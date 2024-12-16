2025 Asgari Ücret Ne Kadar Olacak? Asgari Ücrette İkinci Randevu! Asgari Ücret İçin Masadaki Rakam Belli Oldu

Asgari ücrette ikinci toplantı için geri sayım başladı. 2025 yılının asgari ücretini belirleyecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu bugün saat 14.00’te ikinci kez bir araya gelecek. Yaklaşık 7 milyon asgari ücretli ve aileleri başta olmak üzere, ödemelerden yardımlara kadar birçok alanda kullanılması sebebiyle bütün ülkeyi ilgilendiren asgari ücret görüşmelerinde ikinci toplantı öncesinde masadaki rakamlar da belli olmaya başladı.

İşte 2025 asgari ücret rakamının konuşulacağı Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ikincisi öncesindeki detaylar…