Eski Matbaayı Böcek Fabrikasına Çevirdiler: Yılda 5 Bin Ton Protein Üretecekler

Elde edilen protein evcil hayvan maması, balık ve tavuk yemi üreticilerine hammadde olarak satılacak. Hedef, balık unu ve soyanın yerini almak. Tesisin kapasitesinin önemli bir bölümü, aralarında Skretting'in de bulunduğu şirketlerle yapılan anlaşmalarla satıldı. Şirket ayrıca 7,1 milyon avroluk yeni yatırım aldı. Kurucu ortak ve CEO Jarna Hyvönen, Volare 01'in teknoloji ve üretim modelinin endüstriyel ölçekte çalıştığını kanıtladığını söylüyor. Planlanan ikinci tesisin kapasitesinin ilkinin yaklaşık beş katı olması hedefleniyor.