Köpekbalığı Dişi Ararken Beklemediğini Buldu: Tam 4.500 Yıllık
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Virginia'nın Doğu Kıyısı'nda düzenlenen bir ekoloji arazi gezisinde köpekbalığı dişi arayan bir biyoloji öğrencisi, beklediğinden çok daha fazlasını keşfetti. Yaklaşık 4.500 yıllık olduğu tahmin edilen taş bir mızrak ucu, gelgit yükselirken kumun altına gömülmeden hemen önce fark edildi.
Detaylar 👇
Kaynak: Live Science
Mary Baldwin Üniversitesi öğrencisi Brooklyn Rolph, köpekbalığı dişi ararken Yerli Amerikalılara ait taş bir mızrak ucu buldu.
Yaklaşık 15 santimetre uzunluğundaki taş uç, 4.500 ile 3.000 yıl önce kullanılan bir türe ait.
Gelgit yükseliyordu ve mızrak ucu yakında kumun altına gömülecekti.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın