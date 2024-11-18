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ATM’lerde 200 TL Krizi: Fatih Altaylı’dan 5 Bin Liralık Banknot Önerisi

ATM’lerde 200 TL Krizi: Fatih Altaylı’dan 5 Bin Liralık Banknot Önerisi

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 13:47

ATM'lerde 200 TL krizi baş gösterdi. Günde 3 kere doldurulan ATM’lere adeta para yetişmiyor. Konulan paranın yüzde 75’ini 200 TL oluştururken yüzde 25’ini 100 lira oluşturuyor. Gazeteci Fatih Altaylı bugünkü yazısında tedavüldeki en büyük banknotun 200 TL olmasını eleştirdi.

“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz” diyen Altaylı, hükümete 2 bin liralık 5 bin liralık banknot önerisinde bulundu. 

Altaylı yazısında “Biliyorum 4 adet para verip ‘Al bu senin maaşın’ demenin utancını yaşamak istemiyorsunuz.  Ama emin olun ki, zaten utanmaz gereken noktayı çoktan aştınız” ifadelerine yer verdi.

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ATM’lerde nakit para krizi arttı. 50 ve 100 liralık banknotlar ATM’lerde neredeyse bulunmazken bu krize 200 TL’lik banknot eklendi.

ATM’lerde nakit para krizi arttı. 50 ve 100 liralık banknotlar ATM’lerde neredeyse bulunmazken bu krize 200 TL’lik banknot eklendi.

Tedavüldeki en büyük banknot 200 lira. Ekonomim’den Şebnem Turhan’ın haberine göre Merkez Bankası’nın verileri paradaki erimeyi gözler önüne seriyor. 

Kaynak

"ATM’ler günde üç kez dolduruluyor."

"ATM’ler günde üç kez dolduruluyor."

Turhan’ın haberine göre son 1 yılda ATM’lere adeta para dayanmıyor. ATM’ler günden 3 kere dolduruluyor. Koyulan paranın yüzde 75’i 200 lira, yüzde 25’i 100 liradan oluşuyor. 

Düşen alım gücü nakit ihtiyacını artırırken Merkez’in verilen göre 2010’da banknotların yüzde 16’sı 200 liraydı, şimdi ise bu oran yüzde 80,4’ü buldu.

200 TL piyasaya çıktığında 130 euro değerindeydi şimdi ise 6 euroya tekabül ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, en büyük banknotun 200 lira olmasını eleştirdi.

200 TL piyasaya çıktığında 130 euro değerindeydi şimdi ise 6 euroya tekabül ediyor. Gazeteci Fatih Altaylı, en büyük banknotun 200 lira olmasını eleştirdi.

Kaynak

“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz.”

“Banka soymuş gibi balya balya parayla geziyoruz.”

Altaylı, bugün kişisel internet sitesinde yayımladığı yazısında 200 TL krizine değindi. “Otopark parası verebilmek için cebimizde banka soymuş gibi balya balya para ile geziyoruz” diyen Altaylı, yazısında şu ifadelere yer verdi:

👇🏻

“Çıkarın 1000 TL’lik 2000 TL’lik ve hatta 5000 TL’lik banknotları. Yeter artık bu millete yaptığınız eziyet.

“Çıkarın 1000 TL’lik 2000 TL’lik ve hatta 5000 TL’lik banknotları. Yeter artık bu millete yaptığınız eziyet.

'Çıkarın 1000 TL’lik 2000 TL’lik ve hatta 5000 TL’lik banknotları. Biliyorum 4 adet para verip 'Al bu senin maaşın' demenin utancını yaşamak istemiyorsunuz.  Ama emin olun ki, zaten utanmaz gereken noktayı çoktan aştınız. 

Biraz daha utanç size vız gelir, tırıs gider.'

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