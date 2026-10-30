Yüz Binlerce Telefon Kasım Başında Kapanıyor: 120 Günlük Süre Doluyor
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Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı yapılmayan telefonlarda yasal 120 günlük kullanım süresi sona eriyor. Yüz binlerce cihaz için kasım ayı itibarıyla şebeke erişimi kesilmeye başlıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tek hatla aktif edilen ya da çift hat hakkını tüketen kullanıcılar için tanınan süre doldu.
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Kaynak: BTK
BTK mevzuatına göre 120 günlük kullanım hakkını dolduran cihazlar kademeli olarak kapatılıyor.
Kasım ayında tek SIM'li ve çift SIM'li iki grup cihazın kullanım süresi doluyor.
Haklar her yıl 1 Ocak'ta sıfırlandığı için cihazlar 16 aya varan süre açık kalabiliyor.
Süresi dolan cihazlar için yasal tek yol 54 bin 258 TL'lik IMEI harcını ödemek.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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