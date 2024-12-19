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Asgari Ücrette Kritik Gün! Komisyon Üçünü Kez Toplanıyor: İşçi ve İşverenden Zam Teklifi Bekleniyor

Asgari Ücrette Kritik Gün! Komisyon Üçünü Kez Toplanıyor: İşçi ve İşverenden Zam Teklifi Bekleniyor

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
19.12.2024 - 08:42

2025 asgari ücret zammı için kritik gün! Bugün saat 11.30'da Asgari Ücret Tespit Komisyonu üçüncü kez bir araya gelecek. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonun bugün gerçekleştireceği üçüncü toplantıda rakam telaffuz edilmesi bekleniyor. Hükümet, işveren tarafı Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) ve işçi tarafı TÜRK-İŞ'in zam teklifi sunmasını bekliyor. Dün açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullanmıştı.

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Asgari ücrette bugün kritik gün! Üçüncü kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bugün 2025 asgari ücret zammı için ilk rakamın telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari ücrette bugün kritik gün! Üçüncü kez toplanacak Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda bugün 2025 asgari ücret zammı için ilk rakamın telaffuz edilmesi bekleniyor.

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025 zammı için ilk olarak 10 Aralık'ta bir araya geldi. İkinci toplantı ise 16 Aralık'ta gerçekleşti. İlk iki toplantıda rakam telaffuz edilmedi. Toplamda dört toplantı yapması beklenen komisyonda bugün işveren ve işçi tarafından teklif çıkması bekleniyor.

Toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 11.30’da gerçekleştirilecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip TÜRK-İŞ temsil ediyor.

Toplantı bugün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde saat 11.30’da gerçekleştirilecek. İşveren tarafını Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK); işçi tarafını ise en fazla üyeye sahip TÜRK-İŞ temsil ediyor.

Önümüzdeki hafta belli olacak.

Önümüzdeki hafta belli olacak.

Bakan Işıkhan, dün yaptığı açıklamada işveren ve işçi temsilcilerinden artık bir rakam beklediklerini dile getirerek  'İşçi ve işveren kesimlerimizden artık bir teklif bekliyoruz. İnşallah bu teklifi aldıktan sonra tekrar bu sefer başkanlarımızla görüşeceğiz ve önümüzdeki hafta içinde neticelendirmeyi düşünüyoruz' ifadelerini kullanmıştı.

Asgari Ücret Zammı İçin Kim, Ne Dedi? Tahminler Neler? Hepsine Bu İçeriğimizden Ulaşabilirsiniz👇🏻

Dördüncü toplantı yapılacak mı?

Dördüncü toplantı yapılacak mı?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu önceki senelerde dört kez bir araya geldi. Ancak ikinci toplantının ardından açıklamalarda bulunan TÜRK-İŞ, bu sene zammın üçüncü toplantıda belli olabileceğini dile getirmişti.

Dördüncü toplantının olup olmayacağı Bakan Işıkhan'a soruldu. Işıkhan bu soruyu 'Üçüncü toplantımızı bir gerçekleştirelim. Ondan sonraki duruma bakarız. Ama artık ücret tekliflerinin komisyonumuza gelmesini bekliyoruz' sözleriyle yanıtladı.

2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

2025 Asgari ücret ne zaman belli olacak?

Yeni yıl itibarıyla geçerli olacak asgari ücretin 31 Aralık 2024 tarihine kadar belli olması bekleniyor. Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun aralık ayı sonuna kadar zam oranını belirlemesi ve duyurması zorunlu.

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Asgari ücret zammında tahminler neler?

Asgari ücret zammında tahminler neler?

Asgari ücret zammında tahminlere göre öne çıkan oran yüzde 30-40 aralığında. Yüzde 45 zam ihtimali de mevcut ancak uzmanlara göre bu zor görünüyor.

Mevcutta asgari ücret 17 bin 2 TL. Zam senaryoları ise şöyle

  • %20 zam 20.403 TL

  • %25 zam 21.253 TL

  • %30 zam 22.103 TL

  • %35 zam 22.953 TL

  • %40 zam 23.803 TL

  • %45 zam 24.654 TL

  • %50 zam 25.504 TL

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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