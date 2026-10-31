'Dikkat Eksikliğinin' Çocuklara İlaç Satmak İçin Uydurulan Bir Yalan Olduğu İddia Edildi: Tartışma Yarattı

Almanya'da yayımlanan Der Spiegel dergisinin 2012 tarihli bir haberinde, 2009'da hayatını kaybeden Amerikalı çocuk psikiyatristi Leon Eisenberg'in DEHB için 'uydurulmuş hastalığın en belirgin örneklerinden biri' dediği aktarıldı. Eisenberg, 1960'larda çocuklarda uyarıcı ilaçlarla yapılan ilk çalışmalarda yer almasıyla biliniyor ve bu nedenle sık sık DEHB'nin 'babası' olarak anılıyor.

Bu sözler internette kısa sürede 'itiraf' olarak paylaşıldı. Ancak bu yorumun kesinliği bulunmuyor. Snopes'un aktardığına göre Eisenberg, hastalığın var olmadığını değil, genetik yatkınlığın etkisinin fazla abartıldığını söylemişti. Sözlerin bağlamından koparıldığını savunan uzmanlar da var.