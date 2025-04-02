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Yürek Burkan Detay: Volkan Konak'ın Vefat Ettiği Otelden Daha Önce Kendisine Bir Daire Aldığı Öğrenildi!

Yürek Burkan Detay: Volkan Konak'ın Vefat Ettiği Otelden Daha Önce Kendisine Bir Daire Aldığı Öğrenildi!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 14:09

Volkan Konak'ın vefatının ardından yürek burkan görüntüler ve detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor. Geçtiğimiz gün İstanbul'da gerçekleşen bugün de Maçka'da aile mezarlığına defnedilen Konak hakkında ortaya çıkan acı tesadüf yürekleri dağladı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Volkan Konak'ın aylar önce, vefat ettiği otelden kendisine bir daire aldığı ortaya çıktı.

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Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ani kaybı sevenlerini ve ailesini derin bir hüzne boğarken usta isimden geriye akıllardan silinmeyecek sözleri ve şarkıları kaldı.

Kuzeyin Oğlu Volkan Konak'ın ani kaybı sevenlerini ve ailesini derin bir hüzne boğarken usta isimden geriye akıllardan silinmeyecek sözleri ve şarkıları kaldı.

Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği bayram sahnesinde bir anda fenalaşan ve yere yığılan Volkan Konak'ın vefat haberi bayramın birinci gününde Türk halkında büyük şok etkisi yaratmıştı. 

Ölümünün şüpheli olduğu ve dakikalar süren ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği söylenen 58 yaşındaki sanatçının sevenleri gözyaşlarına boğulmuştu. Konak’ın eşi Selma Konak, çocukları Şimal, Derin ve Volkan'ın ayakta durmakta zorlandığı anlar kameralara yansımıştı.

İstanbul'da sanatçı dostları ve halkın akın ettiği cenaze töreninin ardından Volkan Konak vasiyeti üzerine Trabzon'a getirildi.

İstanbul'da sanatçı dostları ve halkın akın ettiği cenaze töreninin ardından Volkan Konak vasiyeti üzerine Trabzon'a getirildi.

Trabzon'da bulunan Konakoğlu mezarlığına defnedilecek ismin cenazesi alkışlar eşliğinde Maçka'ya getirildi. Ardında gözyaşlı ailesini ve sevenlerin bırakan Volkan Konak'ın cenazesinde CHP Genel Başkanı konuşma yaparken dostu Ekrem İmamoğlu'nun notu okundu.

Detaylardan bahsettik:

KKTC polisi sanatçının vefatına yönelik soruşturma başlatmıştı. Konak'ın vefat ettiği otele dair acı bir tesadüf ortaya çıktı.

KKTC polisi sanatçının vefatına yönelik soruşturma başlatmıştı. Konak'ın vefat ettiği otele dair acı bir tesadüf ortaya çıktı.

Hürriyet'ten Cansu Topçu'nun haberine göre, Volkan Konak'ın 2019 senesinde Kıbrıs'tan bir daire aldığı ve bu dairenin de vefat ettiği otelin rezidansına ait olduğu ortaya çıktı. 

48 ay sonra yeni evine kavuşacağını “Artık ben de Kıbrıslı oluyorum. Konserlere geldiğim zaman burada kendi evimde kalacağım. Buradaki uygar, dost ve güzel insanlarla birlikte olacağız” açıklamasıyla belirten isim hakkındaki detay yürek burktu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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