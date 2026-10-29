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Sudan Canavar Çıktı: Dünyanın En Büyük Yayın Balığını Yakaladılar

Sudan Canavar Çıktı: Dünyanın En Büyük Yayın Balığını Yakaladılar

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
29.10.2026 - 16:49
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Polonya'daki Rybnik Rezervuarı'nda düzenlenen uluslararası bir balıkçılık turnuvasında Alman olta balıkçısı Oliver Schäfer, 292 santimetre ölçülen dev bir yayın balığı yakaladı. Balık, kayıtlara geçen en uzun Wels yayın balığı olarak anılıyor.

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Oliver Schäfer, yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından 292 santimetrelik balığı kıyıya çekti.

Oliver Schäfer, yarım saatten uzun süren mücadelenin ardından 292 santimetrelik balığı kıyıya çekti.

Güney Polonya'daki Rybnik Rezervuarı'nda 10-11 Ekim 2026 tarihlerinde düzenlenen Puchar Mikado yırtıcı balık turnuvasında Almanyalı Oliver Schäfer, Hollandalı partneri Kevin Cremers ile birlikte yarışıyordu. Schäfer'in lastik yemle yakaladığı yayın balığı, yarım saatten uzun süren bir mücadeleden sonra kıyıya çekildi. Cremers, güçlü rüzgara karşı tekneyi rotada tuttu.

Turnuva jürisi balığın boyunu 292 santimetre olarak ölçtü. Balık resmi olarak tartılmadı ve ölçümün ardından suya geri bırakıldı. Schäfer ile Cremers'in takımı 'Operation Catfish', turnuvada ikinci oldu. Schäfer, BILD'e verdiği demeçte üç metre hedefine yalnızca bir avuç genişliği kadar eksik kaldıklarını söyledi.

Aynı rezervuarda 2025'te de 292 santimetre ölçülen bir yayın balığı kayda geçmişti.

Aynı rezervuarda 2025'te de 292 santimetre ölçülen bir yayın balığı kayda geçmişti.

Blinker'in haberine göre bu balığın, 2025'te aynı rezervuarda Krzysztof Pyra ve Adrian Gontarz tarafından yakalanan balıkla aynı olabileceği belirtiliyor. O yıl da balık 292 santimetre ölçülmüş ve tartılmadan serbest bırakılmıştı. Bunun aynı balık olup olmadığı kesin değil. Ekip, o dönemde mücadelenin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü aktarmıştı.

Wikipedia'ya göre bu boy, kayıtlarda yer alan en uzun Wels yayın balığı. Daha önce en uzun balık olarak anılan örnek ise 2023'te İtalya'daki Po Nehri'nde Alessandro Biancardi tarafından yakalanan 285 santimetrelik balıktı. Uluslararası Oyun Balıkçılığı Birliği (IGFA) yayın balığı için boy bazlı bir rekor listesi tutmuyor, rekorlar ağırlığa göre kaydediliyor.

Wels yayın balıkları genellikle 1,3 ile 1,6 metre arasında oluyor ve çok uzun yaşayabiliyor.

Wels yayın balıkları genellikle 1,3 ile 1,6 metre arasında oluyor ve çok uzun yaşayabiliyor.

Bilimsel adı Silurus glanis olan Wels yayın balığı, Avrupa'nın orta, güney ve doğu bölgelerinde doğal olarak yaşıyor. Yetişkinlerin çoğu 1,3 ile 1,6 metre uzunluğunda. Tartıldığı doğrulanan en ağır örnek, 2010'da İtalya'daki Po Nehri'nde yakalanan yaklaşık 135 kilogramlık balık.

Türün sıcak ortamlarda genellikle 20 ile 30 yıl yaşadığı belirtiliyor. Dipte beslenen balık solucan, salyangoz, böcek, kabuklu ve balık yiyor. Büyük bireyler kurbağa, sıçan ve su kuşlarını da avlayabiliyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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