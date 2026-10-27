Şirketini 112 Milyon Euroya Sattı: Servetini Çalışanlarına Dağıtarak Herkese Örnek Oldu

Pestana, satış gelirini paylaşmanın çalışanların katkısını tanımanın bir yolu olduğunu söyledi. Şirketin ilk çalışanlarının, henüz yapılacak çok iş varken Marosa'ya güvendiğini vurguladı.

Girişimcinin bu adımla diğer şirket sahiplerine de örnek olmak istediği belirtiliyor.