Tarlaya Giren Ağlayarak Çıkıyor: Tonlarca Elma Çürümeye Bırakıldı
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Türkiye'nin elma ambarı olarak bilinen Isparta'da üreticiler, hasat döneminde fiyatlardaki sert düşüş nedeniyle zor günler yaşıyor. Meyve suyu fabrikalarına satılan sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı geçen yıla göre 12 liradan 2,5-3 liraya geriledi.
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Kaynak: ANKA
Sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı bir yılda 12 liradan 2,5-3 liraya kadar düştü.
İşçilikten mazota tüm giderler artarken sofralık birinci sınıf elmaya da düşük teklifler geliyor.
Üreticiler zararda olduklarını belirtirken çözümü ihracatın artırılmasında görüyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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