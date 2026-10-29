Sudan Canavar Çıktı: Dünyanın En Büyük Yayın Balığını Yakaladılar

Blinker'in haberine göre bu balığın, 2025'te aynı rezervuarda Krzysztof Pyra ve Adrian Gontarz tarafından yakalanan balıkla aynı olabileceği belirtiliyor. O yıl da balık 292 santimetre ölçülmüş ve tartılmadan serbest bırakılmıştı. Bunun aynı balık olup olmadığı kesin değil. Ekip, o dönemde mücadelenin bir buçuk saatten uzun sürdüğünü aktarmıştı.

Wikipedia'ya göre bu boy, kayıtlarda yer alan en uzun Wels yayın balığı. Daha önce en uzun balık olarak anılan örnek ise 2023'te İtalya'daki Po Nehri'nde Alessandro Biancardi tarafından yakalanan 285 santimetrelik balıktı. Uluslararası Oyun Balıkçılığı Birliği (IGFA) yayın balığı için boy bazlı bir rekor listesi tutmuyor, rekorlar ağırlığa göre kaydediliyor.