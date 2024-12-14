Asgari Ücrete Yüzde Kaç Zam Yapılmalı? İşte 4 Bin 500 Kişinin 2025'te Beklediği Asgari Ücret Zammı
Asgari Ücrete Yüzde Kaç Zam Yapılmalı? İşte 4 Bin 500 Kişinin 2025'te Beklediği Asgari Ücret Zammı
Asgari ücret 2025 zammının belli olması için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. Aralık ayının sonuna kadar milyonların beklediği zam belli olacak. Uzmanlar ve ekonomistler, veriler ışığında tahminlerini paylaşırken, sokaktaki vatandaşın asgari ücrete dair beklentisi giderek artıyor. Bunun nedeni ise vatandaşın alım gücünün azalması ve neredeyse her gün her kaleme gelen yeni zamlar...
Areda Survey araştırma şirketi, ülke genelinde 4 bin 539 kişiye “Asgari ücrete ortalama yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu. İşte vatandaşın verdiği yanıtlar.
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Milyonların beklediği 2025 asgari ücret zammı, Aralık ayı sonunda belli olacak. Uzmanlar, verileri derleyerek ardı ardına tahminlerde bulunuyor. Peki, verileri bir kenara bırakırsak, zamlara karşı direnmeye çalışan vatandaşlar ne kadar zam istiyor?
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Areda Survey, Türkiye genelinde 4 bin 539 kişiyle asgari ücret anketi gerçekleştirdi. Şirket vatandaşlara “Asgari ücrete yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu.
Araştırmadan öne çıkanlar şöyle:
Kadın ve erkeklerin zaman beklentisi farklı.
Siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Asgari ücrete ne kadar zam yapılmalı? Düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın! 👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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