Tarlaya Giren Ağlayarak Çıkıyor: Tonlarca Elma Çürümeye Bırakıldı

Üretici Tahsin Taşbaş, geçen yıl 12 liraya sattıkları meyve suyu elmasının şu an 3 lira olduğunu söyledi. Taşbaş, kapılarda biriken mahsulün çiftçinin çalıştırdığı kişilere ödeyeceği paranın karşılığı olduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldır üretim yapan Ali İhsan Ünver ise günlük yevmiyenin 2 bin lira olduğunu belirterek, verilen tekliflere göre zarar ettiklerini kaydetti.

Meslekte 40 yılı geride bırakan Ali Çiftçi, depoların dolduğunu ve ürünlerin bir kısmının beklemekten çürümeye başladığını söyledi. Çiftçi'ye göre çözüm ihracattan geçiyor ve ihracat olmadığı sürece Türkiye genelinde fazla olan elma depolarda bekliyor.