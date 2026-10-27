article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
696 Vagonlu Dev Tren İmkansızı Başardı: 7,6 Kilometre Uzunluğuyla 25 Yıllık Rekoru Kırdı

696 Vagonlu Dev Tren İmkansızı Başardı: 7,6 Kilometre Uzunluğuyla 25 Yıllık Rekoru Kırdı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 17:27
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi Transnet Freight Rail, 696 vagondan oluşan dev bir yük trenini başarıyla işletti. Yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğundaki tren, 25 yıldır Avustralya'da bulunan rekoru geride bıraktı. Şirket, denemenin yalnızca rekor için değil, teknik bilgi birikimi için de yapıldığını belirtiyor.

Detaylar 👇

Kaynak: Engineering News

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi, 861 kilometrelik hatta rekor denemesini tamamladı.

Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi, 861 kilometrelik hatta rekor denemesini tamamladı.

Transnet Freight Rail (TFR), Batı Kap eyaletindeki Saldanha Körfezi'nden Kuzey Kap bölgesine uzanan Demir Cevheri İhracat Hattı'nda 696 vagonluk boş bir tren işletti. Tren, 18 Ekim'de Loop 18 noktasına ulaşarak yolculuğu tamamladı. Hattın uzunluğu yaklaşık 861 kilometre olarak belirtiliyor.

TFR, trenin bu güzergahta bugüne kadar oluşturulan ve işletilen en uzun tren olduğunu açıkladı. Girişim, şirketin tren tasarım, teknoloji ve operasyon ekiplerinin Transnet Engineering, altyapı yöneticisi TRIM ve Demiryolu Güvenlik Düzenleyicisi ile iş birliğiyle yürütüldü.

Lokomotifler trenin farklı noktalarına yerleştirilerek tek bir birim gibi çalıştırıldı.

Lokomotifler trenin farklı noktalarına yerleştirilerek tek bir birim gibi çalıştırıldı.

Rekor trenin 696 boş CR13/14 vagonu, Radyo Dağıtımlı Güç (RDP) düzeniyle yapılandırıldı. Trenin çekişini Sınıf 15E elektrikli ve Sınıf 43D dizel-elektrikli lokomotifler sağladı. Bu teknoloji sayesinde trenin farklı noktalarındaki lokomotifler senkronize çalışarak çekiş ve fren kuvvetlerini kompozisyon boyunca dağıttı.

Şirkete göre bu yöntem, bu ölçekteki trenlerde oluşan uzunlamasına kuvvetlerin yönetilmesi açısından kritik önem taşıyor. Sistem, güvenli tren kullanımını, daha stabil bir işletmeyi ve vagonlar ile altyapı üzerindeki gerilimin azalmasını hedefliyor. Yolculuk öncesinde kapsamlı planlama, modelleme ve simülasyon çalışmaları yapıldı.

Rekor, 2001'den bu yana Avustralya'da bulunan 682 vagonluk treni geride bıraktı.

Rekor, 2001'den bu yana Avustralya'da bulunan 682 vagonluk treni geride bıraktı.

Önceki ölçüt, 2001 yılında Avustralya'da BHP Iron Ore tarafından işletilen 682 vagonluk trene aitti. Guinness kayıtlarında 7,353 kilometre uzunluğunda olarak geçen bu tren, 25 yıl boyunca aşılamamıştı. Yeni tren ise vagon sayısını 696'ya, uzunluğunu yaklaşık 7,6 kilometreye çıkardı.

TFR Genel Müdürü Russell Baatjies, rekorun önemli bir başarı olduğunu ancak asıl değerin edinilen teknik bilgide yattığını söyledi. Yolculuk sırasında toplanan lokomotif verileri, simülasyon sonuçlarıyla karşılaştırılarak analiz edilecek. Şirket, elde edilen bilgilerin gelecekteki demiryolu operasyonlarına katkı sağlayacağını belirtiyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın