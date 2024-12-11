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Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2024-2025 Maaş Farkı Netleşti

Emekli Olmak İsteyenler Dikkat! 2024-2025 Maaş Farkı Netleşti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
11.12.2024 - 13:08

Yeni yıl biterken son aylarda tartışılan ekonomi başlıklarından birisi de 2024 ve 2025 emekli maaş farklarıydı. 2024 yılında emekli olmanın 2025’e göre daha avantajlı olduğu söyleniyor ve emekli olacakların “Elini çabuk tutması” konusunda uyarılar yapıyordu.

Hürriyet gazetesi yazarı Noyan Doğan, bugünkü köşe yazısında 2024-2025 maaş farklarının netleştiğini nedenleriyle birlikte yazdı. 

Kaynak: Hürriyet/Noyan Doğan

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2024’te emekli olmanın maaş konusunda 2025’e göre daha avantajlı olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyordu. Merak edilenlerden birisi de bu maaş farkını ortadan kaldıracak bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağıydı.

2024’te emekli olmanın maaş konusunda 2025’e göre daha avantajlı olduğu uzmanlar tarafından dile getiriliyordu. Merak edilenlerden birisi de bu maaş farkını ortadan kaldıracak bir uygulamanın yapılıp yapılmayacağıydı.

Noyan Doğan, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşesinde emekli olacaklara uyarı niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Doğan, 2024-2025 maaş farkının nedenlerini ve netleşme sürecini anlattı.

Noyan Doğan, Hürriyet gazetesinde bugünkü köşesinde emekli olacaklara uyarı niteliğinde bir yazı kaleme aldı. Doğan, 2024-2025 maaş farkının nedenlerini ve netleşme sürecini anlattı.

Noyan Doğan, maaş farkının önüne geçmek için bir düzenlemenin olmayacağının netleştiğini belirtti.

Kaynak

2024-2025 maaş farkları arasında çok büyük bir fark olmayacağını dile getiren Doğan, nedenleri şöyle sıraladı:

2024-2025 maaş farkları arasında çok büyük bir fark olmayacağını dile getiren Doğan, nedenleri şöyle sıraladı:

  • 2025 yılında emekli olacaklar, 2024 yılındaki yüzde 86.16’lık emekli maaş zamlarından yararlanamayacak. 

  • Tahminlere göre de yıl sonu enflasyonu yüzde 45’lerde olacak. 2025 yılına yönelik güncelleme katsayısının ise 1.4620 olması bekleniyor. 

  • “2025 Ocak ayında emekli zam artışının yüzde 16’larda olacağı ve 2024 yılında emekli olacaklar ile 2025 yılında emekli olacaklar arasında maaş farkının yüzde 30’larda olacağı tahminini yürütebiliriz.”

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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