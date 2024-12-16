Geçen Sene Zammı Bilen Uzman 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı: İşte Erdoğan’ın Devreye Gireceği Senaryo
Geçen Sene Zammı Bilen Uzman 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı: İşte Erdoğan’ın Devreye Gireceği Senaryo
Asgari ücret 2025 zammı için son turlara girildi. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya gelecek ve bu ayın sonunda belirledikleri zam oranını paylaşacak.
Resmi açıklamadan önce uzmanlar tahminlerini sürdürüyor. Asgari ücret 2024 zammını doğru bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugünkü köşe yazısında tahminini paylaştı. Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiğinde asgari ücreti ne kadar yükselteceğini de kaleme aldı.
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Asgari ücret 2025 zammı bu ayın sonunda belli olacak. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren; tüm ülkeyi ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret için neredeyse sona gelindi.
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Geçen sene asgari ücret zammını doğru tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü köşe yazısında 2025 asgari ücret zammı için tahminini paylaştı.
"%30 artışla 22.000 TL olacağını düşünüyorum."
“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse…”
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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