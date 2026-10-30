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16 Yıldır Rapor Alıp İşe Gitmeyen Öğretmene Dava: Yıllarca Bedava Maaş Almış

16 Yıldır Rapor Alıp İşe Gitmeyen Öğretmene Dava: Yıllarca Bedava Maaş Almış

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 15:47
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Almanya'nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaletinde yıllarca hasta raporu alarak işe gitmediği halde maaşını almaya devam eden bir öğretmen hakkında iddianame hazırlandı. Savcılık, 62 yaşındaki öğretmenin 248 bin eurodan fazla maaşı haksız yere aldığını öne sürüyor.

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Kaynak: DW

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Duisburg Savcılığı, 62 yaşındaki öğretmeni nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilikle suçluyor.

Duisburg Savcılığı, 62 yaşındaki öğretmeni nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilikle suçluyor.

Duisburg Savcılığı, 62 yaşındaki öğretmeni 11 ayrı vakada nitelikli dolandırıcılık ve iki olayda da belgede sahtecilikle suçluyor. Savcılığa göre kadın, çalışabilecek durumda olmasına rağmen yıllar boyunca iş göremez raporu aldı ve işverenine çalışamayacağını bildirdi. Bu yolla haksız yere 248 bin eurodan fazla maaş almakla suçlanan öğretmen hakkında dava açılıp açılmayacağına Duisburg Eyalet Mahkemesi karar verecek.

Wesel'deki bir meslek okulunda görevli öğretmenin 2009'dan bu yana ders vermediği belirtiliyor.

Wesel'deki bir meslek okulunda görevli öğretmenin 2009'dan bu yana ders vermediği belirtiliyor.

Wesel kentindeki bir meslek okulunda görevli öğretmenin 2009'dan bu yana ders vermediği belirtiliyor. Ancak hakkındaki iddianame, zaman aşımı nedeniyle yalnızca Mart 2021 ile Mart 2025 arasındaki dört yıllık dönemi kapsıyor. Savcılığa göre öğretmen bu dönemde, görevini yerine getirebilecek durumda ve sağlıklı olmasına rağmen iş göremez olduğunu belgeleyen raporlar sundu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti de bu raporlara dayanarak öğretmene çalışmadığı halde maaş ödemeye devam etti.

Öğretmenin 2025'te hakkında yürütülen disiplin soruşturması sırasında da avukatı aracılığıyla başka iş göremez raporları sunduğu ortaya çıktı. Vakanın ortaya çıkmasından sonra başlayan tartışmalar üzerine savcılık, Mart ayında öğretmenin evinde arama yaptı. İlk aşamada savcılık, kadının raporlu olduğu dönemde aynı zamanda alternatif tıp uzmanı olarak çalışmış olabileceği şüphesi üzerinde de durdu. Ancak soruşturmada, öğretmenin söz konusu dönemde başka bir mesleki faaliyette bulunduğuna ilişkin somut bulgulara ulaşılamadı.

Öğretmenin doktor tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen iki dalışa uygunluk belgesini kendisinin hazırladığı iddia ediliyor.

Öğretmenin doktor tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen iki dalışa uygunluk belgesini kendisinin hazırladığı iddia ediliyor.

Öğretmen ayrıca iki ayrı olayda belgede sahtecilik yapmakla suçlanıyor. Aktif olarak dalış sporuyla uğraştığı belirtilen öğretmenin, doktor tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen iki dalışa uygunluk belgesini de gerçekte kendisinin hazırladığı iddia ediliyor. Batı Almanya Radyo Televizyon Kurumu'nun (WDR) aktardığına göre belgelerde adı geçen doktor gerçekte yok.

Savcılığın verdiği bilgiye göre, mahkumiyet halinde şüpheli öğretmenin altı ila 10 yıl arasında hapis cezasıyla karşı karşıya kalması mümkün.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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