Temu Yasaklandı mı, Alışverişe Kapandı mı? Yurt Dışından Alışveriş Yasak mı?
Temu Yasaklandı mı, Alışverişe Kapandı mı? Yurt Dışından Alışveriş Yasak mı?
Türkiye'de faaliyet gösteren birçok e-ticaret sitesi bulunuyor. Bu sitelerden bazıları ise yurt dışı menşeli oluyor. Bu sitelerin arasına son olarak Temu eklendi. Temu, birçok kullanıcının dikkatini çeken bir site oldu. Ticaret Bakanlığı'nın aldığı kararın ardından ise gözler Temu'ya çevrildi. Bu kararın ardından Temu ve benzeri yurt dışı menşeli e-ticaret sitelerinden alışveriş yapılamayacağı iddia ediliyor.
Peki Temu yasaklandı mı, alışverişe kapandı mı?
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Temu Yasaklandı mı?
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Yurt Dışından Alışveriş Yapılamayacak mı?
Ticaret Bakanlığı'nın Yeni e-ticaret Kararı
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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