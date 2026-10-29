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Çürük Patates Sandı, Milyonluk Servet Çıktı: Yıllardır Kimse Böylesini Görmedi

Çürük Patates Sandı, Milyonluk Servet Çıktı: Yıllardır Kimse Böylesini Görmedi

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 09:13
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Avustralya'da metal dedektörüyle arama yapan bir define avcısı, kazdığı çukurdan çıkardığı sarı kütleyi önce çürük patates sandı. Çamuru temizleyince ortaya çıkan gerçek ise 10 milyon liralık bir servet oldu.

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Kaynak: ABC News

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Günlerdir arama yapan deneyimli define avcısı, dedektörün zayıf sinyal vermesine rağmen kazmaya karar verdi.

Günlerdir arama yapan deneyimli define avcısı, dedektörün zayıf sinyal vermesine rağmen kazmaya karar verdi.

Avustralya'nın New South Wales eyaletinde, Tibooburra yakınlarındaki bir arazide günlerdir arama yapan deneyimli bir define avcısı, metal dedektöründen gelen zayıf bir sinyalle karşılaştı. Sinyal ilk bakışta umut vermese de adı açıklanmayan avcı kazmaya karar verdi.

Çukurun ortasında sarı bir kütle göründü. Adam bunu ilk anda çürük patates sandı. Ancak taşın ağırlığını fark edince şaşırdı ve çamuru temizledikten sonra bunun saf altın olduğunu anladı. Sevincini kahkahalarla dile getirdiği aktarıldı.

Tibooburra Patatesi adı verilen parçanın ağırlığı 1.218 gram, bunun yaklaşık 940 gramı saf altın.

Tibooburra Patatesi adı verilen parçanın ağırlığı 1.218 gram, bunun yaklaşık 940 gramı saf altın.

Bulunan parçaya kısa sürede 'Tibooburra Patatesi' adı verildi. Kütlenin toplam ağırlığı 1.218 gram olarak ölçülürken, yaklaşık 940 gramının saf altın olduğu belirtiliyor. Parçanın içinde kuvars damarları da bulunuyor.

Uzmanlara göre altının ham piyasa değeri 150 bin ile 160 bin dolar arasında. Parçayı özel bir koleksiyoncuya satmayı planlayan avcının, doğru alıcıyla fiyatın 200 bin dolara, yani yaklaşık 10 milyon liraya kadar çıkabileceğini düşündüğü ifade ediliyor.

Yıllardır paslı çivi ve kurşun mermi bulan avcı, bu kez beklediği ödülü sonunda kazandı.

Yıllardır paslı çivi ve kurşun mermi bulan avcı, bu kez beklediği ödülü sonunda kazandı.

Define avcısı yıllardır bu işle uğraşıyor. Bu süre içinde arazide paslı çivi, at nalı ve kurşun mermi gibi değersiz parçalardan başka bir şey bulamadığı belirtiliyor. Avcı, uzun bekleyişin sonunda kendisini mucize yaşıyor gibi hissettiğini söyledi.

Bölgedeki ekipman satıcıları ise parçanın olağanüstü olduğunu doğruladı. Haberde, dedektörle küçük altınlar bulup 'ons kulübü'ne girmenin yaygın olduğu, ancak tek seferde 1 kilodan fazla yekpare altın bulup 'kilo kulübü'ne girenlerin çok az olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 20 yıldır Broken Hill'de arama ekipmanı satan Greg Spangler da bir kilodan ağır yekpare altın bulan yalnızca bir müşteri daha gördüğünü söylüyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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