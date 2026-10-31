'Dikkat Eksikliğinin' Çocuklara İlaç Satmak İçin Uydurulan Bir Yalan Olduğu İddia Edildi: Tartışma Yarattı
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Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) tanısının kökenine dair internette uzun süredir dolaşan bir iddia yeniden gündemde. İddiaya göre bu tanının mimarı olarak anılan psikiyatrist Leon Eisenberg, ölümünden kısa süre önce DEHB'nin ilaç satmak için uydurulduğunu söyledi. Ancak konuyu inceleyen doğrulama kuruluşları ve uzmanlar, tablonun bundan daha karmaşık olduğunu belirtiyor.
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Eisenberg'e atfedilen sözler, DEHB'nin ilaç satmak için uydurulduğu yönünde yorumlanarak sosyal medyada hızla yayıldı.
Eleştirmenler, tanı sayısındaki artışın ve ilaç kullanımının sorgulanması gerektiğini öne sürüyor.
Bilimsel kuruluşlar ise DEHB'yi tanı kılavuzlarında yer alan nörogelişimsel bir durum olarak tanımlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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