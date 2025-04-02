Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Volkan Konak'ın 2019 senesinde Kıbrıs'tan bir daire aldığı ve bu dairenin de vefat ettiği otelin rezidansına ait olduğu ortaya çıktı.

48 ay sonra yeni evine kavuşacağını “Artık ben de Kıbrıslı oluyorum. Konserlere geldiğim zaman burada kendi evimde kalacağım. Buradaki uygar, dost ve güzel insanlarla birlikte olacağız” açıklamasıyla belirten isim hakkındaki detay yürek burktu.