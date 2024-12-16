2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücrette İkinci Randevu! Asgari Ücret İçin Masadaki Rakam Belli Oldu
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücrette İkinci Randevu! Asgari Ücret İçin Masadaki Rakam Belli Oldu
Asgari ücrette ikinci toplantı için geri sayım başladı. 2025 yılının asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te ikinci kez bir araya gelecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve aileleri başta olmak üzere, ödemelerden yardımlara kadar birçok alanda kullanılması sebebiyle bütün ülkeyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı öncesinde masadaki rakamlar da belli olmaya başladı.
İşte 2025 asgari ücret rakamının konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi öncesindeki detaylar…
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1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek.
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Taraflar 10 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirirken, toplantı sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Ağar, “Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunlara katılmayız. Ama insanların yüzünün güleceği bir rakam olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.
Asgari ücret bugün itibarıyla net 17 bin 2 lira. Hükûmet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 44 tahmin ederken, 2025 için yüzde 21’lik hedef belirledi.
Asgari ücret, bu yıl gerçekleşmesi hedeflenen enflasyon olan yüzde 44 oranında artırılırsa rakam 24 bin 482,88 TL olacak. Hedef enflasyon kıstas olursa yüzde 21’lik artışla 20 bin 572,42 liralık rakama ulaşılacak.
İşveren tarafı %20 ile %25’lik bir artış oranını istiyor ve yabancı kuruluşların da açıklaması %30’dan fazla bir artış olursa bunun enflasyona sebep vereceği noktasında. İşçi tarafının ise beklentisi çok daha farklı. En az %50’lik bir artış hatta ara dönemde bir zam da beklentileri mevcut.
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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