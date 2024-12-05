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Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: İlk Kez 100 Bin Doları Aştı

Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: İlk Kez 100 Bin Doları Aştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
05.12.2024 - 10:39

ABD Seçimleri 5 Kasım’da gerçekleştirildi. Sandıktan Donald Trump zaferle ayrıldı. Trump’ın zaferi piyasaları hareketlendirirken Bitcoin’in rekoruna rekor kattı. Bir süre önce yatırımcısına kaybettiren Bitcoin TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 doları gördü. 

Bitcoin, bu oranla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Trump’ın kazandığı 5 Kasım’dan bu yana ise en pahalı kripto para olan Bitcoin yüzde 45 değer kazandı.

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Bitcoin'de eşik, 5 Kasım'da ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla aşıldı. Göreve geldiğinde kripto varlıklara destek verme sözü veren Trump'ın zaferinin ardından Bitcoin yeni rekorlara imza attı.

Bitcoin'de eşik, 5 Kasım'da ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanmasıyla aşıldı. Göreve geldiğinde kripto varlıklara destek verme sözü veren Trump'ın zaferinin ardından Bitcoin yeni rekorlara imza attı.

Trump, ABD’yi “Gezegenin kripto başkenti” haline getirme vaadinde bulunmuştu.

En pahalı kripto para olarak değerini koruyan Bitcoin geçen günlerde 97 bin dolar seviyesini görerek yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

En pahalı kripto para olarak değerini koruyan Bitcoin geçen günlerde 97 bin dolar seviyesini görerek yatırımcılarının yüzünü güldürmüştü.

100 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

100 bin doları aşarak tüm zamanların rekorunu kırdı.

Bitcoin, TSİ 05.052 itibarıyla 101 bin 447 doları gördü. Haftalık kazancısını yüzde 5.36’ya çıkaran Bitcoin, 5 Kasım’dan bu yana yüzde 45 değer kazandı.

Kripto para birimleri arasında Bitcoin’den sonra en değerli varlık Ethereum. Ethereum ise bir gün içinde yüzde 5,8 değer kazandı ve 4 bin dolara yaklaştı.

Kripto para birimleri arasında Bitcoin’den sonra en değerli varlık Ethereum. Ethereum ise bir gün içinde yüzde 5,8 değer kazandı ve 4 bin dolara yaklaştı.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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