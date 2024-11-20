Donald Trump Etkisi: Bitcoin 94 Bin Doların Üzerini Test Ederek Rekor Kırdı

ABD Başkanı Donald Trump etkisi Bitcoin’de rekor kırılmasına neden oldu. Trump’a ait sosyal medya şirketinin kripto şirketi Bakkt'ı satın alacağı iddia edildi. Bu iddia üzerine Bitcoin 94 bin doların üzerine çıkarak rekor seviyeyi test etti.

Öte yandan kasım ayının başında ABD’nin 47. Başkanının Trump olarak seçilmesinin ardından birkaç aydır durgun olan Bitcoin hızlı bir şekilde yükselmeye başlamıştı.