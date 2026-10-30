Köpekbalığı Dişi Ararken Beklemediğini Buldu: Tam 4.500 Yıllık

Yerel arkeologlara göre yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş eser, Lehigh/Koens-Crispin ucu olarak bilinen bir türe ait. Bu tür taş aletler, yaklaşık 4.500 ile 3.000 yıl önce ABD'nin Doğu Kıyısı genelinde yerli halklar tarafından yapılıyordu. Zaman zaman 'geniş mızrak ucu' olarak da adlandırılan bu uç, tarihöncesi avcı-toplayıcılar tarafından bıçak olarak da kullanılmış olabilir.

Gezi, Doğu Kıyısı açıklarındaki adaları keşfetmek için eyaletten izin alan Mary Baldwin Üniversitesi öğretim üyelerinin yürüttüğü bir ekoloji dersinin parçasıydı. Dersin amacı, öğrencilerin kıyı ekosistemindeki bitki ve hayvanları incelemesiydi.