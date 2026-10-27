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Şirketini 112 Milyon Euroya Sattı: Servetini Çalışanlarına Dağıtarak Herkese Örnek Oldu

Şirketini 112 Milyon Euroya Sattı: Servetini Çalışanlarına Dağıtarak Herkese Örnek Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
27.10.2026 - 14:34
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İspanya'nın Vigo kentinde faaliyet gösteren teknoloji şirketi Marosa, Wolters Kluwer'e 112 milyon euroya satıldı. Kurucu Pedro Pestana da Silva ise satıştan elde ettiği gelirin yaklaşık 4 milyon euroluk kısmını 120 çalışanıyla paylaştı.

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KDV ve elektronik fatura yazılımları geliştiren Marosa, Ağustos 2026'da Wolters Kluwer'e satıldı.

KDV ve elektronik fatura yazılımları geliştiren Marosa, Ağustos 2026'da Wolters Kluwer'e satıldı.

İspanya merkezli Marosa, uluslararası faaliyet gösteren şirketler için KDV uyumu, elektronik faturalama ve diğer vergi yükümlülüklerini otomatikleştiren teknolojiler geliştiriyor. Şirketin Wolters Kluwer'e satışı Ağustos 2026'da duyuruldu. Satış bedelinin 112 milyon euro olduğu belirtiliyor.

Satışın ardından Marosa, Wolters Kluwer'ın Corporate Performance & ESG bölümüne dahil olacak. Vigo'daki ekibin çalışmalarını sürdüreceği, müşteriler için iletişim kişilerinin ise değişmeyeceği ifade edildi.

Kurucu Pedro Pestana da Silva, satıştan elde ettiği payın 4 milyon euroluk kısmını çalışanlarla paylaştı.

Kurucu Pedro Pestana da Silva, satıştan elde ettiği payın yaklaşık 4 milyon euroluk kısmını çalışanlarla paylaştı.

Dağıtım, satışın resmileşmesinin ardından düzenlenen bir çalışan buluşmasında duyuruldu. Ödemeden yaklaşık 120 kişilik ekibin tamamı yararlandı.

Paydan yararlanmak için kıdem şartı aranmadı. Şirkete sonradan katılanlar da dahil olmak üzere tüm çalışanlar için asgari bir tutar belirlendi.

Pestana, kazancı paylaşmanın emeğe verilen karşılık olduğunu belirterek diğer girişimcilere örnek olmayı hedefliyor.

Pestana, kazancı paylaşmanın emeğe verilen karşılık olduğunu belirterek diğer girişimcilere örnek olmayı hedefliyor.

Pestana, satış gelirini paylaşmanın çalışanların katkısını tanımanın bir yolu olduğunu söyledi. Şirketin ilk çalışanlarının, henüz yapılacak çok iş varken Marosa'ya güvendiğini vurguladı.

Girişimcinin bu adımla diğer şirket sahiplerine de örnek olmak istediği belirtiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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