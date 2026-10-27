Getirdikleri Sevimli Hayvan Ülkeyi Esir Aldı: Yılanlar ve Timsahlar Bile Kaçıyor
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1935'te Avustralya'nın Queensland eyaletine şeker kamışı tarlalarını koruması için 102 kurbağa getirildi. Bugün bu istilacı tür, sayısı 200 milyonu aşan nüfusuyla kıtadaki yerli yırtıcılar için ciddi bir tehdit oluşturuyor.
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Kurbağalar 1935'te şeker kamışı zararlılarıyla mücadele etmek için Hawaii'den Queensland'e getirildi.
Kurbağanın salgıladığı zehir, tatlı su timsahlarından yılanlara pek çok yerli avcı için ölümcül olabiliyor.
Sayıları 200 milyonu aşan kurbağaların yayılması sürerken bilim insanları farklı yöntemleri deniyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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