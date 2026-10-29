Sudan Canavar Çıktı: Dünyanın En Büyük Yayın Balığını Yakaladılar
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Polonya'daki Rybnik Rezervuarı'nda düzenlenen uluslararası bir balıkçılık turnuvasında Alman olta balıkçısı Oliver Schäfer, 292 santimetre ölçülen dev bir yayın balığı yakaladı. Balık, kayıtlara geçen en uzun Wels yayın balığı olarak anılıyor.
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Oliver Schäfer, yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından 292 santimetrelik balığı kıyıya çekti.
Aynı rezervuarda 2025'te de 292 santimetre ölçülen bir yayın balığı kayda geçmişti.
Wels yayın balıkları genellikle 1,3 ile 1,6 metre arasında oluyor ve çok uzun yaşayabiliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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