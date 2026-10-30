Bu Mahallede 970 Kişinin Soyadı Aynı: Karışıklık Olmasın Diye Çocuklara Çift İsim Veriyorlar

Muhtar Yıldız, aynı soyad nedeniyle çocuklarına genelde karışıklık olmasın diye çift isim verdiklerini ve birçoğunun lakabı da olduğunu anlattı. Yıldız, 'Çocuklarımıza genellikle iki isim koyuyoruz. Örnek olarak Ahmet Furkan Yıldız ya da Mehmet Emin Yıldız gibi. Mehmet Yıldız adına bir zarf gelince bulunması çok zor oluyor. Ama Mehmet Emin Yıldız olarak isim verdiğimiz zaman rahat bulunabiliyor' diye konuştu.

Muhtar Yıldız, mahallede genellikle Ahmet ve Mehmet isimlerinin çoğunlukta yer aldığını da söyledi.