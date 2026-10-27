article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yol Maliyetini Düşürmek İçin Serdikleri Taşlar Tüm Kasabayı Karantinaya Soktu

Yol Maliyetini Düşürmek İçin Serdikleri Taşlar Tüm Kasabayı Karantinaya Soktu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:17
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

ABD'nin Pensilvanya eyaletine bağlı Ambler kasabasında yol altyapısında kullanılan kırma taş ve cürufların yoğun miktarda asbest lifi barındırdığı tespit edildi. Bu tespitin ardından yerleşim yeri acil durum bölgesi ilan edildi ve tüm sokaklar özel koruyucu tulumlu ekipler tarafından temizlik sürecine alındı.

Detaylar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Yol inşaatlarında maliyeti düşürmek için kullanılan sanayi atıkları asbest yüklü çıktı.

Yol inşaatlarında maliyeti düşürmek için kullanılan sanayi atıkları asbest yüklü çıktı.

Ambler kasabasındaki yol inşaatlarında asfalt maliyetini düşürmek ve taban dolgusunu güçlendirmek için çevredeki sanayi tesislerinden çıkan cüruf ve kırma taşlar kullanıldı. Uygun maliyetli ve dayanıklı bir zemin dolgusu olarak görülen bu atık malzeme, kasaba genelindeki cadde ve sokakların altyapısına tonlarca serildi.

Dolgu işleminde kullanılan sanayi taşları herhangi bir toksik testten geçirilmedi. Bu durum, asbest yüklü malzemenin doğrudan yerleşim merkezlerinin altına yerleşmesine neden oldu.

Yollardan geçen araçlar zemindeki taşları ezerek görünmez kanserojen lifleri havaya karıştırdı.

Yollardan geçen araçlar zemindeki taşları ezerek görünmez kanserojen lifleri havaya karıştırdı.

Yol kaplamasının zamanla aşınması ve banketlerdeki taşların açıkta kalmasıyla birlikte ölümcül risk ortaya çıktı. Yollardan geçen otomobil ve ağır tonajlı araçların tekerlekleri, zemin tabakasındaki kırma taşları ezerek ufaladı.

Bu mekanik baskı, taşların içindeki mikroskobik asbest liflerinin parçalanarak görünmez bir toz halinde havaya karışmasını tetikledi. Kasaba sakinlerinin soluduğu havadaki kanserojen partikül yoğunluğu tehlikeli eşiği aşınca çevre sağlığı birimleri devreye girdi.

Laboratuvar sonuçları tehlikeyi doğrulayınca kasaba karantinaya alındı ve temizlik operasyonu başladı.

Laboratuvar sonuçları tehlikeyi doğrulayınca kasaba karantinaya alındı ve temizlik operasyonu başladı.

Laboratuvar sonuçlarının tehlikenin boyutunu doğrulamasıyla birlikte Ambler kasabası karantina altına alındı. Bölgeye sevk edilen tam donanımlı özel kimyasal kıyafetli ekipler, asbestli yolları sivil araç ve yaya trafiğine tamamen kapattı.

Asfalt altındaki dolgu malzemelerinin kontrollü şekilde kazınarak sızdırmaz konteynerlerle imha alanlarına taşınması için geniş çaplı bir dekontaminasyon operasyonu yürütüldü.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın