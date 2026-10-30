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Yüz Binlerce Telefon Kasım Başında Kapanıyor: 120 Günlük Süre Doluyor

Yüz Binlerce Telefon Kasım Başında Kapanıyor: 120 Günlük Süre Doluyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
30.10.2026 - 16:24
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Yurt dışından getirilen ve IMEI kaydı yapılmayan telefonlarda yasal 120 günlük kullanım süresi sona eriyor. Yüz binlerce cihaz için kasım ayı itibarıyla şebeke erişimi kesilmeye başlıyor. Özellikle ilkbahar ve yaz aylarında tek hatla aktif edilen ya da çift hat hakkını tüketen kullanıcılar için tanınan süre doldu.

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Kaynak: BTK

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BTK mevzuatına göre 120 günlük kullanım hakkını dolduran cihazlar kademeli olarak kapatılıyor.

BTK mevzuatına göre 120 günlük kullanım hakkını dolduran cihazlar kademeli olarak kapatılıyor.

Yurt dışından yolcu beraberinde getirilen ve IMEI kaydı yapılmayan akıllı telefonlar için yasal kullanım limitlerinin sonuna gelindi. Türkiye'deki yüksek kayıt harçları nedeniyle cihazlarını geçici kullanım haklarıyla açık tutmaya çalışan kullanıcılar, kasım ayında ciddi bir kapanma dalgasıyla karşı karşıya kalacak.

BTK mevzuatına göre her bir IMEI numarasına tanınan 120 günlük (4 ay) kullanım hakkını dolduran cihazların iletişimi kademeli olarak sonlandırılıyor. Bir takvim yılı içinde her IMEI adresine azami 120 gün kullanım süresi veriliyor.

Kasım ayında tek SIM'li ve çift SIM'li iki grup cihazın kullanım süresi doluyor.

Kasım ayında tek SIM'li ve çift SIM'li iki grup cihazın kullanım süresi doluyor.

Yurt dışından getirilen bir cihazın kullanım sayacı, Türkiye'deki yerel operatörlere ait SIM kartın takıldığı ve operatör sinyalinin alındığı an itibarıyla işlemeye başlıyor. Kullanıcıya Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından gönderilen yasal uyarı mesajının (SMS) ardından başlayan 120 günlük süre bittiğinde, ilgili IMEI numarası siyah listeye alınıyor.

Kasım ayında iki grup cihaz kapanıyor. Temmuz başında Türkiye'ye ait bir SIM kartla ilk şebeke sinyalini alan ve kayıt uyarısı SMS'i gelen tek SIM'li cihazların 120 günlük süresi kasım başında doluyor. İkinci bir SIM ya da e-SIM desteği olmayan modeller doğrudan iletişime kapanıyor. İlk hattını mart başında aktif edip temmuz başında ikinci SIM veya e-SIM yuvasına geçen çift hatlı telefonlar ise ikinci 120 günlük sürelerini de kasım itibarıyla tamamlayarak tamamen kapsama alanı dışında kalıyor.

Haklar her yıl 1 Ocak'ta sıfırlandığı için cihazlar 16 aya varan süre açık kalabiliyor.

Haklar her yıl 1 Ocak'ta sıfırlandığı için cihazlar 16 aya varan süre açık kalabiliyor.

Yasal kullanım hakları her takvim yılı başında, yani 1 Ocak'ta sıfırlanıyor. Bu durum, cihazı stratejik tarihlerde açan kullanıcılara kesintisiz 16 aya varan bir kullanım imkanı sunuyor. Cihaz 1 Mayıs'ta ilk SIM ile aktif edildiğinde ilk 4 aylık hak 31 Ağustos'ta bitiyor. 1 Eylül'de e-SIM veya ikinci fiziksel yuvaya geçildiğinde ikinci 4 aylık hak 31 Aralık'ta tamamlanıyor.

1 Ocak ile birlikte yeni bir takvim yılına girildiği için her iki IMEI yuvasına tekrar 4'er aylık, toplam 8 aylık yasal hak tanımlanıyor. Böylece cihaz 1 Ocak - 31 Ağustos döneminde de açık kalarak toplamda aralıksız 16 ay boyunca kayıt ücreti ödenmeden kullanılabiliyor. Kasım ayında cihazı kapanan ve yeni takvim yılını bekleyen kullanıcıların, 1 Ocak sonrası şebekenin yeniden aktifleşmesinin sistemsel yoğunluk nedeniyle birkaç günü bulabileceğini göz önünde bulundurarak geçici bir yedek telefon bulundurmaları öneriliyor.

Süresi dolan cihazlar için yasal tek yol 54 bin 258 TL'lik IMEI harcını ödemek.

Süresi dolan cihazlar için yasal tek yol 54 bin 258 TL'lik IMEI harcını ödemek.

Kayıtsız cihazların kullanım süresi dolduğunda yasal tek yol, IMEI harçını ödeyerek cihazı pasaporta işletmek. 2026 yılı itibarıyla 54 bin 258 TL seviyesinde uygulanan kayıt ücreti, birçok kullanıcıyı farklı arayışlara itiyor.

Eski, hurda veya ucuz cihazların IMEI numaralarının yazılımla yeni cihazlara aktarılması yöntemi teknik olarak sadece bazı Android modellerinde uygulanabiliyor. Ancak bu işlem yasa dışı nitelik taşıyor ve tespit edildiğinde cihazın tamamen bloke edilmesi riski bulunuyor. Apple cihazların kapalı devre işletim sistemi ve işlemci düzeyindeki güvenlik protokolleri nedeniyle iOS tabanlı telefonlara dışarıdan IMEI müdahalesi yapılamıyor. Kullanım süresi dolan iPhone modelleri harç ödenmediği takdirde ya takvim yılı yenilenene kadar kapalı kalıyor ya da piyasada değerinin altında yedek parça olarak satılıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. Üç yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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