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Volkan Konak’a 'Gebermiş' Diyen Müftüye En Güzel Cevabı Cenaze Namazını Kılan İmam Verdi

Volkan Konak’a 'Gebermiş' Diyen Müftüye En Güzel Cevabı Cenaze Namazını Kılan İmam Verdi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
02.04.2025 - 14:52

Türkiye’nin sevilen sanatçılarından Volkan Konak sahnede geçirdiği kalp krizi sonrasında hayatını kaybetmişti. Volkan Konak’ın ani ölümü sevenlerini yasa boğarken, Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun “Gebermiş” paylaşımı tepki çekmişti.

Bugün memleketi Trabzon’a getirilen Volkan Konak’ın cenaze namazını kılan imam ise sözleriyle adeta müftüye cevap vermiş oldu.

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Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sahnesi sırasında kalp krizi geçiren Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki sahnesi sırasında kalp krizi geçiren Volkan Konak 58 yaşında hayata gözlerini yummuştu.

Türkiye’nin en sevilen sanatçılarından olan Volkan Konak için “Gebermiş” paylaşımında bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu paylaşımı büyük tepki çekmişti.

Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Müftü Mehmetalioğlu’nun sosyal medya hesabından '+18 Kaset' paylaşımları olduğu da ortaya çıkmıştı.

Cenaze namazını kılan imamdan cevap gibi konuşma

Cenaze namazını kılan imamdan cevap gibi konuşma

Volkan Konak cenazesi bugün memleketi Trabzon’un Maçka ilçesine getirildi.

Cenaze namazını kıldıran imam ise Volkan Konak için 'Dişiyle tırnağıyla, asla yalpalamadan o cesaretli duruşu ile, onurundan ve gururundan taviz vermeden başarı merdivenlerini beşer onar değil, teker teker tırmandı.' ifadelerini kullandı.

Halk TV’nin yayınladığı görüntüler 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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