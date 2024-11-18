ATM’lerde 200 TL Krizi: Fatih Altaylı’dan 5 Bin Liralık Banknot Önerisi
ATM’lerde 200 TL Krizi: Fatih Altaylı’dan 5 Bin Liralık Banknot Önerisi
ATM'lerde 200 TL krizi baş gösterdi. Günde 3 kere doldurulan ATM’lere adeta para yetişmiyor. Konulan paranın yüzde 75’ini 200 TL oluştururken yüzde 25’ini 100 lira oluşturuyor. Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olmasını eleştirdi.
“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz” diyen Altaylı, hükümete 2 bin liralık 5 bin liralık banknot önerisinde bulundu.
Altaylı yazısında “Biliyorum 4 adet para verip ‘Al bu senin maaşın’ demenin utancını yaşamak istemiyorsunuz. Ama emin olun ki, zaten utanmaz gereken noktayı çoktan aştınız” ifadelerine yer verdi.
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ATM’lerde nakit para krizi arttı. 50 ve 100 liralık banknotlar ATM’lerde neredeyse bulunmazken bu krize 200 TL’lik banknot eklendi.
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"ATM’ler günde üç kez dolduruluyor."
200 TL piyasaya çıktığında 130 euro değerindeydi şimdi ise 6 euroya tekabül ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, en büyük banknotun 200 lira olmasını eleştirdi.
“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz.”
“Çıkarın 1000 TL’lik 2000 TL’lik ve hatta 5000 TL’lik banknotları. Yeter artık bu millete yaptığınız eziyet.
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