Geçen Sene Zammı Bilen Uzman 2025 Asgari Ücret Tahminini Paylaştı: İşte Erdoğan’ın Devreye Gireceği Senaryo

Erdursun'u tahminine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak. Mevcut 17 bin 2 TL olan asgari ücret bu oranla 22 bin liraya ulaşacak:

'Asgari Ücrete kişi bazında 2.000 TL Asgari Ücret Desteği verilse yaklaşık 32 milyar maliyeti olur, bu du­rumda dahi Sosyal Güvenlik Kurumunun geliri 55 milyar artış olur. Asgari Ücret deste­ği ile %35 artış olursa Asgari ücret 25.000 TL olur.'