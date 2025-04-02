Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Cenaze töreni sırasında bir kadını taciz ettiği ileri sürülen bir kişi alandan yaka çapa çıkarıldı. 'Gece Muhabiri'nin haberine göre, iddiaların odağındaki o kişinin de ünlü radyocu Salih Turgut olduğu ortaya çıktı.