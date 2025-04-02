İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bazı politikacıların gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolarda polisin sert müdahalesi sonrası gözaltına alınan yaklaşık 2 bin kişiden 301’i tutuklandı. Büyük çoğunluğu üniversite öğrencisi olan tutuklular, bayrama cezaevinde girdi.

Tutuklu öğrencilerin aileleri Çağlayan Adliyesi önünde bir araya gelerek seslerini duyurmaya çalışırken, çocuğu gözaltına alınan bir anne feryat etti.