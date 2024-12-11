Altın Yatırımcılarına İslam Memiş'ten "Elinizdekine Sahip Çıkın" Uyarısı
Altın Yatırımcılarına İslam Memiş'ten "Elinizdekine Sahip Çıkın" Uyarısı
Bir süredir durgun seyir izleyen altın, hareketlenmeye başladı. Gram altın, güne yükselişle başladı ve son iki haftanın rekorunu kırdı. Gram altın 3 bin 18 lira olurken, çeyrek altın 4 bin 990 liraya ulaştı. Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, kendi YouTube hesabından altınla ilgili uyarılarda bulundu. Memiş, yatırımcılara 'Elinizdeki varlıklara sahip çıkın' şeklinde çağrıda bulundu.
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İki haftadır durgun bir seyirde ilerleyen altın, güne hareketle başladı. Gram altın, iki haftanın rekorunu görerek 3 bin 18 liraya ulaştı. Çeyrek altın bugün 4 bin 990 lirayı görürken, cumhuriyet altını 19 bin 890 liradan satılıyor.
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YouTube hesabından uyarılarda bulunan altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş, yatırımcılara önemli uyarıda bulundu.
Altının 2 bin 720 dolar seviyesini test edebileceğini dile getiren Memiş, gram altının artık dolardan bağımsız hale geldiğini belirtti. Dolar kuru yükselirse gram altın fiyatlarının 'cılız' kalabileceğine dikkat çeken Memiş, takip edilmesi gerektiğini vurguladı.
Memiş, yatırımcılara “Hamle yapmamaları” konusunda önemli bir uyarının da altını çizdi.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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