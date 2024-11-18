ATM’lerde 200 TL Krizi: Fatih Altaylı’dan 5 Bin Liralık Banknot Önerisi

ATM'lerde 200 TL krizi baş gösterdi. Günde 3 kere doldurulan ATM’lere adeta para yetişmiyor. Konulan paranın yüzde 75’ini 200 TL oluştururken yüzde 25’ini 100 lira oluşturuyor. Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olmasını eleştirdi.

“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz” diyen Altaylı, hükümete 2 bin liralık 5 bin liralık banknot önerisinde bulundu.

Altaylı yazısında “Biliyorum 4 adet para verip ‘Al bu senin maaşın’ demenin utancını yaşamak istemiyorsunuz. Ama emin olun ki, zaten utanmaz gereken noktayı çoktan aştınız” ifadelerine yer verdi.