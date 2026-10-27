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Getirdikleri Sevimli Hayvan Ülkeyi Esir Aldı: Yılanlar ve Timsahlar Bile Kaçıyor

Getirdikleri Sevimli Hayvan Ülkeyi Esir Aldı: Yılanlar ve Timsahlar Bile Kaçıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 15:23
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1935'te Avustralya'nın Queensland eyaletine şeker kamışı tarlalarını koruması için 102 kurbağa getirildi. Bugün bu istilacı tür, sayısı 200 milyonu aşan nüfusuyla kıtadaki yerli yırtıcılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.

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Kurbağalar 1935'te şeker kamışı zararlılarıyla mücadele etmek için Hawaii'den Queensland'e getirildi.

Kurbağalar 1935'te şeker kamışı zararlılarıyla mücadele etmek için Hawaii'den Queensland'e getirildi.

Aga kurbağası (Rhinella marina) türünden 102 birey, Haziran 1935'te Hawaii'den Queensland'in Gordonvale kentine getirildi. Yolculuk sırasında bir kurbağa öldü. Hedef, şeker kamışına zarar veren yerli gri sırtlı kamış böceği ile French böceğiydi.

Ancak kurbağalar bu böcekleri kontrol altına alamadı. Türün Hawaii'ye de Güney ve Orta Amerika'dan getirildiği, daha önce Porto Riko'da da şeker kamışı zararlılarına karşı kullanıldığı belirtiliyor.

Kurbağanın salgıladığı zehir, tatlı su timsahlarından yılanlara pek çok yerli avcı için ölümcül olabiliyor.

Kurbağanın salgıladığı zehir, tatlı su timsahlarından yılanlara pek çok yerli avcı için ölümcül olabiliyor.

Yetişkin kurbağaların omuzlarındaki büyük bezler, tehdit altında zehir salgılıyor. Avustralya'nın yerli avcıları bu zehire karşı uyum sağlamadığı için kurbağayı yemeye çalışanlar sık sık hayatını kaybediyor. Sarı benekli varan kertenkelesi nüfusları, kurbağaların istila ettiği bölgelerde yüzde 90'a varan oranda azaldı. Kuzey quoll'u olarak bilinen etcil keseli türün sayısı da sert biçimde düştü ve tür tehlike altına girdi.

Bazı hayvanlar ise uyum sağlıyor. 2014'te yapılan araştırmalarda tatlı su timsahlarının kurbağaların yalnızca arka bacaklarını yemeyi öğrendiği saptandı. Kırmızı karınlı kara yılanının ise 75 yıldan kısa sürede zehire karşı direnç geliştirdiği belirtiliyor.

Sayıları 200 milyonu aşan kurbağaların yayılması sürerken bilim insanları farklı yöntemleri deniyor.

Sayıları 200 milyonu aşan kurbağaların yayılması sürerken bilim insanları farklı yöntemleri deniyor.

2011 itibarıyla kurbağa nüfusunun 200 milyonun üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Yayılma hızı 1994'te yılda yaklaşık 40 kilometreyken, 2014'te batı cephesinde yaklaşık 60 kilometreye çıktı. Tür şu an Queensland'in büyük bölümünde, kuzey Northern Territory'de, Western Australia'nın Kimberley bölgesinde ve New South Wales'in orta kuzey kıyısında görülüyor.

Kimberley'de mide bulantısı yaratan kimyasal karıştırılmış kurbağa etinden yemlerle tat tiksintisi denemeleri yapıldı. 2023 itibarıyla bu yöntemin quoll düşüşlerini azaltmadığı bildirildi. 2025'te ise Colossal Bioscience, quoll genlerini zehire dirençli olacak şekilde düzenlemeyi hedefleyen üç yıllık bir plan açıkladı. Kurbağa iribaşlarını diğer canlılara zarar vermeden yakalayan özel tuzaklar da kullanılmaya başlandı.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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