Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2024-2025 Maaş Farkı Netleşti

Yeni yıl biterken son aylarda tartışılan ekonomi başlıklarından birisi de 2024 ve 2025 emekli maaş farklarıydı. 2024 yılında emekli olmanın 2025’e göre daha avantajlı olduğu söyleniyor ve emekli olacakların “Elini çabuk tutması” konusunda uyarılar yapıyordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında 2024-2025 maaş farklarının netleştiğini nedenleriyle birlikte yazdı.

Kaynak: Hürriyet/Noyan Doğan