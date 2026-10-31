Tekerlekli Sandalyesiyle 250 Metre Yükseklikteki Barajdan Atladı
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Artvin'deki Deriner Barajı'nda düzenlenen etkinlikte yüzde 90 bedensel engelli Temel Yağız Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle 250 metre yükseklikten halatla atladı. Yüzmede Türkiye üçüncülüğü bulunan Kandaz'ın atlayış anları kameraya yansıdı.
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Kaynak: İHA
Deriner Barajı'ndaki halatla atlayış etkinliğine katılan Kandaz, tekerlekli sandalyesiyle rampaya çıktı.
Yıllar önce geçirdiği kazanın ardından tekerlekli sandalye kullanmaya başlayan Kandaz, yüzmeye geri döndü.
Atlama anını buradan izleyebilirsiniz 👇
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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