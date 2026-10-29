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Eski Matbaayı Böcek Fabrikasına Çevirdiler: Yılda 5 Bin Ton Protein Üretecekler

Eski Matbaayı Böcek Fabrikasına Çevirdiler: Yılda 5 Bin Ton Protein Üretecekler

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 16:41
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Finlandiya'nın Pori kentinde faaliyete geçen yeni bir tesis, gıda sanayisinin artıklarını böcek larvalarıyla protein ve yağa dönüştürecek. Biyoteknoloji şirketi Volare, 15 milyon avro bütçeyle kurduğu fabrikayı tamamladığını duyurdu.

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Eski bir gazete matbaasında kurulan fabrika yaklaşık dokuz ayda tamamlandı.

Eski bir gazete matbaasında kurulan fabrika yaklaşık dokuz ayda tamamlandı.

Volare 01 adı verilen tesis, 10 bin metrekarelik alana kuruldu. Şirket, projenin 15 milyon avroluk bütçe ve planlanan takvim dahilinde teslim edildiğini belirtiyor. Fabrikanın yıllık hedefi 5 bin ton böcek proteini ve 2 bin ton böcek yağı üretmek. Vardiya başına dört kişiyle çalışacak şekilde tasarlanan tesiste süreçler elektrikle yürütülüyor, doğalgaz ya da fosil yakıt kullanılmıyor.

Siyah asker sineği larvaları gıda sanayisinin artıklarıyla beslenerek protein ve yağ biriktiriyor.

Siyah asker sineği larvaları gıda sanayisinin artıklarıyla beslenerek protein ve yağ biriktiriyor.

Üretimde siyah asker sineği larvaları kullanılıyor. Larvalar, gıda sanayisinden kalan ve insan tüketimine uygun olmayan organik yan ürünlerle besleniyor. Bu sırada protein ve yağ biriktiren larvalar toplanıp işleniyor. Ortaya protein unu, böcek yağı ve gübre çıkıyor. Evsel çöplerin ve restoran atıklarının sürece dahil edilmeyeceği aktarıldı.

Ürünler hayvan yemi sektörüne gidecek, şirket daha büyük bir ikinci tesis planlıyor.

Ürünler hayvan yemi sektörüne gidecek, şirket daha büyük bir ikinci tesis planlıyor.

Elde edilen protein evcil hayvan maması, balık ve tavuk yemi üreticilerine hammadde olarak satılacak. Hedef, balık unu ve soyanın yerini almak. Tesisin kapasitesinin önemli bir bölümü, aralarında Skretting'in de bulunduğu şirketlerle yapılan anlaşmalarla satıldı. Şirket ayrıca 7,1 milyon avroluk yeni yatırım aldı. Kurucu ortak ve CEO Jarna Hyvönen, Volare 01'in teknoloji ve üretim modelinin endüstriyel ölçekte çalıştığını kanıtladığını söylüyor. Planlanan ikinci tesisin kapasitesinin ilkinin yaklaşık beş katı olması hedefleniyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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