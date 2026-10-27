8 Yıl Boyunca Tek Tek İzlediler: Her Ağaçtan 35 Kilo Ürün Çıkıyor

Üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla bahçede güneş enerjili sulama sistemi kullanılıyor. Sistem sayesinde sulama için elektrik enerjisi harcanmıyor. Bahçenin kurulma amacı ise Chandler cinsi cevizin Trakya iklimine uyumunu ve su tüketimini belirlemek.

Kartaloğlu, her ağacın yaklaşık 8 yıl boyunca su tüketiminin ve gübrelemesinin günlük, haftalık ve aylık olarak takip edildiğini aktardı. Enstitü ayrıca çiftçilere ceviz, elma, armut ve özellikle üzüm yetiştiriciliği konusunda teknik destek veriyor.