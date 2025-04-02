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Aynı Zamanda Doktor Olan Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili Yaptığı İhmal Açıklaması Gündemde!

Aynı Zamanda Doktor Olan Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili Yaptığı İhmal Açıklaması Gündemde!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
02.04.2025 - 10:48

Ülkemizin sevilen sanatçılarından Volkan Konak'ın ani kaybı hayranlarını derinden üzerken Ferhat Göçer'in 'ihmal' sözleri gündeme oturdu. 

Sahnede fenalaşarak yere yığılmasının ardından dakikalarca kalp masajı yapıldığı söylenen Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ferhat Göçer, otel ve hükümet yetkililerini uyardığını söyleyerek, hastaneye nakil süreci hakkında yorumda bulundu.

Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
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Şarkılarıyla hayatımıza dokunan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayata gözlerini yumması ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Şarkılarıyla hayatımıza dokunan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayata gözlerini yumması ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açtı.

Şarkı söylediği sırada bir anda yere yığılan Volkan Konak'a ilk müdahale sahnede yapılmış, iddialara göre 40 dakikayı bulan müdahalenin ardından sanatçı hastaneye kaldırılmıştı. Sahnede dakikalarca kalp masajı yapılan Volkan Konak'ın vefatının ardından akıllarda 'ihmal var mı?' soruları oluşurken bir kardiyologun yorumu gündeme oturmuştu. 

Otopsi sonucu olmadan kalp krizinin doğrulanamayacağını söyleyen kardiyolog 'Herhangi bir belirti yoktu. Öncesinden bir şarkı söylüyordu. Sonra ani bir şekilde bilincini kaybetti. Sonrasında maalesef kalp ölümü gerçekleşti.' şeklinde konuşmuştu.

Türkiye'yi ve sanat camiasını yasa boğan acı kaybın ardından ünlü isimler paylaşımlarıyla Volkan Konak'a veda etmişti.

Türkiye'yi ve sanat camiasını yasa boğan acı kaybın ardından ünlü isimler paylaşımlarıyla Volkan Konak'a veda etmişti.

Aynı zamanda doktor olan Ferhat Göçer de Volkan Konak'ın vefatına dair yaptığı çarpıcı açıklamalarla gündeme geldi.

Cumhuriyet'in haberine göre, 'Otelde hazır bekleyen bir ambulans ve profesyonel CPR ekibi var mıydı?' şeklinde konuşan Göçer, 'ihmal' olasılığının altını çizdi.

'Volkan Konak’ın sahnede düştüğü andan itibaren, profesyonel ekip tarafından hızlıca CPR uygulanması, hastane yoğun bakım servisine ulaşması yaklaşık 1 saati almış. Değil dakikaların saniyelerin çok kıymetli olduğu böyle durumlarda olabildiğince hızlı şekilde CPR yapılırken hastaneye transferinin gerçekleşmesi gereken bir durumda böylesine bir gecikmenin telafisi mümkün değildir' şeklinde konuşan Göçer yaşananlar hakkında yorumda bulundu.

Otel ve hükümet yetkililerini daha önce defalarca uyardığını belirten şarkıcı ünlü ismin vefatına dair soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Otel ve hükümet yetkililerini daha önce defalarca uyardığını belirten şarkıcı ünlü ismin vefatına dair soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.

Konak'ın vefatı hakkında KKTC polisi soruşturma başlatırken Ferhat Göçer 'Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım.

Volkan’ı kaybettik, bu acı tecrübenin, gerek tüm otel yönetimine, gerekse KKTC yetkililerine, misafirleri olan insanların hayatlarını güvence altına alabilmeleri için gerekli önlemlerin ve yaptırımların hayata geçirilmesi adına hayati bir vesile olmasını umuyorum. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız.' şeklinde konuştu.

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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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