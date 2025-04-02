Volkan Konak'ın Cenazesinde Adı Taciz Skandalına Karışan Kişinin Ünlü Radyocu Olduğu Ortaya Çıktı!
Volkan Konak'ın Cenazesinde Adı Taciz Skandalına Karışan Kişinin Ünlü Radyocu Olduğu Ortaya Çıktı!
Kaynak: https://x.com/xgecemuhabiri/status/19...
Kıbrıs'ta sahnedeyken bir anda fenalaşan Volkan Konak ne yazık ki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Acı kaybıyla tüm sevenlerini derin bir yasa boğan Konak'ın cenaze töreninde hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Cenaze töreni sırasında bir kadını taciz ettiği ileri sürülen bir kişi alandan yaka çapa çıkarıldı. 'Gece Muhabiri'nin haberine göre, iddiaların odağındaki o kişinin de ünlü radyocu Salih Turgut olduğu ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden olan Volkan Konak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde sevenlerinin karşısına çıkmıştı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzeyin Oğlu'nu son yolcuğuluğuna uğurlandığı törende beklenmedik bir olay yaşandı. Volkan Konak’ın cenazesinde kadınları taciz ettiği iddia edilen bir kişi güvenlik görevlileri tarafından alandan zorla atıldı.
O anları da buradan görebilirsiniz....
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın