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Kripto Paralarda Deprem! 24 Saat İçinde Yaklaşık 2 Milyar Dolar Tasfiye Edildi

Kripto Paralarda Deprem! 24 Saat İçinde Yaklaşık 2 Milyar Dolar Tasfiye Edildi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
10.12.2024 - 12:58

Kripto para piyasası son 24 saat içerisinde deprem yaşandı. 582 binden fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle toplam tasfiye miktar 1,7 milyar dolardan fazla oldu. Bitcoin yüzde 6 değer kaybetti. Geçen hafta 100 bin doları aşan Bitcoin 94 bin 725 dolar seviyesine geriledi. Ancak en sert düşüş altcoin piyasasında yaşandı. Altcoin piyasası yüzde 15’ten fazla değer kaybetti. Sadece Bitcoin'deki tasfiyeler 163 milyon dolara ulaşırken, Ethereum'daki tasfiyeler 204,7 milyon doları buldu.

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Kripto para piyasası 24 saat içinde eşi benzeri görülmemiş bir dalgalanmaya şahit oldu. 582 binden fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle toplam tasfiye miktar 1,7 milyar doları aştı.

Kripto para piyasası 24 saat içinde eşi benzeri görülmemiş bir dalgalanmaya şahit oldu. 582 binden fazla yatırımcının tasfiye edilmesiyle toplam tasfiye miktar 1,7 milyar doları aştı.

Geçen haftalarda 100 bin doları aşarak tarihi rekorunu kıran ve en pahalı kripto olarak bilinen Bitcoin yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Bitcoin bu değer kaybedişle 94 bin 725 dolara geriledi.

Geçen haftalarda 100 bin doları aşarak tarihi rekorunu kıran ve en pahalı kripto olarak bilinen Bitcoin yüzde 6’dan fazla değer kaybetti. Bitcoin bu değer kaybedişle 94 bin 725 dolara geriledi.

Bitcoin'deki tasfiyeler 163 milyon dolara ulaşırken, Ethereum'daki tasfiyeler 204,7 milyon doları buldu.

Ancak en büyük darbeyi altcoinler aldı. Binance başta olmak üzere altcoin tasfiyeleri 250 milyon doları aştı.

Ancak en büyük darbeyi altcoinler aldı. Binance başta olmak üzere altcoin tasfiyeleri 250 milyon doları aştı.

Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ne?

Kripto para piyasasındaki depremin sebebi ne?

Google, dünyanın en hızlı süper bilgisayarlarının 10 septilyon yıl (10 üzeri 25 yıl) sürede tamamlayabileceği bir problemi 5 dakikada çözdüğünü iddia ettiği yeni çipi Willow’u tanıtması kripto piyasasını sallayan etkenlerden biri oldu.

Willow, blok zincir varlıkların güvenliği konusunda endişeleri beraberinde getirdi. 

Diğer etken ise hükümetlerin bitcoin satışları olarak gösterildi. Çin 406 bitcoinlik satış yaptı. Kripto paradan kazanç sağlayan El Salvador ise kripto politikalarını gevşetmeyi düşünmesi piyasayı hareketlendirdii.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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