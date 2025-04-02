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Sunucu Ece Erken Sahnede Hayatını Kaybeden Volkan Konak'a Kötü Yorum Yapanlara Ateş Püskürdü!

Sunucu Ece Erken Sahnede Hayatını Kaybeden Volkan Konak'a Kötü Yorum Yapanlara Ateş Püskürdü!

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - TV Editörü
02.04.2025 - 12:35

Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden biri olan Volkan Konak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanıdığımız Konak sevenlerini hüzne boğarken bir kesimden de uygunsuz yorumlar geldi. 

Sunucu Ece Erken, Maçka'da defnedilecek olan Volkan Konak'ın ardından kötü konuşanlara ateş püskürdü!

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Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi oldukça derinden yaraladı.

Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi oldukça derinden yaraladı.

58 yaşındaki Kuzeyin Oğlu Volkan Konak, sahne aldığı Kıbrıs'ta şarkı söylerken aniden yere yığıldı. Fenalaşan usta sanatçıya dakikalarca kalp masajı yapıldı. Ancak ne yazık ki Volkan Konak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Volkan Konak'ın vefatı tüm sanat camiasını derin bir hüzün yaşatırken sevenlerini de yasa boğdu.

Volkan Konak'ın vefatı tüm sanat camiasını derin bir hüzün yaşatırken sevenlerini de yasa boğdu.

Usta sanatçının hayranları acılarını sosyal medyaya aktarırken bir kesimden gelen uygunsuz yorumlar da göze battı. Çatalca Müftüsü Ahmet Mehmetalioğlu’nun X hesabı üzerinden yaptığı 'Sahnede gebermiş, şimdi bize soracaklar nasıl bilirdiniz? Cevabımız bu: böyle bilirdik. Bizim için, bizim içen, için içen, bizim için yanar da elbet.' paylaşımı ise bunların başında geldi.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Volkan Konak hakkında kötü yorum yapanlara ateş püskürdü.

TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Volkan Konak hakkında kötü yorum yapanlara ateş püskürdü.

Canlı yayında konuşan Erken, 'Yani ben bunu söyleyeceğim kimse kızmasın. Cennet o kadar güzel insanlarla doldu ki, dünyaca cehennem gibi oldu. Hala birileri kötü bir şeyler yazılabiliyorsa, Allah onları inşallah bir an önce cehennemine alsın diyoruz ve bu güzel insanlarda bize kalsın ve kötü şeyler yazanları da gerçekten ayrışacaksa konularla ayrışalım.' ifadelerini kullandı.

O anları da buradan izleyebilirsiniz:

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Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim
TV Editörü
2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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