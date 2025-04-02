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Volkan Konak'ın Cenazesinde Adı Taciz Skandalına Karışan Kişinin Ünlü Radyocu Olduğu Ortaya Çıktı!

Volkan Konak'ın Cenazesinde Adı Taciz Skandalına Karışan Kişinin Ünlü Radyocu Olduğu Ortaya Çıktı!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 15:21

Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Cenaze töreni sırasında bir kadını taciz ettiği ileri sürülen bir kişi alandan yaka çapa çıkarıldı. 'Gece Muhabiri'nin haberine göre, iddiaların odağındaki o kişinin de ünlü radyocu Salih Turgut olduğu ortaya çıktı.

Kaynak: https://x.com/xgecemuhabiri/status/19...
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Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenlerinin karşısına çıkmıştı.

Sahnede en sevilen şarkılarını seslendirdiği anlarda bir anda fenalaşan Kuzeyin Oğlu kalp krizi geçirdi. Birden yere yığılan ünlü sanatçıya dakikalarca kalp masajı yapıldı. 

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Volkan Konak 58 yaşında hayatını kaybetti. 

Sempatik halleri ve güçlü sesiyle gönüllere taht kuran Konak için İstanbul’da binlerce kişinin katıldığı bir cenaze töreni düzenlendi.

Kuzeyin Oğlu'nu son yolcuğuluğuna uğurlandığı törende beklenmedik bir olay yaşandı. Volkan Konak’ın cenazesinde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından alandan zorla atıldı.

Kuzeyin Oğlu'nu son yolcuğuluğuna uğurlandığı törende beklenmedik bir olay yaşandı. Volkan Konak’ın cenazesinde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından alandan zorla atıldı.

'Gece Muhabiri'nin haberine göre, söz konusu iddiaların odağındaki kişinin de ünlü radyocu Salih Turgut olduğu ileri sürüldü. 

Taciz iddialarının ardından Salih Turgut'tan herhangi bir paylaşım ya da açıklama gelmedi.

O anları da buradan görebilirsiniz....

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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