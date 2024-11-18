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Ekonomi
ABD’li Banka Devi Morgan Stanley Türkiye İçin Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

ABD’li Banka Devi Morgan Stanley Türkiye İçin Asgari Ücret Tahminini Açıkladı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
18.11.2024 - 16:28

ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılına dair yayımladığı raporunda Türkiye ekonomisi için dikkat çeken analizlerde bulundu. “Türkiye: Bir Dönemecin Başında” ifadesi kullanılan analizde 2025’te enflasyonun yüzde 20’li seviyelere gerileyeceği belirtildi. 

Analizde asgari ücrete dair tahmin de yer aldı. Bankanın tahminlerine göre ocak ayından itibaren asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış gelecek. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da yüzde 25’lik zam beklentisi olacağı varsayıldı. İşte Morgan Stanley’in Türkiye ekonomisine dair tahminleri…

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Morgan Stanley, 2025 yılında gelişmekte olan piyasalara yönelik bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye ekonomisine dair tahminlere de yer verildi.

Morgan Stanley, 2025 yılında gelişmekte olan piyasalara yönelik bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye ekonomisine dair tahminlere de yer verildi.

Raporda “Türkiye: Bir dönemecin aşında” ifadesi kullanıldı. ABD’li dev yatırım bankası enflasyon düşüşü öngördü ve 2025’te kademeli faiz indirim döngüsünün yolunun açılmasını bekledikleri dile getirildi.

Morgan Stanley, enflasyonda bir dönüm noktasına gelinmek üzere olunduğunu ifade etti.

Morgan Stanley, enflasyonda bir dönüm noktasına gelinmek üzere olunduğunu ifade etti.

'Mayıs 2023'ten bu yana yapılan politika değişikliği, parasal ve finansal koşullarda önemli bir sıkılaşma ve mali duruşta normalleşme getirdi, bu da makro dengesizlikleri azalttı ve hem yurt içinde hem de yurt dışında güveni artırdı.”

Raporda Türkiye’de yapılacak asgari ücret zammı da yer aldı. Morgan Stanley’in tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak.

Raporda Türkiye’de yapılacak asgari ücret zammı da yer aldı. Morgan Stanley’in tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak.

Aralık 2024’teki yüzde 44.5’ten Aralık 2025’e kadar manşet enflasyonun yüzde 26’ya düşmesi senaryosunun gerçekleşmesi tahmininde bulundu. Bu tahminin dayanağı ise ocak ayından itibaren asgari ücrette yüzde 30’luk artış ve yeni yılda elektrik-doğal gaz fiyatlarında yüzde 25’lik artış varsayımına dayandığı kaydedildi.

Verileri değerlendiren Morgan Stanley, faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığını belirtti. Manşet enflasyon 2025 sonuna kadar yüzde 21 olarak görülürken 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngörüldü.

Verileri değerlendiren Morgan Stanley, faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığını belirtti. Manşet enflasyon 2025 sonuna kadar yüzde 21 olarak görülürken 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngörüldü.

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Cindirella Man

Diyorlar ki millete gıdım ilerlemeyin oldugunuz yerde durun sağdan sola dönmeyin kölesiniz köle kalmaya devam edin ha bide bol bol buda yeter az kazanıyorum... Devamını Gör

Aziz TORUK

ABD emri vermiş :)

Osman Elmallı

yüzde 25 doğal gaz elektrik zammı yüzde 30 maaş zammı ne anlamı kaldı