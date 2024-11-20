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The Economist’in 2025 Kapağındaki Gizemli Şifreler: 2024 Kapağındaki Pek Çok Kehanet Gerçekleşmişti!

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The Economist’in 2025 Kapağındaki Gizemli Şifreler: 2024 Kapağındaki Pek Çok Kehanet Gerçekleşmişti!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.11.2024 - 11:55

Dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl geleneksel olarak yayınladığı ‘önümüzdeki yıl’ kapağını okuyucularıyla paylaştı. Her sene bir sonraki yıla dair mesajların verildiği kapağın 2025 versiyonu da tartışmaları beraberinde getirdi. 

2024 kapağının odak noktasında seçimler yer almıştı. 2024 ise seçimlerle dolu bir yıl olmuştu. Kapakta bir diğer dikkat çeken nokta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in siluetleri olmuştu. Bu sene Ukrayna-Rusya arasında tansiyon düşmedi. 

Peki İngiltere merkezli ünlü ekonomi dergisinin 2025 kapağında hangi kehanetler yer aldı?

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İngiltere merkezli dünyaca ünlü The Ekonomist 2025 kapağını yayımladı. Kapakta pek çok kehanetin yer aldığı iddia edilirken tartışmalar beraberinde geldi.

İngiltere merkezli dünyaca ünlü The Ekonomist 2025 kapağını yayımladı. Kapakta pek çok kehanetin yer aldığı iddia edilirken tartışmalar beraberinde geldi.

The Economist, ‘önümüzdeki yılın takip edilmesi gereken konuları’ temalı kapaklarını geleneksel hale getirmişti. Her sene, yeni yıla geri sayım başladığı zaman dünyaca ünlü dergi bir sonraki sene için gizemli şifrelerin yer aldığı bir kapak yayımlıyor.

The Economist'in resmi X hesabından 2025 yılı kapağı şu sözlerle paylaşıldı:

The Economist'in resmi X hesabından 2025 yılı kapağı şu sözlerle paylaşıldı:
twitter.com

'Olağandışı bir değişim ve belirsizlik derecesi vaat eden bir yılda, The World Ahead köşeyi görmenize ve bundan sonra ne olabileceğini anlamanıza yardımcı olur.'

Peki The Economist'in 2025 kapağındaki gizemli şifreler neler? Kapakta yer alan görselleri ve mesajları sizin için yorumladık!

Peki The Economist'in 2025 kapağındaki gizemli şifreler neler? Kapakta yer alan görselleri ve mesajları sizin için yorumladık!

Hadi buyurun 2025'te dünyayı neler bekliyor bir göz atalım.

ABD seçimleri ve Donald Trump'ın dünyaya etkisi.

ABD seçimleri ve Donald Trump'ın dünyaya etkisi.

Kapağa baktığımızda ilk gözümüze çarpan 5 Kasım’da ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump oluyor. Trump, merkezde yer alırken solunda yer alan bir füze, sağında yer alan elektrikli araç ise kendisine seçim dönemi destek veren ve “ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılan Elon Musk’la yükselişi ve yapacakları işbirliklerini ifade ediyor. 

Trump’ın etrafında yer alan dolar simgeleri, ekonomideki yükseliş trendi piyasaların 2025’te hareketli geçeceğini gösteriyor. 

Görsel dünyanın ABD politikalarına göre şekilleneceğini ve Trump politikalarının olağan bir şekilde etkileyeceği mesajını taşıyor olabilir.

2025'te kadın hareketi öne çıkacak.

2025'te kadın hareketi öne çıkacak.

Kapağın alt kısmında kadın hareketinin önemli bir ismi ve hikayelerinde güçlü kadın tasvirleriyle öne çıkan İngiliz yazar Jane Austen yer alıyor. Austen’ın yanında bulunan kırmızı sol yumruk ise 2025’te kadın hareketinin öne çıkacağı anlamını veriyor.

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Kapağın üstünde yer alan gezegen yeni keşiflere 2025’te şahit olacağımızı gösteriyor. Ancak bir şırınga görselinin yer alması yeni salgınlar olma tehlikesini beraberinde getiriyor.

Kapağın üstünde yer alan gezegen yeni keşiflere 2025’te şahit olacağımızı gösteriyor. Ancak bir şırınga görselinin yer alması yeni salgınlar olma tehlikesini beraberinde getiriyor.

Kapakta bir diğer dikkat çeken nokta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kırılmış bir oy sandığı görselinin üstüne yer alması oldu. Bu Avrupa’da dengelerin değişeceğini ve aşırı sağın yükselişe geçeceğini gösteriyor.

Kapakta bir diğer dikkat çeken nokta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kırılmış bir oy sandığı görselinin üstüne yer alması oldu. Bu Avrupa’da dengelerin değişeceğini ve aşırı sağın yükselişe geçeceğini gösteriyor.

Peki The Economist, 2025 kapağıyla ilgili ne diyor?

Peki The Economist, 2025 kapağıyla ilgili ne diyor?

Economist kapağının verdiği mesajı şöyle anlattı:

1. ABD Seçimi: Trump’ın zaferinin yankıları göç ve savunmadan ekonomi ve ticarete kadar her şeyi etkileyecek. “Önce Amerika” politikası dostların ve düşmanların Amerika’nın ittifaklarının sağlamlığını sorgulamasına neden olacak.

2. Seçmenin değişim beklentisi: Dünya ülkeleri seçim dalgasında iyi bir performans sergilemedi. Yeni liderler vaat ettiklerini yerine getirecek mi?

3. Temiz teknoloji: Çin liderliğinde temiz teknoloji patlaması bekleniyor. Küresel emisyonların zirveye ulaşıp ulaşmadığı görülecek. 

4. Batı ekonomilerini zorlu günler bekliyor: Batılı pek çok ülke ekonomik sorunlarla karşı karşıya gelecek. Pek çoğunun savunma bütçelerini artırması gerekecek. Acı verici seçimler ufukta. 

5. Yapay zeka için kritik zaman: Yapay zekaya 1 trilyon dolarda fazla para harcanıyor. Yapay zekaya yapılan yatırımlar artacak.

6. Schengen sistemi yıpranıyor: Amsterdam’dan Venedik’e kadar birçok şehir seyahat kısıtlaması getirecek.

Kaynak

The Economist 2024 kapağında hangi mesajlara yer vermişti?

The Economist 2024 kapağında hangi mesajlara yer vermişti?

Economist’in 2024 kapağında pek çok kehanet ise gerçekleşmişti. Zelenskiy ve Putin gözümüze çarparken 2024 yılında Ukrayna-Rusya arasında gerilim giderek arttı. 

2024 seçimlerine atıfta bulunan kapakta Trump yer alıyordu. Ancak ABD başkanı olup olmayacağına dair soru işaretleri bulunuyordu. 

Dönemin ABD Başkanı Joe Biden ve Çin Devlet Başkanı Xi Jinping’in birbirlerine yüzlerini dönmüş olarak yer almıştı. Bu, Çin-ABD gerilimin 2024 yılında hangi boyuta ulaşacağına dair bir soru işareti taşıyordu.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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