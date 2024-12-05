Bitcoin Tüm Zamanların Rekorunu Kırdı: İlk Kez 100 Bin Doları Aştı

ABD Seçimleri 5 Kasım’da gerçekleştirildi. Sandıktan Donald Trump zaferle ayrıldı. Trump’ın zaferi piyasaları hareketlendirirken Bitcoin’in rekoruna rekor kattı. Bir süre önce yatırımcısına kaybettiren Bitcoin TSİ 05.52 itibarıyla 101 bin 447 doları gördü.

Bitcoin, bu oranla tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. Trump’ın kazandığı 5 Kasım’dan bu yana ise en pahalı kripto para olan Bitcoin yüzde 45 değer kazandı.