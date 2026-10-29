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Çölün Ortasına Yüzlerce Metal Ağaç Diktiler: Dallarında Yaprak Yerine Şişeler Sallanıyor

Çölün Ortasına Yüzlerce Metal Ağaç Diktiler: Dallarında Yaprak Yerine Şişeler Sallanıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 16:02
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ABD'nin Kaliforniya eyaletindeki Mojave Çölü'nde, Route 66 yakınlarında yer alan bir arazide 200'den fazla metal ağacın dallarında yaprak yerine şişeler sallanıyor. Elmer's Bottle Tree Ranch adıyla bilinen bu alan, bir babadan kalan şişelerle başlayan hikayesiyle dikkat çekiyor.

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Elmer Long, babasıyla çölden topladığı şişeleri değerlendirmek için ilk şişe ağacını yaptı.

Elmer Long, babasıyla çölden topladığı şişeleri değerlendirmek için ilk şişe ağacını yaptı.

Ranch, 2000 yılında Elmer Long tarafından kuruldu. Long, 1950'lerde çocukken babası Elmer Long Sr. ile Mojave Çölü'nde kamp yapıyor, bulduğu nesneleri not ediyordu. Babasının ölümünün ardından onun topladığı renkli şişeleri ele geçiren Long, bunları ahşap bir direğe bağlayarak ilk şişe ağacını yaptı.

Güneş ışığının renkli camlara vurma biçiminden etkilenen Long, daha fazla ağaç yapmaya karar verdi. Başka bir kaynağa göre 2002'de, 31 yıl çalıştığı bir çimento fabrikasından emekli olduktan sonra bu işe tam zamanlı yöneldi ve kendisine 'şişe ağacı adamı' demeye başladı.

Ağaçlar metal borulardan yapılıyor ve dallar boruların üzerine kaynaklanıyor.

Ağaçlar metal borulardan yapılıyor ve dallar boruların üzerine kaynaklanıyor.

Ağaçlar metal borulardan oluşuyor. Long, eski metal boruları kullanıp şişelerin oturacağı dalları kaynakla ekledi. Şişelerin bir bölümü dalların üzerine ağızları aşağı bakacak biçimde geçiriliyor, bir bölümü ise borulara açılan deliklerden geçiriliyor. Şişelerin çoğu gazlı içecek ve bira şişelerinden oluşuyor. Bazı ağaçlarda rüzgarda dönen küçük metal pervaneler bulunuyor ve şişeler rüzgarda birbirine çarpıyor.

Yaklaşık 2 akr, yani 0,8 hektarlık bir alana 200'den fazla şişe ağacı yayılıyor. Long, 2011'de ağaç sayısının 400'ü aştığını söylemişti. Ağaçların arasında şişelerle dolu bir tekne, kullanılmış bir füzeden yapılmış bir ağaç, elektro gitar, sörf tahtası, sakız makinesi ve bir Jeep gibi nesneler de yer alıyor.

Şişe ağaçlarının kökeni, kötü ruhları yakaladığına inanılan Güney ABD geleneğine dayanıyor.

Şişe ağaçlarının kökeni, kötü ruhları yakaladığına inanılan Güney ABD geleneğine dayanıyor.

Şişe ağaçları, özellikle Mississippi Deltası'ndaki Afrikalı Amerikalı topluluklarda yaygın bir gelenek olarak biliniyor. Geleneksel olarak canlı ya da ölü ağaçlara, çoğunlukla mavi şişeler takılıyor ve bunların kötü ruhları yakalayıp evlere girmelerini engellediğine inanılıyordu. Son yıllarda şişe ağaçları ülke genelinde dekoratif bir eşya olarak yaygınlaştı ve bugün çoğu ahşap yerine metalden yapılıyor.

Long, 22 Haziran 2019'da 72 yaşında akciğer kanserinden öldü. Ranch birkaç ay kapalı kaldıktan sonra Eylül 2019'un başında yeniden açıldı ve alanı bugün oğlu Elliot yönetiyor. Ranch, güneşin doğuşundan batışına kadar açık ve girişi ücretsiz.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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