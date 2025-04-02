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Protestolarda Çocuğu Tutuklanan Bir Anne Çağlayan Adliyesi Önünde Feryat Etti: "Bu Ne Biçim Adalet!"

Protestolarda Çocuğu Tutuklanan Bir Anne Çağlayan Adliyesi Önünde Feryat Etti: "Bu Ne Biçim Adalet!"

Elgiz Sarı
Elgiz Sarı - Onedio Üyesi
02.04.2025 - 15:42

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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı politikacıların gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişiden 301’i tutuklandı. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan tutuklular, bayrama cezaevinde girdi.

Tutuklu öğrencilerin aileleri Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışırken, çocuğu gözaltına alınan bir anne feryat etti.

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Videoyu buradan izleyebilirsiniz:

Oğlunun suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyen anne, şu ifadeleri kullanarak isyan etti:

Oğlunun suçsuz yere cezaevinde olduğunu söyleyen anne, şu ifadeleri kullanarak isyan etti:

AVM’nin önünde dururken almışlar. Yüzünde maske bile yoktu. Bu ne biçim adalet! Gül gibi çocuğum pisi pisine gitti. Arkamız yok diye değil mi?”

Adalet isteyen baba ise, “Ben bu devlet için ölürüm ama yakmayın bizim çocuklarımızı!” diyerek yetkililere seslendi.

Adalet isteyen baba ise, “Ben bu devlet için ölürüm ama yakmayın bizim çocuklarımızı!” diyerek yetkililere seslendi.

Öğrencilerin tutukluluk halleri devam ederken, protestolar ve tepkiler ülke genelinde büyümeye devam ediyor.

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Elgiz Sarı
Elgiz Sarı
Onedio Üyesi
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