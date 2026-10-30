16 Yıldır Rapor Alıp İşe Gitmeyen Öğretmene Dava: Yıllarca Bedava Maaş Almış
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Sevdiğin işte düşük maaş mı, sevmediğin işte yüksek maaş mı?
Duisburg Savcılığı, 62 yaşındaki öğretmeni nitelikli dolandırıcılık ve belgede sahtecilikle suçluyor.
Wesel'deki bir meslek okulunda görevli öğretmenin 2009'dan bu yana ders vermediği belirtiliyor.
Öğretmenin doktor tarafından düzenlenmiş gibi gösterilen iki dalışa uygunluk belgesini kendisinin hazırladığı iddia ediliyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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