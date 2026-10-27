696 Vagonlu Dev Tren İmkansızı Başardı: 7,6 Kilometre Uzunluğuyla 25 Yıllık Rekoru Kırdı

Transnet Freight Rail (TFR), Batı Kap eyaletindeki Saldanha Körfezi'nden Kuzey Kap bölgesine uzanan Demir Cevheri İhracat Hattı'nda 696 vagonluk boş bir tren işletti. Tren, 18 Ekim'de Loop 18 noktasına ulaşarak yolculuğu tamamladı. Hattın uzunluğu yaklaşık 861 kilometre olarak belirtiliyor.

TFR, trenin bu güzergahta bugüne kadar oluşturulan ve işletilen en uzun tren olduğunu açıkladı. Girişim, şirketin tren tasarım, teknoloji ve operasyon ekiplerinin Transnet Engineering, altyapı yöneticisi TRIM ve Demiryolu Güvenlik Düzenleyicisi ile iş birliğiyle yürütüldü.