onedio
Görüş Bildir
article/comments
article/share
Haberler
Ekonomi
2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücrette İkinci Randevu! Asgari Ücret İçin Masadaki Rakam Belli Oldu

2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücrette İkinci Randevu! Asgari Ücret İçin Masadaki Rakam Belli Oldu

Asgari Ücret
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
16.12.2024 - 08:37

Asgari ücrette ikinci toplantı için geri sayım başladı. 2025 yılının asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te ikinci kez bir araya gelecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve aileleri başta olmak üzere, ödemelerden yardımlara kadar birçok alanda kullanılması sebebiyle bütün ülkeyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı öncesinde masadaki rakamlar da belli olmaya başladı. 

İşte 2025 asgari ücret rakamının konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi öncesindeki detaylar… 

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek.

1 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için taraflar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında bir araya gelecek.

Taraflar 10 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirirken, toplantı sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Ağar, “Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunlara katılmayız. Ama insanların yüzünün güleceği bir rakam olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Taraflar 10 Aralık tarihinde ilk toplantısını gerçekleştirirken, toplantı sonrasında TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar "İlk toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı" dedi. Ağar, “Biz makul ölçülerde bir ücret söylenirse o ücrette varız. Öngörülen enflasyon, gerçekleşen enflasyon bunlara katılmayız. Ama insanların yüzünün güleceği bir rakam olmasını istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Asgari ücret bugün itibarıyla net 17 bin 2 lira. Hükûmet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 44 tahmin ederken, 2025 için yüzde 21’lik hedef belirledi.

Asgari ücret bugün itibarıyla net 17 bin 2 lira. Hükûmet bu yıl sonunda enflasyonu yüzde 44 tahmin ederken, 2025 için yüzde 21’lik hedef belirledi.

Asgari ücret, bu yıl gerçekleşmesi hedeflenen enflasyon olan yüzde 44 oranında artırılırsa rakam 24 bin 482,88 TL olacak. Hedef enflasyon kıstas olursa yüzde 21’lik artışla 20 bin 572,42 liralık rakama ulaşılacak.

Asgari ücret, bu yıl gerçekleşmesi hedeflenen enflasyon olan yüzde 44 oranında artırılırsa rakam 24 bin 482,88 TL olacak. Hedef enflasyon kıstas olursa yüzde 21’lik artışla 20 bin 572,42 liralık rakama ulaşılacak.

İşveren tarafı %20 ile %25’lik bir artış oranını istiyor ve yabancı kuruluşların da açıklaması %30’dan fazla bir artış olursa bunun enflasyona sebep vereceği noktasında. İşçi tarafının ise beklentisi çok daha farklı. En az %50’lik bir artış hatta ara dönemde bir zam da beklentileri mevcut.

İşveren tarafı %20 ile %25’lik bir artış oranını istiyor ve yabancı kuruluşların da açıklaması %30’dan fazla bir artış olursa bunun enflasyona sebep vereceği noktasında. İşçi tarafının ise beklentisi çok daha farklı. En az %50’lik bir artış hatta ara dönemde bir zam da beklentileri mevcut.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTARSA NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET NE KADAR ARTARSA NE KADAR OLUR?

  • Yüzde 20 zam gelmesi halinde: 20 bin 402 lira

  • Yüzde 25 zam gelmesi halinde: 21 bin 252 lira

  • Yüzde 30 zam gelmesi halinde: 22 bin 102 lira

  • Yüzde 35 zam gelmesi halinde: 22 bin 952 lira

  • Yüzde 40 zam gelmesi halinde: 23 bin 802 lira

  • Yüzde 45 zam gelmesi halinde: 24 bin 652 lira

  • Yüzde 50 zam gelmesi halinde 25 bin 503 lira

KULİSLERDEKİ RAKAMLARA GÖRE

  • Yüzde 21 zam gelmesi halinde: 20 bin 572 TL

  • Yüzde 26 zam gelmesi halinde: 21 bin 422 TL

  • Yüzde 44 zam gelmesi halinde: 24 bin 483 TL

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın