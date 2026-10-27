8 Yıl Boyunca Tek Tek İzlediler: Her Ağaçtan 35 Kilo Ürün Çıkıyor
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Tekirdağ Bağcılık Araştırma Enstitüsü bünyesinde 2012'de proje kapsamında oluşturulan ceviz bahçesinde hasat başladı. Ağaçların tam verim dönemine ulaştığı bahçeden ağaç başına 30 ila 35 kilogram ürün alınıyor.
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Kaynak: AA
Chandler cinsi cevizlerin yetiştirildiği bahçede hasat sürüyor ve enstitü yetkilileri verimli bir sezon bekliyor.
Kabuklu ceviz ağırlığı 17 ila 21 gram arasında değişirken 23 dekardan yaklaşık 6,5 ton rekolte bekleniyor.
Bahçe güneş enerjili sulama sistemiyle işletilirken ağaçların su tüketimi yıllarca kayıt altına alındı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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