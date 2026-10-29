Çölün Ortasına Yüzlerce Metal Ağaç Diktiler: Dallarında Yaprak Yerine Şişeler Sallanıyor
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Elmer Long, babasıyla çölden topladığı şişeleri değerlendirmek için ilk şişe ağacını yaptı.
Ağaçlar metal borulardan yapılıyor ve dallar boruların üzerine kaynaklanıyor.
Şişe ağaçlarının kökeni, kötü ruhları yakaladığına inanılan Güney ABD geleneğine dayanıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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