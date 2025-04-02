Aynı Zamanda Doktor Olan Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili Yaptığı İhmal Açıklaması Gündemde!
Aynı Zamanda Doktor Olan Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili Yaptığı İhmal Açıklaması Gündemde!
Kaynak: https://www.cumhuriyet.com.tr/turkiye...
Ülkemizin sevilen sanatçılarından Volkan Konak'ın ani kaybı hayranlarını derinden üzerken Ferhat Göçer'in 'ihmal' sözleri gündeme oturdu.
Sahnede fenalaşarak yere yığılmasının ardından dakikalarca kalp masajı yapıldığı söylenen Volkan Konak'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı ortaya çıkmıştı. Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Ferhat Göçer, otel ve hükümet yetkililerini uyardığını söyleyerek, hastaneye nakil süreci hakkında yorumda bulundu.
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Şarkılarıyla hayatımıza dokunan Volkan Konak'ın sahnede fenalaşarak hayata gözlerini yumması ülke genelinde derin bir üzüntüye yol açtı.
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Türkiye'yi ve sanat camiasını yasa boğan acı kaybın ardından ünlü isimler paylaşımlarıyla Volkan Konak'a veda etmişti.
Otel ve hükümet yetkililerini daha önce defalarca uyardığını belirten şarkıcı ünlü ismin vefatına dair soruşturma yürütülmesi gerektiğini belirtti.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. Son bir yıldır Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
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