Sunucu Ece Erken Sahnede Hayatını Kaybeden Volkan Konak'a Kötü Yorum Yapanlara Ateş Püskürdü!
Sunucu Ece Erken Sahnede Hayatını Kaybeden Volkan Konak'a Kötü Yorum Yapanlara Ateş Püskürdü!
Karadeniz müziğinin efsane isimlerinden biri olan Volkan Konak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde verdiği konser sırasında fenalaşarak hayatını kaybetti. 'Kuzeyin Oğlu' lakabıyla tanıdığımız Konak sevenlerini hüzne boğarken bir kesimden de uygunsuz yorumlar geldi.
Sunucu Ece Erken, Maçka'da defnedilecek olan Volkan Konak'ın ardından kötü konuşanlara ateş püskürdü!
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Usta sanatçı Volkan Konak'ın ani vefatı tüm Türkiye'yi oldukça derinden yaraladı.
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Volkan Konak'ın vefatı tüm sanat camiasını derin bir hüzün yaşatırken sevenlerini de yasa boğdu.
TV8 ekranlarında yayınlanan Gel Konuşalım programının sunucusu Ece Erken, Volkan Konak hakkında kötü yorum yapanlara ateş püskürdü.
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2020 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Görsel İletişim Tasarımı bölümü mezunuyum. Dijital dünya, fotoğraf, tasarım ve renklerin ahengine kendimi kaptırmaktan keyif aldığım dönemlerde magazinin uçsuz bucaksız dünyasının da inanılmaz eğlenceli olduğunu keşfettim. Yaklaşık üç yıldır Onedio’da editörlük yapıyorum. Buradaki maceram süresince en içten ve biz bize konuşuyor tadındaki içeriklerimi sizlere sunmak istiyorum.
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