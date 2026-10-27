Yol Maliyetini Düşürmek İçin Serdikleri Taşlar Tüm Kasabayı Karantinaya Soktu
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ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Ambler kasabasında yol altyapısında kullanılan kırma taş ve cürufların yoğun miktarda asbest lifi barındırdığı tespit edildi. Bu tespitin ardından yerleşim yeri acil durum bölgesi ilan edildi ve tüm sokaklar özel koruyucu tulumlu ekipler tarafından temizlik sürecine alındı.
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Yol inşaatlarında maliyeti düşürmek için kullanılan sanayi atıkları asbest yüklü çıktı.
Yollardan geçen araçlar zemindeki taşları ezerek görünmez kanserojen lifleri havaya karıştırdı.
Laboratuvar sonuçları tehlikeyi doğrulayınca kasaba karantinaya alındı ve temizlik operasyonu başladı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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