Bu Mahallede 970 Kişinin Soyadı Aynı: Karışıklık Olmasın Diye Çocuklara Çift İsim Veriyorlar
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Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan 970 kişinin tamamına yakınının soyadı 'Yıldız'. Mahallede yalnızca imam ve okul öğretmenlerinin farklı soyad taşıması dikkat çekiyor. Karışıklığı önlemek için çocuklara çift isim verilmesi ise adeta gelenek haline geldi.
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Kaynak: DHA
Reyhanlı'daki Yıldız Mahallesi'nde yaşayan yaklaşık 970 kişinin soyadı Yıldız, farklı soyad taşıyanlar ise memurlar.
300 yıllık Yıldız Sokak, 2024 yılında yapılan referandumun ardından Yıldız Mahallesi oldu.
Karmaşa olmasın diye çocuklara genellikle iki isim veriliyor, birçoğunun ise ayrıca bir lakabı da bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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