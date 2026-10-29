Çölün Ortasına Yüzlerce Metal Ağaç Diktiler: Dallarında Yaprak Yerine Şişeler Sallanıyor

Ranch, 2000 yılında Elmer Long tarafından kuruldu. Long, 1950'lerde çocukken babası Elmer Long Sr. ile Mojave Çölü'nde kamp yapıyor, bulduğu nesneleri not ediyordu. Babasının ölümünün ardından onun topladığı renkli şişeleri ele geçiren Long, bunları ahşap bir direğe bağlayarak ilk şişe ağacını yaptı.

Güneş ışığının renkli camlara vurma biçiminden etkilenen Long, daha fazla ağaç yapmaya karar verdi. Başka bir kaynağa göre 2002'de, 31 yıl çalıştığı bir çimento fabrikasından emekli olduktan sonra bu işe tam zamanlı yöneldi ve kendisine 'şişe ağacı adamı' demeye başladı.