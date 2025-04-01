Fatih Altaylı’dan Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftüye Tepki: "Siz Gözlerime Bakın ve Hissedin"
Fatih Altaylı’dan Volkan Konak İçin 'Gebermiş' Diyen Müftüye Tepki: "Siz Gözlerime Bakın ve Hissedin"
Ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sahnede kalp krizi geçirerek hayatını kaybetmişti. Volkan Konak için “Gebermiş” paylaşımında bulunan Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu ise tepki çekmişti.
Gazeteci Fatih Altaylı da bugün YouTube üzerinden yaptığı yayında Müftü Mehmetalioğlu hakkında sert sözler söyledi.
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Volkan Konak’ın ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, sevilen şarkıcı hakkında yapılan kötü yorumlar da tepki çekmişti.
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Gazeteci Fatih Altaylı da Müftü Ahmet Mehmetalioğlu’nun ismini vermeden “Gebermiş” paylaşımına sert tepki gösterdi.
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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ağzınıza sağlık yüreğinize sağlık fatih bey söylemek isteyipte soyleyemedigimiz ne varsa söylediniz
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