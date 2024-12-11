Altın Yatırımcılarına İslam Memiş'ten "Elinizdekine Sahip Çıkın" Uyarısı

Bir süredir durgun seyir izleyen altın, hareketlenmeye başladı. Gram altın, güne yükselişle başladı ve son iki haftanın rekorunu kırdı. Gram altın 3 bin 18 lira olurken, çeyrek altın 4 bin 990 liraya ulaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube hesabından altınla ilgili uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcılara 'Elinizdeki varlıklara sahip çıkın' şeklinde çağrıda bulundu.

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