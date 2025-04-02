Volkan Konak’a 'Gebermiş' Diyen Müftüye En Güzel Cevabı Cenaze Namazını Kılan İmam Verdi
Volkan Konak’a 'Gebermiş' Diyen Müftüye En Güzel Cevabı Cenaze Namazını Kılan İmam Verdi
Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Volkan Konak’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun “Gebermiş” paylaşımı tepki çekmişti.
Bugün memleketi Trabzon’a getirilen Volkan Konak’ın cenaze namazını kılan imam ise sözleriyle adeta müftüye cevap vermiş oldu.
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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sahnesi sırasında kalp krizi geçiren Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yummuştu.
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Cenaze namazını kılan imamdan cevap gibi konuşma
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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