696 Vagonlu Dev Tren İmkansızı Başardı: 7,6 Kilometre Uzunluğuyla 25 Yıllık Rekoru Kırdı
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Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi Transnet Freight Rail, 696 vagondan oluşan dev bir yük trenini başarıyla işletti. Yaklaşık 7,6 kilometre uzunluğundaki tren, 25 yıldır Avustralya'da bulunan rekoru geride bıraktı. Şirket, denemenin yalnızca rekor için değil, teknik bilgi birikimi için de yapıldığını belirtiyor.
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Kaynak: Engineering News
Güney Afrika'nın devlet demiryolu şirketi, 861 kilometrelik hatta rekor denemesini tamamladı.
Lokomotifler trenin farklı noktalarına yerleştirilerek tek bir birim gibi çalıştırıldı.
Rekor, 2001'den bu yana Avustralya'da bulunan 682 vagonluk treni geride bıraktı.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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