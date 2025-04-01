Fatih Altaylı’dan Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftüye Tepki: "Siz Gözlerime Bakın ve Hissedin"

Altaylı, “Volkan Konak’ın ölümünün ardından bazı köpekler, bazı aşağılıklar, bazı şerefsizler, bazı haysiyetsizler, annesi tarafından doğurulmayıp hacet şeklince dünyaya getirilmiş bazı alçaklar ölünün ardından akıl almaz hakaretler ettiler.

Bunları arasında bir de müftü var. Söylemeyeceğim çünkü dava açılıyor hakkımızda ama o müftü hakkında ne düşündüğümü gözlerime bakın ve hissedin” ifadelerini kullandı.