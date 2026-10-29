Çürük Patates Sandı, Milyonluk Servet Çıktı: Yıllardır Kimse Böylesini Görmedi
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Avustralya'da metal dedektörüyle arama yapan bir define avcısı, kazdığı çukurdan çıkardığı sarı kütleyi önce çürük patates sandı. Çamuru temizleyince ortaya çıkan gerçek ise 10 milyon liralık bir servet oldu.
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Kaynak: ABC News
Günlerdir arama yapan deneyimli define avcısı, dedektörün zayıf sinyal vermesine rağmen kazmaya karar verdi.
Tibooburra Patatesi adı verilen parçanın ağırlığı 1.218 gram, bunun yaklaşık 940 gramı saf altın.
Yıllardır paslı çivi ve kurşun mermi bulan avcı, bu kez beklediği ödülü sonunda kazandı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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