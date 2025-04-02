Sunucu Ece Erken Sahnede Hayatını Kaybeden Volkan Konak'a Kötü Yorum Yapanlara Ateş Püskürdü!

Canlı yayında konuşan Erken, 'Yani ben bunu söyleyeceğim kimse kızmasın. Cennet o kadar güzel insanlarla doldu ki, dünyaca cehennem gibi oldu. Hala birileri kötü bir şeyler yazılabiliyorsa, Allah onları inşallah bir an önce cehennemine alsın diyoruz ve bu güzel insanlarda bize kalsın ve kötü şeyler yazanları da gerçekten ayrışacaksa konularla ayrışalım.' ifadelerini kullandı.