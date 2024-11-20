The Economist’in 2025 Kapağındaki Gizemli Şifreler: 2024 Kapağındaki Pek Çok Kehanet Gerçekleşmişti!

Kapağa baktığımızda ilk gözümüze çarpan 5 Kasım’da ABD Başkanı olarak seçilen Donald Trump oluyor. Trump, merkezde yer alırken solunda yer alan bir füze, sağında yer alan elektrikli araç ise kendisine seçim dönemi destek veren ve “ABD’nin gölge başkanı” olarak adlandırılan Elon Musk’la yükselişi ve yapacakları işbirliklerini ifade ediyor.

Trump’ın etrafında yer alan dolar simgeleri, ekonomideki yükseliş trendi piyasaların 2025’te hareketli geçeceğini gösteriyor.

Görsel dünyanın ABD politikalarına göre şekilleneceğini ve Trump politikalarının olağan bir şekilde etkileyeceği mesajını taşıyor olabilir.