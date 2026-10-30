Yüz Binlerce Telefon Kasım Başında Kapanıyor: 120 Günlük Süre Doluyor

Yasal kullanım hakları her takvim yılı başında, yani 1 Ocak'ta sıfırlanıyor. Bu durum, cihazı stratejik tarihlerde açan kullanıcılara kesintisiz 16 aya varan bir kullanım imkanı sunuyor. Cihaz 1 Mayıs'ta ilk SIM ile aktif edildiğinde ilk 4 aylık hak 31 Ağustos'ta bitiyor. 1 Eylül'de e-SIM veya ikinci fiziksel yuvaya geçildiğinde ikinci 4 aylık hak 31 Aralık'ta tamamlanıyor.

1 Ocak ile birlikte yeni bir takvim yılına girildiği için her iki IMEI yuvasına tekrar 4'er aylık, toplam 8 aylık yasal hak tanımlanıyor. Böylece cihaz 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde de açık kalarak toplamda aralıksız 16 ay boyunca kayıt ücreti ödenmeden kullanılabiliyor. Kasım ayında cihazı kapanan ve yeni takvim yılını bekleyen kullanıcıların, 1 Ocak sonrası şebekenin yeniden aktifleşmesinin sistemsel yoğunluk nedeniyle birkaç günü bulabileceğini göz önünde bulundurarak geçici bir yedek telefon bulundurmaları öneriliyor.