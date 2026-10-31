article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Tarlaya Giren Ağlayarak Çıkıyor: Tonlarca Elma Çürümeye Bırakıldı

Tarlaya Giren Ağlayarak Çıkıyor: Tonlarca Elma Çürümeye Bırakıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.10.2026 - 19:02
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Türkiye'nin elma ambarı olarak bilinen Isparta'da üreticiler, hasat döneminde fiyatlardaki sert düşüş nedeniyle zor günler yaşıyor. Meyve suyu fabrikalarına satılan sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı geçen yıla göre 12 liradan 2,5-3 liraya geriledi.

Detaylar 👇

Kaynak: ANKA

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı bir yılda 12 liradan 2,5-3 liraya kadar düştü.

Sanayi tipi elmanın kilogram fiyatı bir yılda 12 liradan 2,5-3 liraya kadar düştü.

Isparta'da hasat için bahçeye giren üreticiler, karşılaştıkları tablo karşısında tepki gösterdi. Şirketlerin kararlarına tepki gösteren üretici Tahsin Taşbaş, 'Çiftçinin geçen sene 12 liraya sattığı bu meyve suyu elma şu anda 3 lira. Canı sıkılan şirketler, bazen 3'e indiriyorlar. Çiftçiyle sanki oynanıyor” dedi. Girdi maliyetlerinin yüksek seyrettiği bir dönemde satış fiyatlarının düşmesi, binlerce ton mahsulün dalında ve depolarda çürümeye bırakılmasına yol açtı. Üreticiler, fabrikaların önünde tır kuyrukları oluştuğunu ve tüccarın bölgeye uğramadığını belirtiyor.

İşçilikten mazota tüm giderler artarken sofralık birinci sınıf elmaya da düşük teklifler geliyor.

İşçilikten mazota tüm giderler artarken sofralık birinci sınıf elmaya da düşük teklifler geliyor.

Yevmiyeden gübreye, zirai ilaçtan mazota ve sulama elektriğine kadar temel gider kalemlerinde artış yaşanırken, açıklanan alım fiyatları maliyetin altında kaldı. Sorun yalnızca sanayi tipi elmayla sınırlı değil. Geçen yıl kilogramı 50 liraya kadar alıcı bulan sofralık birinci sınıf elmalara bu sezon yalnızca 10 ila 15 lira teklif veriliyor.

Üreticiler zararda olduklarını belirtirken çözümü ihracatın artırılmasında görüyor.

Üreticiler zararda olduklarını belirtirken çözümü ihracatın artırılmasında görüyor.

Üretici Tahsin Taşbaş, geçen yıl 12 liraya sattıkları meyve suyu elmasının şu an 3 lira olduğunu söyledi. Taşbaş, kapılarda biriken mahsulün çiftçinin çalıştırdığı kişilere ödeyeceği paranın karşılığı olduğunu ifade etti. Yaklaşık 30 yıldır üretim yapan Ali İhsan Ünver ise günlük yevmiyenin 2 bin lira olduğunu belirterek, verilen tekliflere göre zarar ettiklerini kaydetti.

Meslekte 40 yılı geride bırakan Ali Çiftçi, depoların dolduğunu ve ürünlerin bir kısmının beklemekten çürümeye başladığını söyledi. Çiftçi'ye göre çözüm ihracattan geçiyor ve ihracat olmadığı sürece Türkiye genelinde fazla olan elma depolarda bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
2
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın