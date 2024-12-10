Kripto Paralarda Deprem! 24 Saat İçinde Yaklaşık 2 Milyar Dolar Tasfiye Edildi
Kripto Paralarda Deprem! 24 Saat İçinde Yaklaşık 2 Milyar Dolar Tasfiye Edildi
Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde deprem yaşandı. 582 binden fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle toplam tasfiye miktar 1,7 milyar dolardan fazla oldu. Bitcoin yüzde 6 değer kaybetti. Geçen hafta 100 bin doları aşan Bitcoin 94 bin 725 dolar seviyesine geriledi. Ancak en sert düşüş altcoin piyasasında yaşandı. Altcoin piyasası yüzde 15’ten fazla değer kaybetti. Sadece Bitcoin'deki tasfiyeler 163 milyon dolara ulaşırken, Ethereum'daki tasfiyeler 204,7 milyon doları buldu.
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Kripto para piyasası 24 saat içinde eşi benzeri görülmemiş bir dalgalanmaya şahit oldu. 582 binden fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle toplam tasfiye miktar 1,7 milyar doları aştı.
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Geçen haftalarda 100 bin doları aşarak tarihi rekorunu kıran ve en pahalı kripto olarak bilinen Bitcoin yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Bitcoin bu değer kaybedişle 94 bin 725 dolara geriledi.
Ancak en büyük darbeyi altcoinler aldı. Binance başta olmak üzere altcoin tasfiyeleri 250 milyon doları aştı.
Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ne?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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