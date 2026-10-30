16 Yıldır Rapor Alıp İşe Gitmeyen Öğretmene Dava: Yıllarca Bedava Maaş Almış

Wesel kentindeki bir meslek okulunda görevli öğretmenin 2009'dan bu yana ders vermediği belirtiliyor. Ancak hakkındaki iddianame, zaman aşımı nedeniyle yalnızca Mart 2021 ile Mart 2025 arasındaki dört yıllık dönemi kapsıyor. Savcılığa göre öğretmen bu dönemde, görevini yerine getirebilecek durumda ve sağlıklı olmasına rağmen iş göremez olduğunu belgeleyen raporlar sundu. Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti de bu raporlara dayanarak öğretmene çalışmadığı halde maaş ödemeye devam etti.

Öğretmenin 2025'te hakkında yürütülen disiplin soruşturması sırasında da avukatı aracılığıyla başka iş göremez raporları sunduğu ortaya çıktı. Vakanın ortaya çıkmasından sonra başlayan tartışmalar üzerine savcılık, Mart ayında öğretmenin evinde arama yaptı. İlk aşamada savcılık, kadının raporlu olduğu dönemde aynı zamanda alternatif tıp uzmanı olarak çalışmış olabileceği şüphesi üzerinde de durdu. Ancak soruşturmada, öğretmenin söz konusu dönemde başka bir mesleki faaliyette bulunduğuna ilişkin somut bulgulara ulaşılamadı.