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Temu Yasaklandı mı, Alışverişe Kapandı mı? Yurt Dışından Alışveriş Yasak mı?

Temu Yasaklandı mı, Alışverişe Kapandı mı? Yurt Dışından Alışveriş Yasak mı?

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
02.04.2025 - 15:20

Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.

Peki Temu yasaklandı mı, alışverişe kapandı mı?

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Temu Yasaklandı mı?

Temu Yasaklandı mı?

Ticaret Bakanlığı, 1 Nisan'dan itibaren geçerli olacak bir karar aldı. Bu karara göre Temu, Aliexpress ve benzeri sitelerin alışverişe kapatılacağı söylendi. Temu'nun internet sitesi, şu anda ülkemizde aktif olarak kullanılabiliyor. Temu, resmi olarak yasaklanmadı. Fakat verilen siparişlerini gümrük tarafından reddedilme riski bulunuyor. Bu noktada, tüketicilerin yerli e-ticaret sitelerine yöneleceği tahmin ediliyor.

Yurt Dışından Alışveriş Yapılamayacak mı?

Yurt Dışından Alışveriş Yapılamayacak mı?

Yurt dışından alışverişle ilgili yeni kararlar, Ticaret Bakanlığı tarafından alındı. Bu karara göre, ülkemizde temsilciliği bulunmayan e-ticaret platformları, ülkemizde faaliyet gösteremeyecek. Söz konusu e-ticaret siteleri ancak şartları karşıladıkları takdirde yeniden faaliye geçebilecek.

Yurt dışından alışveriş, tamamen yasaklanmadı. Fakat yeni karara göre, bazı sitelerin ülkemizdeki faaliyetleri durdurulabilir.

Ticaret Bakanlığı'nın Yeni e-ticaret Kararı

Ticaret Bakanlığı'nın Yeni e-ticaret Kararı

Bakanlığın yeni kararının, tüketici haklarını korumak amacıyla alındığı belirtiliyor. Yeni düzenlemeye göre ülkemizde satış yapan yabancı menşeli e-ticaret sitelerinin ürün güvenliği ve üretici bilgilerini açıkça paylaşması gerekiyor.

Ülkemizde yeniden faaliyet göstermek isteyen ticaret sitelerinin ise yönetmeliklere uygun hareket etmesi ve Türkiye'de bir temsilcisi bulundurması gerekiyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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