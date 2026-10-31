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Tekerlekli Sandalyesiyle 250 Metre Yükseklikteki Barajdan Atladı

Tekerlekli Sandalyesiyle 250 Metre Yükseklikteki Barajdan Atladı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 18:02
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Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen etkinlikte yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz'ın atlayış anları kameraya yansıdı.

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Kaynak: İHA

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Deriner Barajı'ndaki halatla atlayış etkinliğine katılan Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle rampaya çıktı.

Deriner Barajı'ndaki halatla atlayış etkinliğine katılan Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle rampaya çıktı.

Deriner Barajı'nda 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen halatla atlayış etkinliği, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Trabzon'da yaşayan Temel Yağız Kandaz da etkinlik kapsamında tekerlekli sandalyesiyle atlayış yapmak üzere rampaya çıktı.

RJ Macera ekibi güvenlik önlemlerini aldı, Kandaz ve tekerlekli sandalyesi halat sistemine bağlandı. Ekipmanların son kontrolünün ardından Kandaz'ın hazır olduğunu belirtmesiyle tekerlekli sandalye görevlilerce rampadan itilerek atlayış gerçekleştirildi. Kandaz, yaşadığı deneyimi bugüne kadar katıldığı spor faaliyetleri arasındaki en heyecan verici anlardan biri olarak değerlendirdi.

Yıllar önce geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kandaz, yüzmeye geri döndü.

Yıllar önce geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kandaz, yüzmeye geri döndü.

Kandaz, yıllar önce Trabzon'da yüzmek için kayalıklardan denize atlamak istediği sırada dengesini kaybederek düştü. Kayalara çarpması sonucu yaralanan Kandaz, kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başladı.

Yeniden yüzmeye başlayan Kandaz, kısa bir hazırlığın ardından ilk kez katıldığı Türkiye Bedensel Engelliler Yüzme Şampiyonası'nda 50 metre sırtüstü branşında üçüncü olarak bronz madalya kazandı. Aynı şampiyonada 50 metre serbestte dördüncü olan Kandaz, bu kez Deriner Barajı'nda halatla atlayış yaptı.

Atlama anını buradan izleyebilirsiniz 👇

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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