Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.

Peki Temu yasaklandı mı, alışverişe kapandı mı?