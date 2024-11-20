The Economist’in 2025 Kapağındaki Gizemli Şifreler: 2024 Kapağındaki Pek Çok Kehanet Gerçekleşmişti!
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The Economist’in 2025 Kapağındaki Gizemli Şifreler: 2024 Kapağındaki Pek Çok Kehanet Gerçekleşmişti!
Dünyaca ünlü dergi The Economist, her yıl geleneksel olarak yayınladığı ‘önümüzdeki yıl’ kapağını okuyucularıyla paylaştı. Her sene bir sonraki yıla dair mesajların verildiği kapağın 2025 versiyonu da tartışmaları beraberinde getirdi.
2024 kapağının odak noktasında seçimler yer almıştı. 2024 ise seçimlerle dolu bir yıl olmuştu. Kapakta bir diğer dikkat çeken nokta Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Rusya Devlet Başkanı Putin’in siluetleri olmuştu. Bu sene Ukrayna-Rusya arasında tansiyon düşmedi.
Peki İngiltere merkezli ünlü ekonomi dergisinin 2025 kapağında hangi kehanetler yer aldı?
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İngiltere merkezli dünyaca ünlü The Ekonomist 2025 kapağını yayımladı. Kapakta pek çok kehanetin yer aldığı iddia edilirken tartışmalar beraberinde geldi.
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The Economist'in resmi X hesabından 2025 yılı kapağı şu sözlerle paylaşıldı:
Peki The Economist'in 2025 kapağındaki gizemli şifreler neler? Kapakta yer alan görselleri ve mesajları sizin için yorumladık!
ABD seçimleri ve Donald Trump'ın dünyaya etkisi.
2025'te kadın hareketi öne çıkacak.
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Kapağın üstünde yer alan gezegen yeni keşiflere 2025’te şahit olacağımızı gösteriyor. Ancak bir şırınga görselinin yer alması yeni salgınlar olma tehlikesini beraberinde getiriyor.
Kapakta bir diğer dikkat çeken nokta Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’in kırılmış bir oy sandığı görselinin üstüne yer alması oldu. Bu Avrupa’da dengelerin değişeceğini ve aşırı sağın yükselişe geçeceğini gösteriyor.
Peki The Economist, 2025 kapağıyla ilgili ne diyor?
The Economist 2024 kapağında hangi mesajlara yer vermişti?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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