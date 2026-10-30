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Köpekbalığı Dişi Ararken Beklemediğini Buldu: Tam 4.500 Yıllık

Köpekbalığı Dişi Ararken Beklemediğini Buldu: Tam 4.500 Yıllık

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:13
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Virginia'nın Doğu Kıyısı'nda düzenlenen bir ekoloji arazi gezisinde köpekbalığı dişi arayan bir biyoloji öğrencisi, beklediğinden çok daha fazlasını keşfetti. Yaklaşık 4.500 yıllık olduğu tahmin edilen taş bir mızrak ucu, gelgit yükselirken kumun altına gömülmeden hemen önce fark edildi.

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Kaynak: Live Science

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Mary Baldwin Üniversitesi öğrencisi Brooklyn Rolph, köpekbalığı dişi ararken Yerli Amerikalılara ait taş bir mızrak ucu buldu.

Mary Baldwin Üniversitesi öğrencisi Brooklyn Rolph, köpekbalığı dişi ararken Yerli Amerikalılara ait taş bir mızrak ucu buldu.

Virginia'nın Doğu Kıyısı'na düzenlenen bir ekoloji arazi gezisinin son gününde biyoloji lisans öğrencisi Brooklyn Rolph, köpekbalığı dişi ararken yaklaşık 4.500 yıllık olduğu tahmin edilen taş bir mızrak ucuna rastladı. Virginia'daki Mary Baldwin Üniversitesi'nde eğitim gören Rolph, bulduklarının inanılmaz olduğunu düşündüğünü anlatıyor.

Su altında zaten sivri nesneler aramaya odaklanan Rolph, taş mızrak ucunu bulur bulmaz geziyi yöneten öğretim üyelerine haber verdi. Öğretim üyelerinin çok heyecanlandığı aktarılıyor.

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş uç, 4.500 ile 3.000 yıl önce kullanılan bir türe ait.

Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş uç, 4.500 ile 3.000 yıl önce kullanılan bir türe ait.

Yerel arkeologlara göre yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş eser, Lehigh/Koens-Crispin ucu olarak bilinen bir türe ait. Bu tür taş aletler, yaklaşık 4.500 ile 3.000 yıl önce ABD'nin Doğu Kıyısı genelinde yerli halklar tarafından yapılıyordu. Zaman zaman 'geniş mızrak ucu' olarak da adlandırılan bu uç, tarihöncesi avcı-toplayıcılar tarafından bıçak olarak da kullanılmış olabilir.

Gezi, Doğu Kıyısı açıklarındaki adaları keşfetmek için eyaletten izin alan Mary Baldwin Üniversitesi öğretim üyelerinin yürüttüğü bir ekoloji dersinin parçasıydı. Dersin amacı, öğrencilerin kıyı ekosistemindeki bitki ve hayvanları incelemesiydi.

Gelgit yükseliyordu ve mızrak ucu yakında kumun altına gömülecekti.

Gelgit yükseliyordu ve mızrak ucu yakında kumun altına gömülecekti.

Gezinin son gününde öğle arasının hemen ardından adadaki bir kabuk yığınını hızlıca incelemeye başlayan Rolph, bir koyun kenarında mızrak ucunu fark etti. Geziyi birlikte yöneten Mary Baldwin Üniversitesi biyoloji profesörü Paul Callo, bu keşfi mümkün kılan koşulların bir araya gelmesinin gerçekten inanılmaz olduğunu söylüyor. Callo'ya göre gelgit yükseliyordu ve mızrak ucu yakında kumun altına gömülecekti.

Rolph'un taş ucu bulduğu ada, Virginia Koruma ve Rekreasyon Dairesi'ne ait bir doğal alanın parçası. Bu nedenle eser Virginia Eyaleti'nin mülkiyetinde. Arkeologlar eseri Mary Baldwin grubundan teslim aldı ve ileri incelemeler için Virginia Tarihi Kaynaklar Dairesi'ne götürdü.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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