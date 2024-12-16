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Geçen Sene Zammı Bilen Uzman 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı: İşte Erdoğan’ın Devreye Gireceği Senaryo

Geçen Sene Zammı Bilen Uzman 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı: İşte Erdoğan’ın Devreye Gireceği Senaryo

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
16.12.2024 - 12:37

Asgari ücret 2025 zammı için son turlara girildi. Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci kez bir araya gelecek ve bu ayın sonunda belirledikleri zam oranını paylaşacak. 

Resmi açıklamadan önce uzmanlar tahminlerini sürdürüyor. Asgari ücret 2024 zammını doğru bilen Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, Dünya gazetesinde bugünkü köşe yazısında tahminini paylaştı. Erdursun, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın devreye girdiğinde asgari ücreti ne kadar yükselteceğini de kaleme aldı. 

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Asgari ücret 2025 zammı bu ayın sonunda belli olacak. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren; tüm ülkeyi ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret için neredeyse sona gelindi.

Asgari ücret 2025 zammı bu ayın sonunda belli olacak. Milyonlarca çalışanı doğrudan ilgilendiren; tüm ülkeyi ise dolaylı yoldan etkileyecek asgari ücret için neredeyse sona gelindi.

Geçen sene asgari ücret zammını doğru tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü köşe yazısında 2025 asgari ücret zammı için tahminini paylaştı.

Geçen sene asgari ücret zammını doğru tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun, bugünkü köşe yazısında 2025 asgari ücret zammı için tahminini paylaştı.

Kaynak

"%30 artışla 22.000 TL olacağını düşünüyorum."

"%30 artışla 22.000 TL olacağını düşünüyorum."

Erdursun'u tahminine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak. Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret bu oranla 22 bin liraya ulaşacak: 

'Asgari Ücrete kişi bazında 2.000 TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu du­rumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret deste­ği ile %35 artış olursa Asgari ücret 25.000 TL olur.'

“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse…”

“Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse…”

Geçtiğimiz senelerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda belirlenen asgari ücret zammına son dokunuşu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yapmıştı. 2025 asgari ücret için de Erdoğan'ın devreye girip girmeyeceği merak ediliyor. 

Erdursun'un diğer bir senaryosuna göre asgari ücret 22 bin TL olursa ve Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girerse rakam 23 bin TL'ye çıkabilir.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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