Eski Matbaayı Böcek Fabrikasına Çevirdiler: Yılda 5 Bin Ton Protein Üretecekler
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Eski bir gazete matbaasında kurulan fabrika yaklaşık dokuz ayda tamamlandı.
Siyah asker sineği larvaları gıda sanayisinin artıklarıyla beslenerek protein ve yağ biriktiriyor.
Ürünler hayvan yemi sektörüne gidecek, şirket daha büyük bir ikinci tesis planlıyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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