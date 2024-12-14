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Asgari Ücrete Yüzde Kaç Zam Yapılmalı? İşte 4 Bin 500 Kişinin 2025'te Beklediği Asgari Ücret Zammı

Asgari Ücrete Yüzde Kaç Zam Yapılmalı? İşte 4 Bin 500 Kişinin 2025'te Beklediği Asgari Ücret Zammı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
14.12.2024 - 12:50

Asgari ücret 2025 zammının belli olması için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. Aralık ayının sonuna kadar milyonların beklediği zam belli olacak. Uzmanlar ve ekonomistler, veriler ışığında tahminlerini paylaşırken, sokaktaki vatandaşın asgari ücrete dair beklentisi giderek artıyor. Bunun nedeni ise vatandaşın alım gücünün azalması ve neredeyse her gün her kaleme gelen yeni zamlar...

Areda Survey araştırma şirketi, ülke genelinde 4 bin 539 kişiye “Asgari ücrete ortalama yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu. İşte vatandaşın verdiği yanıtlar.

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Milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı, Aralık ayı sonunda belli olacak. Uzmanlar, verileri derleyerek ardı ardına tahminlerde bulunuyor. Peki, verileri bir kenara bırakırsak, zamlara karşı direnmeye çalışan vatandaşlar ne kadar zam istiyor?

Milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı, Aralık ayı sonunda belli olacak. Uzmanlar, verileri derleyerek ardı ardına tahminlerde bulunuyor. Peki, verileri bir kenara bırakırsak, zamlara karşı direnmeye çalışan vatandaşlar ne kadar zam istiyor?

Asgari ücret anketimize buradan katılabilirsiniz!👇🏻

Areda Survey, Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle asgari ücret anketi gerçekleştirdi. Şirket vatandaşlara “Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu.

Areda Survey, Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle asgari ücret anketi gerçekleştirdi. Şirket vatandaşlara “Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu.

Vatandaşın yüzde 40’ı asgari ücrete yüzde 25 ile yüzde 50 arasında zam yapılacağını söylüyor. 'Zam oranı yüzde 75 ve üzerinde olmalı' diyenlerin oranı ise yüzde 35,6.

Kaynak

Araştırmadan öne çıkanlar şöyle:

Araştırmadan öne çıkanlar şöyle:

  • Araştırmaya katılanların yüzde 17,8'i asgari ücrete yüzde 51 ile yüzde 74 arasında bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

  • Yüzde 25’in altında bir zammın yeterli olacağını düşünenlerin oranı ise yüzde 6,6.

Kadın ve erkeklerin zaman beklentisi farklı.

Kadın ve erkeklerin zaman beklentisi farklı.

  • Kadınların yüzde 47'si, yüzde 75 ve üzerinde bir zam yapılması gerektiğini düşünüyor.

  • Erkeklerin yüzde 43,6'sı, yüzde 25 ile yüzde 50 arasında zam yapılması gerektiğini belirtiyor.

  • Asgari ücrete gelecek zammın yüzde 75 ve üzerinde olması gerektiğini düşünen 55 yaş ve üzerindeki katılımcıların oranı yüzde 43,8.

Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! 👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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