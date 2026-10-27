Yol Maliyetini Düşürmek İçin Serdikleri Taşlar Tüm Kasabayı Karantinaya Soktu

Ambler kasabasındaki yol inşaatlarında asfalt maliyetini düşürmek ve taban dolgusunu güçlendirmek için çevredeki sanayi tesislerinden çıkan cüruf ve kırma taşlar kullanıldı. Uygun maliyetli ve dayanıklı bir zemin dolgusu olarak görülen bu atık malzeme, kasaba genelindeki cadde ve sokakların altyapısına tonlarca serildi.

Dolgu işleminde kullanılan sanayi taşları herhangi bir toksik testten geçirilmedi. Bu durum, asbest yüklü malzemenin doğrudan yerleşim merkezlerinin altına yerleşmesine neden oldu.