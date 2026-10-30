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Bu Mahallede 970 Kişinin Soyadı Aynı: Karışıklık Olmasın Diye Çocuklara Çift İsim Veriyorlar

Bu Mahallede 970 Kişinin Soyadı Aynı: Karışıklık Olmasın Diye Çocuklara Çift İsim Veriyorlar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:13
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 970 kişinin tamamına yakınının soyadı 'Yıldız'. Mahallede yalnızca imam ve okul öğretmenlerinin farklı soyad taşıması dikkat çekiyor. Karışıklığı önlemek için çocuklara çift isim verilmesi ise adeta gelenek haline geldi.

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Kaynak: DHA

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Reyhanlı'daki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 970 kişinin soyadı Yıldız, farklı soyad taşıyanlar ise memurlar.

Reyhanlı'daki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 970 kişinin soyadı Yıldız, farklı soyad taşıyanlar ise memurlar.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Yıldız Mahallesi, Türkiye'de benzeri az görülen bir nüfus yapısıyla dikkat çekiyor. Mahallede yaşayan yaklaşık 970 kişinin soyadı 'Yıldız' olurken, yalnızca cami imamı ve okulda görev yapan öğretmenlerin farklı soyadlara sahip olduğu belirtiliyor. Mahalledeki farklı soyadlı kişilerin memurlar olduğu ifade ediliyor.

300 yıllık Yıldız Sokak, 2024 yılında yapılan referandumun ardından Yıldız Mahallesi oldu.

300 yıllık Yıldız Sokak, 2024 yılında yapılan referandumun ardından Yıldız Mahallesi oldu.

Reyhanlı ilçesindeki 300 yıllık Yıldız Sokak'ta yaşayan Yıldız soyadlı yüzlerce kişi, 2024 yılında valiliğe başvurdu. Bu başvuru üzerine bölge, bağlı bulunduğu Harran Mahallesi'nden ayrıldı. Yapılan referandumun sonucunda bölgenin adı Yıldız Mahallesi olarak değiştirildi. Mahalledeki Yıldız soyadlı vatandaşların sayısı ise 2026 itibarıyla 970'e ulaştı.

Mahalle Muhtarı Hasan Yıldız, mahallenin yaklaşık 300 yıllık bir geçmişi olduğunu belirterek 'Nüfusumuz 970 civarındadır. Bizim mahallede soyadımız Yıldız'dır. Bizim mahallede köy okulundaki öğretmenler ve cami imamı hariç hepimizin soyadı Yıldız' dedi.

Karmaşa olmasın diye çocuklara genellikle iki isim veriliyor, birçoğunun ise ayrıca bir lakabı da bulunuyor.

Karmaşa olmasın diye çocuklara genellikle iki isim veriliyor, birçoğunun ise ayrıca bir lakabı da bulunuyor.

Muhtar Yıldız, aynı soyad nedeniyle çocuklarına genelde karışıklık olmasın diye çift isim verdiklerini ve birçoğunun lakabı da olduğunu anlattı. Yıldız, 'Çocuklarımıza genellikle iki isim koyuyoruz. Örnek olarak Ahmet Furkan Yıldız ya da Mehmet Emin Yıldız gibi. Mehmet Yıldız adına bir zarf gelince bulunması çok zor oluyor. Ama Mehmet Emin Yıldız olarak isim verdiğimiz zaman rahat bulunabiliyor' diye konuştu.

Muhtar Yıldız, mahallede genellikle Ahmet ve Mehmet isimlerinin çoğunlukta yer aldığını da söyledi.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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