
Önümüzdeki hafta belli olacak.
Dördüncü toplantı yapılacak mı?
2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?
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Asgari ücret zammında tahminler neler?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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