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Fatih Altaylı’dan Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftüye Tepki: "Siz Gözlerime Bakın ve Hissedin"

Fatih Altaylı’dan Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftüye Tepki: "Siz Gözlerime Bakın ve Hissedin"

Fatih Altaylı
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
01.04.2025 - 11:41

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Volkan Konak için “Gebermiş” paylaşımında bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise tepki çekmişti.

Gazeteci Fatih Altaylı da bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında Müftü Mehmetalioğlu hakkında sert sözler söyledi.

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Volkan Konak’ın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, sevilen şarkıcı hakkında yapılan kötü yorumlar da tepki çekmişti.

Volkan Konak’ın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, sevilen şarkıcı hakkında yapılan kötü yorumlar da tepki çekmişti.

İstanbul’un Çatalca ilçesinin müftüsü olan Ahmet Mehmetalioğlu da Volkan Konak için “Gebermiş” paylaşımında bulunmuştu.

Büyük tepki çeken paylaşım sonrasında Müftü Mehmetalioğlu’nun sosyal medya hesabından '+18 Kaset' paylaşımları olduğu da ortaya çıkmıştı.

Gazeteci Fatih Altaylı da Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun ismini vermeden “Gebermiş” paylaşımına sert tepki gösterdi.

Gazeteci Fatih Altaylı da Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun ismini vermeden “Gebermiş” paylaşımına sert tepki gösterdi.

Altaylı, “Volkan Konak’ın ölümünün ardından bazı köpekler, bazı aşağılıklar, bazı şerefsizler, bazı haysiyetsizler, annesi tarafından doğurulmayıp hacet şeklince dünyaya getirilmiş bazı alçaklar ölünün ardından akıl almaz hakaretler ettiler. 

Bunları arasında bir de müftü var. Söylemeyeceğim çünkü dava açılıyor hakkımızda ama o müftü hakkında ne düşündüğümü gözlerime bakın ve hissedin” ifadelerini kullandı.

Fatih Altaylı’nın açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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Selim Çiftçibaşı

ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık fatih bey söylemek isteyipte soyleyemedigimiz ne varsa söylediniz

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