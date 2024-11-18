ABD’li Banka Devi Morgan Stanley Türkiye İçin Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
ABD’li Banka Devi Morgan Stanley Türkiye İçin Asgari Ücret Tahminini Açıkladı
ABD’li yatırım bankası Morgan Stanley, 2025 yılına dair yayımladığı raporunda Türkiye ekonomisi için dikkat çeken analizlerde bulundu. “Türkiye: Bir Dönemecin Başında” ifadesi kullanılan analizde 2025’te enflasyonun yüzde 20’li seviyelere gerileyeceği belirtildi.
Analizde asgari ücrete dair tahmin de yer aldı. Bankanın tahminlerine göre ocak ayından itibaren asgari ücrete yüzde 30’luk bir artış gelecek. Elektrik ve doğal gaz fiyatlarında da yüzde 25’lik zam beklentisi olacağı varsayıldı. İşte Morgan Stanley’in Türkiye ekonomisine dair tahminleri…
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Morgan Stanley, 2025 yılında gelişmekte olan piyasalara yönelik bir rapor hazırladı. Raporda Türkiye ekonomisine dair tahminlere de yer verildi.
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Morgan Stanley, enflasyonda bir dönüm noktasına gelinmek üzere olunduğunu ifade etti.
Raporda Türkiye’de yapılacak asgari ücret zammı da yer aldı. Morgan Stanley’in tahminlerine göre asgari ücrete yüzde 30 zam yapılacak.
Verileri değerlendiren Morgan Stanley, faiz indirimi döngüsüne yaklaşıldığını belirtti. Manşet enflasyon 2025 sonuna kadar yüzde 21 olarak görülürken 2026 sonuna kadar yüzde 12 olarak öngörüldü.
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Diyorlar ki millete gıdım ilerlemeyin oldugunuz yerde durun sağdan sola dönmeyin kölesiniz köle kalmaya devam edin ha bide bol bol buda yeter az kazanıyorum... Devamını Gör
ABD emri vermiş :)
yüzde 25 doğal gaz elektrik zammı yüzde 30 maaş zammı ne anlamı kaldı