Donald Trump Etkisi: Bitcoin 94 Bin Doların Üzerini Test Ederek Rekor Kırdı
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Donald Trump Etkisi: Bitcoin 94 Bin Doların Üzerini Test Ederek Rekor Kırdı
ABD Başkanı Donald Trump etkisi Bitcoin’de rekor kırılmasına neden oldu. Trump’a ait sosyal medya şirketinin kripto şirketi Bakkt'ı satın alacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Bitcoin 94 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi test etti.
Öte yandan kasım ayının başında ABD’nin 47. Başkanının Trump olarak seçilmesinin ardından birkaç aydır durgun olan Bitcoin hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı.
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Kripto para piyasasında ABD başkanının seçilmesinin ardından yükseliş trendi arttı. Bitcoin dün akşam rekor seviyeyi test etti.
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Bitcoin dün akşam 94 bin 2 doları gördü. Bitcoin sahipleri bu yükleşin ardından satışlara başlamasının ardından kripto para 92 bin 500 civarına geriledi.
Öte yandan kripto paralar bir süredir düşüş trendindeydi. Ancak 5 Kasım ABD seçimlerini Trump’ın kazanmasının ardından durgun olan kripto paralar hareketlendi.
Veri toplayıcı CoinGecko, küresel kripto para piyasasının değerinin 3 trilyon doların üzerine çıktığını yazdı.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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