Getirdikleri Sevimli Hayvan Ülkeyi Esir Aldı: Yılanlar ve Timsahlar Bile Kaçıyor

Yetişkin kurbağaların omuzlarındaki büyük bezler, tehdit altında zehir salgılıyor. Avustralya'nın yerli avcıları bu zehire karşı uyum sağlamadığı için kurbağayı yemeye çalışanlar sık sık hayatını kaybediyor. Sarı benekli varan kertenkelesi nüfusları, kurbağaların istila ettiği bölgelerde yüzde 90'a varan oranda azaldı. Kuzey quoll'u olarak bilinen etcil keseli türün sayısı da sert biçimde düştü ve tür tehlike altına girdi.

Bazı hayvanlar ise uyum sağlıyor. 2014'te yapılan araştırmalarda tatlı su timsahlarının kurbağaların yalnızca arka bacaklarını yemeyi öğrendiği saptandı. Kırmızı karınlı kara yılanının ise 75 yıldan kısa sürede zehire karşı direnç geliştirdiği belirtiliyor.