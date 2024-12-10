Kripto Paralarda Deprem! 24 Saat İçinde Yaklaşık 2 Milyar Dolar Tasfiye Edildi

Google, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ettiği yeni çipi Willow’u tanıtması kripto piyasasını sallayan etkenlerden biri oldu.

Willow, blok zincir varlıkların güvenliği konusunda endişeleri beraberinde getirdi.

Diğer etken ise hükümetlerin bitcoin satışları olarak gösterildi. Çin 406 bitcoinlik satış yaptı. Kripto paradan kazanç sağlayan El Salvador ise kripto politikalarını gevşetmeyi düşünmesi piyasayı hareketlendirdii.