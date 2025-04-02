Yürek Burkan Detay: Volkan Konak'ın Vefat Ettiği Otelden Daha Önce Kendisine Bir Daire Aldığı Öğrenildi!
Yürek Burkan Detay: Volkan Konak'ın Vefat Ettiği Otelden Daha Önce Kendisine Bir Daire Aldığı Öğrenildi!
Volkan Konak'ın vefatının ardından yürek burkan görüntüler ve detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen bugün de Maçka'da aile mezarlığına defnedilen Konak hakkında ortaya çıkan acı tesadüf yürekleri dağladı.
Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Volkan Konak'ın aylar önce, vefat ettiği otelden kendisine bir daire aldığı ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ani kaybı sevenlerini ve ailesini derin bir hüzne boğarken usta isimden geriye akıllardan silinmeyecek sözleri ve şarkıları kaldı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İstanbul'da sanatçı dostları ve halkın akın ettiği cenaze töreninin ardından Volkan Konak vasiyeti üzerine Trabzon'a getirildi.
KKTC polisi sanatçının vefatına yönelik soruşturma başlatmıştı. Konak'ın vefat ettiği otele dair acı bir tesadüf ortaya çıktı.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın