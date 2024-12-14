Asgari Ücrete Yüzde Kaç Zam Yapılmalı? İşte 4 Bin 500 Kişinin 2025'te Beklediği Asgari Ücret Zammı

Asgari ücret 2025 zammının belli olması için geri sayım başladı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 16 Aralık Pazartesi günü ikinci toplantısını yapacak. Aralık ayının sonuna kadar milyonların beklediği zam belli olacak. Uzmanlar ve ekonomistler, veriler ışığında tahminlerini paylaşırken, sokaktaki vatandaşın asgari ücrete dair beklentisi giderek artıyor. Bunun nedeni ise vatandaşın alım gücünün azalması ve neredeyse her gün her kaleme gelen yeni zamlar...

Areda Survey araştırma şirketi, ülke genelinde 4 bin 539 kişiye “Asgari ücrete ortalama yüzde kaç zam yapılmalı?” diye sordu. İşte vatandaşın verdiği yanıtlar.

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