Tekerlekli Sandalyesiyle 250 Metre Yükseklikteki Barajdan Atladı

Deriner Barajı'nda 16 Ekim-1 Kasım tarihleri arasında düzenlenen halatla atlayış etkinliği, yerli ve yabancı adrenalin tutkunlarını ağırlıyor. Trabzon'da yaşayan Temel Yağız Kandaz da etkinlik kapsamında tekerlekli sandalyesiyle atlayış yapmak üzere rampaya çıktı.

RJ Macera ekibi güvenlik önlemlerini aldı, Kandaz ve tekerlekli sandalyesi halat sistemine bağlandı. Ekipmanların son kontrolünün ardından Kandaz'ın hazır olduğunu belirtmesiyle tekerlekli sandalye görevlilerce rampadan itilerek atlayış gerçekleştirildi. Kandaz, yaşadığı deneyimi bugüne kadar katıldığı spor faaliyetleri arasındaki en heyecan verici anlardan biri olarak değerlendirdi.