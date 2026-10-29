Çürük Patates Sandı, Milyonluk Servet Çıktı: Yıllardır Kimse Böylesini Görmedi

Define avcısı yıllardır bu işle uğraşıyor. Bu süre içinde arazide paslı çivi, at nalı ve kurşun mermi gibi değersiz parçalardan başka bir şey bulamadığı belirtiliyor. Avcı, uzun bekleyişin sonunda kendisini mucize yaşıyor gibi hissettiğini söyledi.

Bölgedeki ekipman satıcıları ise parçanın olağanüstü olduğunu doğruladı. Haberde, dedektörle küçük altınlar bulup 'ons kulübü'ne girmenin yaygın olduğu, ancak tek seferde 1 kilodan fazla yekpare altın bulup 'kilo kulübü'ne girenlerin çok az olduğu ifade ediliyor. Yaklaşık 20 yıldır Broken Hill'de arama ekipmanı satan Greg Spangler da bir kilodan ağır yekpare altın bulan yalnızca bir müşteri daha gördüğünü söylüyor.