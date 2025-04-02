Aynı Zamanda Doktor Olan Ferhat Göçer'in Volkan Konak'ın Vefatıyla İlgili Yaptığı İhmal Açıklaması Gündemde!

Konak'ın vefatı hakkında KKTC polisi soruşturma başlatırken Ferhat Göçer 'Bir arkadaş, bir sanatçı, hekim, MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu Meslek Birliği) ve Federasyon başkanı olarak Volkan Konak’ı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim. Ama aynı zamanda çok kızgın ve düşünceliyim KKTC polisinin Volkan Konak’ın ölümüyle ilgili acil soruşturma yürütmesi gerektiğini düşünüyorum.

Yıllardır Kıbrıs’ta sahne alan bir sanatçı olarak, özellikle böyle gecelerde, kalabalık organizasyonlarda, mutlaka bir ambulans ve bir kalp krizine profesyonelce müdahale edecek CPR ekibinin olması gerektiği konusunda, gerek otel yetkililerini, gerek hükümet yetkililerini defalarca uyardım.

Volkan’ı kaybettik, bu acı tecrübenin, gerek tüm otel yönetimine, gerekse KKTC yetkililerine, misafirleri olan insanların hayatlarını güvence altına alabilmeleri için gerekli önlemlerin ve yaptırımların hayata geçirilmesi adına hayati bir vesile olmasını umuyorum. Bu soruşturmanın birebir takipçisi olacağız.' şeklinde konuştu.