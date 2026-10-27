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8 Yıl Boyunca Tek Tek İzlediler: Her Ağaçtan 35 Kilo Ürün Çıkıyor

8 Yıl Boyunca Tek Tek İzlediler: Her Ağaçtan 35 Kilo Ürün Çıkıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:32
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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2012'de proje kapsamında oluşturulan ceviz bahçesinde hasat başladı. Ağaçların tam verim dönemine ulaştığı bahçeden ağaç başına 30 ila 35 kilogram ürün alınıyor.

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Kaynak: AA

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Chandler cinsi cevizlerin yetiştirildiği bahçede hasat sürüyor ve enstitü yetkilileri verimli bir sezon bekliyor.

Chandler cinsi cevizlerin yetiştirildiği bahçede hasat sürüyor ve enstitü yetkilileri verimli bir sezon bekliyor.

Halk arasında 'Çetnır' olarak bilinen Chandler cinsi cevizlerin hasadı, Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü'nün bahçesinde işçiler tarafından yapılıyor. Enstitü Müdürü Mehmet Ali Kiracı, bu sezon verimli bir hasat dönemi beklediklerini söyledi.

Bahçenin bakım sorumlusu Ziraat Mühendisi Talip Kartaloğlu ise ağaçların tam verim dönemine ulaştığını belirtti. Kartaloğlu, ağaç başına 30 ila 35 kilogram ürün aldıklarını ifade etti.

Kabuklu ceviz ağırlığı 17 ila 21 gram arasında değişirken 23 dekardan yaklaşık 6,5 ton rekolte bekleniyor.

Kabuklu ceviz ağırlığı 17 ila 21 gram arasında değişirken 23 dekardan yaklaşık 6,5 ton rekolte bekleniyor.

Kartaloğlu, ölçümlerde kabuklu ceviz ağırlığının 17 ila 21 gram, iç ceviz ağırlığının ise 11 ila 12 gram arasında değiştiğini kaydetti. Toplam 23 dekarlık alanda bu sezon yaklaşık 6,5 ton rekolte bekleniyor.

Kartaloğlu, hedeflenen üretim miktarına ulaştıklarını ve sezonun bereketli geçtiğini dile getirdi.

Bahçe güneş enerjili sulama sistemiyle işletilirken ağaçların su tüketimi yıllarca kayıt altına alındı.

Bahçe güneş enerjili sulama sistemiyle işletilirken ağaçların su tüketimi yıllarca kayıt altına alındı.

Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bahçede güneş enerjili sulama sistemi kullanılıyor. Sistem sayesinde sulama için elektrik enerjisi harcanmıyor. Bahçenin kurulma amacı ise Chandler cinsi cevizin Trakya iklimine uyumunu ve su tüketimini belirlemek.

Kartaloğlu, her ağacın yaklaşık 8 yıl boyunca su tüketiminin ve gübrelemesinin günlük, haftalık ve aylık olarak takip edildiğini aktardı. Enstitü ayrıca çiftçilere ceviz, elma, armut ve özellikle üzüm yetiştiriciliği konusunda teknik destek veriyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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