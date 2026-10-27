Şirketini 112 Milyon Euroya Sattı: Servetini Çalışanlarına Dağıtarak Herkese Örnek Oldu
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KDV ve elektronik fatura yazılımları geliştiren Marosa, Ağustos 2026'da Wolters Kluwer'e satıldı.
Kurucu Pedro Pestana da Silva, satıştan elde ettiği payın 4 milyon euroluk kısmını çalışanlarla paylaştı.
Pestana, kazancı paylaşmanın emeğe verilen karşılık olduğunu belirterek diğer girişimcilere örnek olmayı hedefliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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